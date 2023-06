Baum vom Blitz getroffen und Auto vom Baum erwischt

Ein Baum stürzte auf der Staatsstraße M4 auf ein Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt. © Feuerwehr Neuried

Nach wochenlangem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel war für Donnerstagabend das erste Unwetter angesagt. Das Würmtal blieb jedoch größtenteils von Schäden verschont. Es gab lediglich je einen etwas größeren Feuerwehreinsatz in Gräfelfing und Neuried, dazu einige kleinere.

Würmtal - „Das war letztendlich nur ein etwas stärkeres Gewitter“, sagt Markus Fuchs, Kommandant der Feuerwehr Gräfelfing. „Es war alles machbar.“ Seine Kameraden und er konnten die insgesamt drei Einsätze „ohne Stress und Panik“ durchführen. „Bei einem großen Unwetter kann die Zahl der Alarmierungen schon mal in den dreistelligen Bereich steigen“, weiß Fuchs aus Erfahrung. Am Donnerstagabend war der größte Einsatz das Löschen eines vom Blitz getroffenen Baumes. Die Feuerwehr wurde gegen 19 Uhr alarmiert und machte sich mit 25 Einsatzkräften auf zur Adresse Im Tann. Dort löschte sie das Feuer. Rund eine Stunde später rückten die Ehrenamtlichen wieder ab. Zwei weitere Male wurde die Feuerwehr wegen überfluteter Straßen gerufen.

Felix Lechner, Kommandant der Feuerwehr Neuried, hat eigentlich damit gerechnet, dass das Unwetter an der Gemeinde vorbeizieht. „Auf der Wetter-App sah es so aus, als ob wir verschont bleiben würden“, sagt er. „Von jetzt auf gleich ist dann doch noch was aufgezogen.“ Kurz nach 19 Uhr krachte ein Baum auf die Staatsstraße M4 und traf ein vorbeifahrendes Auto. „Die Fahrerin wurde zum Glück nicht verletzt und konnte selbst den Notruf absetzen.“ Die rund 25 Ehrenamtlichen waren schnell am Einsatzort, da sie sich gerade bei einer Übung im Feuerwehrhaus befanden. Vor Ort entfernten sie den Baum von der Fahrbahn sowie weitere umgeknickte Bäume entlang der Straße und des Radwegs. Zwei weitere Male wurde die Feuerwehr wegen von Ästen und Bäumen gesperrten Straßen alarmiert.

In Planegg verlief der Donnerstagabend aus Feuerwehrsicht recht ruhig. Einmal mussten die Kameraden ausrücken, weil auf der Georgenstraße ein kleiner Baum umgefallen war. Ähnlich sah die Lage in Krailling aus. „Die Ausmaße des Unwetters haben sich sehr in Grenzen gehalten“, sagt Kommandant Marco Zickler. Auch er und seine Kameraden wurde einmal wegen eines umgefallenen Baums alarmiert.