Auf den Hund gekommen

Von: Lara Listl

Mobile Hundeschule: Daniela Häfele beim Training mit ihrer eigenen Wolfshündin Tala. Auf das Kommando „Sieh“ blicken alle Vierbeiner brav zu Herrchen oder Frauchen. © Dagmar Rutt

Corona bringt auch Würmtaler auf den Hund. Die Nachfrage ist gestiegen und die örtlichen Hundeschulen wie Tierschutzorganisationen haben alle Hände voll zu tun. Allein in Gauting wurden im Jahr 2020 175 Hunde neu angemeldet, 2021 nochmals 170.

Würmtal – So viele Nachfragen auf Hundetrainingsstunden wie 2020 und 2021 hatte Daniela Häfele in ihrer mobilen Hundeschule in Gräfelfing seit der Gründung im Jahr 2014 noch nie. „Vor allem im Frühjahr 2021 bis in den Sommer hinein hatte ich deutlich mehr Anfragen von Besitzern von Hunden, die etwa ein Dreivierteljahr alt waren“, erzählt die Hundetrainerin.

Auslöser für den Ansturm war die Corona-Pandemie: Durch das Homeoffice, fehlende Kontakte und mehr Zeit daheim kamen immer mehr Menschen auf die Idee, sich einen Hund anzuschaffen. Für manche ging damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, für andere war es ein eher spontaner Einfall. Daniela Häfele hat von Besitzern gehört, die die Arbeit mit einem Hund unterschätzt, diesen wohl zu unüberlegt angeschafft und ihn früher oder später in ein Tierheim gebracht haben. Bei ihr in der Hundeschule sei dies zu ihrer Freude aber nicht der Fall gewesen. „Die Besitzer, die seit Corona neu zu mir ins Training gekommen sind, haben alle ihre Hunde behalten“, sagt Daniela Häfele. Gleichzeitig zu dem Hundeboom seien auch einige Arbeitgeber „entspannter und hundefreundlicher“ geworden und würden vermehrt Mitarbeitern erlauben, ihre Vierbeiner mit ins Büro zu nehmen. Sie selbst habe seit Corona ab und zu auch eine Trainingsstunde an der Arbeitsstätte eines Kunden abhalten dürfen.

Pudelmischlinge beliebt

Derzeit beliebt seien vor allem Pudel-Mischlinge wie Cavapoos, Goldendoodles oder Labradoodles. „Die sind auch für Allergiker gut geeignet und haaren deutlich weniger als andere Hunde“. Da 2020 die Nachfrage nach Rassehunden aus Deutschland aber so extrem gestiegen sei, dass diese von den Züchtern nicht gedeckt werden konnte, und auch die Preise in die Höhe schossen, hätten sich viele einen Hund aus dem Ausland geholt, berichtet Daniela Häfele.

Lerndefizite bei Hunden

Problematisch beim Training und auch mit finanziellen Einbußen verbunden seien die coronabedingten Schließungen von Mitte März bis Mitte Mai 2020 und von Dezember desselben Jahres bis Mitte Mai 2021 gewesen. Telefonisch konnte sie zwar bei Bedarf Hilfe anbieten, doch vergleichbar mit einem Training vor Ort sei das nicht. Und in dieser Zeit hätten sich bei den jungen Hunden Lerndefizite gebildet, die sie und die Besitzer anschließend schnellstmöglich aufzuholen hatten. „Das ist ähnlich wie beim Menschen. Mit 30 Jahren eine Fremdsprache zu lernen ist schwieriger als im Kindesalter“, erklärt Daniela Häfele. Bei den jungen Vierbeinern hätte es vor allem an der Interaktion mit anderen Hunden und Menschen gehapert. Beispielsweise mussten Junghunde Lernlücken aufholen, etwa dass sie einen Menschen nicht einfach anspringen oder jederzeit um Futter anbetteln dürfen. Mittlerweile habe sich die Lage und die Nachfrage aber wieder beruhigt.

Ähnliches berichtet auch Diana Holzbauer, Tierpsychologin und Inhaberin der Hundeschule „Stubenwölfe“ in Neuried. „Als wir im Mai 2021 nach knapp sieben Monaten coronabedingter Schließung wieder öffnen durften, war der Ansturm riesig“, erzählt Holzbauer. Online habe sie ihren Kunden zwar auch während der Schließzeiten Trainingsstunden angeboten, doch gerade im Bereich der Verhaltenstherapie sei es wichtig, den Hund und dessen Reaktionen gut beobachten zu können, was auf rein digitalem Weg sehr schwierig sei.

Vierbeiner mit Trennungsängsten

Auch jetzt sei immer noch viel los, sagt Daniela Holzbauer. Der Andrang sei zwar zurückgegangen, doch tendenziell erhalte sie immer noch mehr Anfragen nach Trainingsstunden als in Zeiten vor der Pandemie. Ein Corona-Problem, dass die Tierpsychologin jetzt häufiger mitbekommt, ist eine Trennungsangst der Hunde, sobald Herrchen oder Frauchen nicht mehr so viel Zeit daheim verbringt. „In der langen Homeofficezeit haben es viele Hunde nicht gelernt, auch mal alleine zu sein“, sagt Holzbauer und fügt an, dass so eine Umstellung nach einer längeren Gewöhnungszeit manchen Hunden sehr schwer falle.

Auch Michaela Richter, Vorstandsvorsitzende der Planegger Tierschutzorganisation „Pfotenrettung grenzenlos e.V.“ hat den coronabedingten Hundeboom zu spüren bekommen. Seit 2009 holt der Verein ehrenamtlich über Flugpatenschaften und Landtransporte akut gefährdete Hunde und andere Vierbeiner aus dem Ausland nach Deutschland. Im Würmtal angekommen, gibt das Vereinsteam die Tiere vorübergehend in ehrenamtliche private Pflegestellen ab, bis die Mitarbeiter ein geeignetes dauerhaftes Heim für das Tier gefunden haben. „Vor allem in der ersten Welle war die Anfrage nach Hunden aus dem Ausland sehr hoch,“ erzählt die Vorsitzende. Einige Anfragen habe man ablehnen müssen, da nicht sichergestellt war, ob der Hund auch nach der Homeofficezeit gut versorgt werden kann.

Hohe Nachfrage nach Hunden aus dem Ausland

Gleichzeitig konnten auch nicht so viele Tiere nach Planegg transportiert werden, denn: „Unsere Flugpaten, die Tiere in Not im Direktflug von Malaga nach München bringen, sind coronabedingt weggefallen, und die Landtransporter waren sehr gefragt und meist schon voll“, berichtet Michaela Richter. „Im Endeffekt war es so: Wir hätten bei der hohen Nachfrage theoretisch mehr Tiere vermitteln können, praktisch war das aber wegen der pandemiebedingt eingeschränkten Transportmöglichkeiten und zu wenigen Helfern nicht möglich.“

Inzwischen habe sich die Zahl der Anfragen wieder normalisiert. Helfer und Menschen, die als private Pflegestelle vorübergehend ein Tier bei sich aufnehmen, sucht der Verein immer. Wer Interesse und ein Herz für Tiere mit schwieriger Vergangenheit hat, kann sich über die Website www.pfotenrettung-grenzenlos.de weitere Informationen holen.