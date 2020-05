Altenheime von Öffnung überrascht

Endlich Besuch. Die Freude bei den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime im Würmtal ist groß. Für die Betreiber kam die Lockerung völlig überraschend.

Würmtal – Gerade kehrt im Evangelischen Alten- und Pflegeheim in Planegg ein wenig Ruhe ein. Die Einrichtung hatte zahlreiche mit dem Coronavirus infizierte Bewohner. Jetzt könnte sie bald offiziell coronafrei sein, sagt Dirk Spohd von „Hilfe im Alter“, dem Träger. Zeit zum Durchatmen bekommen seine Mitarbeiter aber nicht.

Am Dienstag kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an, dass die Bewohner der Altenheime ab Samstag wieder Besuch empfangen dürfen. Und jetzt gibt es viel zu organisieren. Gestern fanden in der Planegger Einrichtung weitere Corona-Tests statt, derweil kontaktierten Mitarbeiter bereits die Angehörigen der Bewohner, um Besuchstermine zu vereinbaren. Ein Besuchsplatz musste hergerichtet, eine Plexiglasscheibe organisiert, ein Hygienekonzept und ein Stundenplan geschrieben werden. „Ich freue mich für die Bewohner, aber die kurzfristige Umsetzung ist schwierig“, sagt Spohd. „Wer noch nicht betroffen war, tut sich vielleicht leichter, zu öffnen.“

Für die Caritas, die im Würmtal die Altenheime Maria Eich in Krailling und St. Gisela in Gräfelfing betreibt, kam die Neuerung ebenfalls mit zu wenig Vorlauf. „Es erfordert einen enormen logistischen und personellen Aufwand, die Konzepte zu erstellen“, erklärt die Geschäftsführerin der Caritas-Altenheime, Doris Schneider. Auch wenn sie sagt: „Wir begrüßen es, dass wir nun Besuchsmöglichkeiten einräumen können, um der Vereinsamung der Bewohnerinnen und Bewohner entgegenzuwirken.“ Die bislang ermöglichten Kontakte etwa über Skype seien gut angenommen worden, aber kein kompletter Ersatz für eine persönliche Begegnung.

„Bewohner und Angehörige haben sich jetzt sieben Wochen lang nicht gesehen. Da ist die Freude riesengroß, da packt jeder im Haus mit an“, so der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Barmherzigen Schwestern in München, der für das Waldsanatorium in Krailling zuständig ist. Aber auch er sagt: „Die Vorgaben waren nicht so einfach.“

Im Planegger Alten- und Pflegeheim helfen ebenfalls alle mit. „Das Bedürfnis der Angehörigen und Bewohner, sich zu sehen, ist unheimlich groß“, bestätigt die Heimleiterin Astrid Ühlein. „Wir haben viel gemacht, um den Schmerz der Isolation zu mindern. Aber wir können den persönlichen Kontakt mit den Angehörigen nicht ersetzen.“ Spohd findet die Lockerung eine tolle Sache. Sein Problem ist nur: „Der Weg sollte mit Ruhe und Bedacht gegangen werden. Es ist schade, dass jetzt so ein Druck aufgebaut wird.“

Trotz aller Schwierigkeiten geben alle Heimbetreiber im Würmtal jetzt ihr Möglichstes, um bereits am morgigen Samstag Besuchszeiten anzubieten. „Das Wetter spielt Gott sei Dank mit“, sagt Maria Lehr, Geschäftsführerin des Rudolf- und Maria-Gunst-Hauses in Gräfelfing. So sollen die Besuche möglichst draußen stattfinden. Das Telefon stehe bei ihr seit der Pressekonferenz nicht mehr still. „Die Not ist öfters bei den Angehörigen und weniger bei den Bewohnern“, sagt sie.

Im Waldsanatorium wird es Samstag und Sonntag vormittags zwei und nachmittags vier Stunden Besuchszeit geben. Fünf Plätze seien dafür vorbereitet. Jeder Besucher bekomme eine Stunde, diese sei jedoch nicht die reine Sprechzeit. Formalitäten und Hygienemaßnahmen brauchen ebenfalls Zeit. Was die Caritas betrifft, sollen die Angehörigen spätestens heute über den genauen Ablauf informiert werden. In Planegg wird es einen Besuchsplatz im Speisesaal geben. Die Zeit ist auf 20 Minuten begrenzt. An diesem Wochenende werden an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr Besuche möglich sein. Dann vorerst nur noch unter der Woche. „An weiteren Wochenenden können wir keine Besuchszeit anbieten“, sagt Ühlein. Aber zum Start der Lockerung und zum Muttertag will sie nach der langen Zeit der Entbehrung eine Ausnahme machen.