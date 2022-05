Banger Blick auf den Herbst

Betreuung ukrainischer Kinder

Die Betreuung der ukrainischen Kinder stellt die Gemeinden im Würmtal vor Herausforderungen. Es ist ihnen gelungen, Angebote zu schaffen, zumindest übergangsweise. Doch was ist im Herbst?

Würmtal – Die Decke ist zu kurz, und das an allen Enden. Im Bereich der Kinderbetreuung herrscht seit Jahren Fachkräftemangel. Und trotzdem ist es den Gemeinden im Würmtal jetzt gelungen, für die ukrainischen Flüchtlingskinder Betreuungsangebote zu schaffen. „Alles ist so ein bisschen hinimprovisiert worden, um den Leuten schnell eine Lösung zu bieten“, sagt Petra Hierl-Schmitz, Leiterin der Ordnungs- und Sozialverwaltung der Gemeinde Gräfelfing.

Sie spricht aber von einer guten Zwischenlösung. Was auf diese folgen wird, kann sie nicht sagen. Langfristig wisse aktuell auch in den Ministerien keiner, wie es weitergehe.

Hierl-Schmitz sieht Dilemma

Hierl-Schmitz steht damit vor einem Dilemma: Schaffe die Gemeinde für den Herbst neue Kindergartenplätze – was schwierig werden dürfte – wisse derzeit niemand, ob diese dann auch benötigt werden. „Vielleicht gehen die Ukrainer dann alle wieder“, meint Hierl-Schmitz. Sollte die Gemeinde keine Plätze schaffen und die Ukrainer bleiben, könne die Gemeinde die Kindergartengruppen nicht einfach überfüllen. „Man muss auch sein Personal pflegen.“ Hierl-Schmitz hält nichts davon, extra Gruppen für Ukrainer zu eröffnen: „Es macht langfristig keinen Sinn, alle ukrainischen Kinder in einer Gruppe zu betreuen. Integration kann nur so ausschauen, dass wir die Kinder verteilen.“

Letzteres sieht die Sprecherin der Gemeinde Planegg, Kiki Xander, genauso. Die Kinder sollen auch dort integriert werden. Aber einen Punkt sieht sie anders als Hierl-Schmitz: Bis es in Planegg überflüssige Plätze in Krippe und Kindergarten gebe, sei es weit hin. „Wenn wir jetzt Plätze schaffen könnten, könnten wir die auch an Planegger vergeben.“ Denn: „Für die Krippe hatten wir beispielsweise schon 38 Kleinkinder auf der Warteliste, bevor die ukrainischen Geflüchteten kamen.“ Es mangele an Personal. Die Gemeinde schalte quasi konstant eine Stellenanzeige. „Wir haben einen unfassbaren Fachkräftemangel.“ Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine „erhöht unser Problem als Gemeinde einfach nur“. Xander sagt, sie wisse nicht, was nach den Sommerferien auf die Gemeinden zukomme.

Die Leiterin der Gräfelfinger Sozialverwaltung erklärt daher: „Wir fahren auf Sicht, es ist schwierig zu planen.“ Für den Moment freut sie sich über das bereits Geschaffte. Für die unter Sechsjährigen gibt es in Gräfelfing zwei mal wöchentlich in einem Kindergarten eine Spielegruppe, die von einem Mitarbeiter des Hortes, der noch Kapazitäten hatte, und ehrenamtlichen Helfern betreut wird. Für die Sechs- bis Zehnjährigen gibt es eine Gruppe an der Gräfelfinger Grundschule, „die lernen erst mal Deutsch“. Für die über Zehnjährigen gibt es eine Willkommensgruppe am Schulcampus Lochham, sie besuchen dort Deutschkurse, manche nehmen stundenweise am Unterricht am Kurt-Huber-Gymnasium teil.

In Planegg 63 Kinder aus Ukraine registriert

In Planegg sind aktuell 63 Kinder (0 bis 18 Jahre) aus der Ukraine registriert, drei sind im Kindergarten untergekommen, 21 in den Grundschulen, 17 am Gymnasium.

Auch in Krailling wurde improvisiert. In der örtlichen Grundschule, der Krippe und im Kindergarten werden Kinder aus der Ukraine betreut. Alle, die unterzubringen waren, sind untergebracht. „Es geht darum, den Kindern erst mal eine Struktur zu geben“, so Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux. An der Neurieder Grundschule bekommen zehn ukrainische Kinder täglich zwei Stunden Deutschunterricht. Danach sollen sie die Regelklassen besuchen, erklärt Sprecherin Inke Franzen. An der Schule gebe es keinen Mangel an Personal, genug Platz und eine ukrainische Deutschlehrerin als Willkommenskraft.

Planeggs Sprecherin Xander sagt, überall tragen viele Hände zum Gelingen bei. „Wir sind jeden Tag mit dem Thema befasst.“ Aber: „Auch die Zusammenarbeit löst das ein oder andere Problem nicht.“ Der Fachkräftemangel werde so schnell nicht vom Tisch sein.