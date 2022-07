„Autos wird es immer geben“

Von: Victoria Strachwitz

Die meisten Fahrzeuge, die der Neurieder Mitsubishi-Händler Robert Huber im Angebot hat, sind inzwischen Hybrid-Modelle, so auch der Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Foto.: dr © Dagmar Rutt

Die EU will ab 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zulassen. Das könnte das Aus für Verbrenner bedeuten. Die Autohäuser im Würmtal reagieren teils zugeknöpft auf Anfragen.

Würmtal – Mit der Niederlassung von Mercedes-Benz in Gauting über den Wunsch der EU zu sprechen, ab 2035 nurmehr klimaneutrale Fahrzeuge neu zuzulassen, ist schwer möglich. Dafür seien Berlin und Stuttgart zuständig, heißt es in der Zentrale der Mercedes-Benz Niederlassung in München. Geschäftsführer weiterer Autohäuser im Würmtal wollen ebenfalls nicht mit der Presse über das mögliche Ende der Verbrenner und die entsprechenden Folgen reden.

Folgen schwer abzuschätzen

Walter Schäfer vom VW-Autohaus Robert Schäfer & Söhne in Gauting sieht das Ganze hingegen entspannt – auch wenn er aktuell zu 90 Prozent Verbrenner verkauft. „Autos wird es immer geben, egal in welcher Hinsicht“, sagt er. Keiner fahre mit dem Fahrrad zum Gardasee, zum Skifahren oder zum Einkaufen nach Ingolstadt. Sollte der Wunsch des Europäischen Parlaments Wirklichkeit werden, dürfen die Hersteller ab 2035 keine Verbrenner mehr auf den Markt bringen. „Was das bedeutet, kann man aktuell schwer abschätzen“, sagt Schäfer.

Robert Huber, Geschäftsführer der Autohaus Neuried GmbH, tut sich ebenfalls schwer, die Folgen der Pläne abzuschätzen. Aber er sagt: „Wir sind ja schon auf dem Weg dazu.“ Mitsubishi, also der Hersteller, dessen Fahrzeuge er vertreibt, habe bereits jetzt so gut wie keine Verbrenner mehr im Programm. Die meisten Fahrzeuge, die er im Angebot habe, werden hybrid angetrieben. Aktuell biete er nur einen reinen Verbrenner an. Auch Huber selbst fährt ein Hybrid-Fahrzeug, erzählt er.

Kunden ziehen Verbrenner Hybridfahrzeugen vor

Doch die Kunden ziehen noch nicht unbedingt mit. Hybridfahrzeuge sind groß. „Wir verkaufen wesentlich mehr Kleinwagen.“ Der Verbrenner, den er anbiete, sei im Moment einer der meist verkauften Kleinwagen. Und so kommt es, dass er aktuell zu rund 60 Prozent Fahrzeuge mit Verbrennermotoren verkaufe, obwohl er in dieser Sparte nur ein Modell im Angebot hat.

Michael Karl von Auto Karl in Stockdorf ist Renault-Vertragshändler. Im vergangenen Jahr verkaufte er zu 50 Prozent Pkw mit Verbrennermotoren, bei Transportern liege die Sache anders, die würden alle mit Diesel angetrieben. Er sagt, inwieweit der Weg in Richtung Verbrenner-Aus bereits beschritten sei, hänge auch von der Marke ab. „Dacia hat nur ein Elektroauto, und das kam erst dieses Jahr“, erklärt Karl. Was die Pläne der EU betrifft, ist er ganz entspannt. „Da fließt noch so viel Wasser die Isar runter, da mache ich mich jetzt nicht verrückt.“ Aktuell habe er andere Probleme, die ihn beschäftigen, beispielsweise die Liefersituation.