Behörden: Wasserschutzgebiet Mühlthal ist nötig

Unscheinbar, aber von hoher Bedeutung: eine der drei Wasserentnahmestellen im Mühltal, ohne die das Würmtal kaum ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen wäre. ArchivFoto: Andrea Jaksch © Photographer: Andrea Jaksch

Die anstehende Ausweitung des Wasserschutzgebietes für die Brunnen im Mühltal stößt auf viel Kritik, vor allem in Starnberg. Die zuständigen Behörden halten diese für größtenteils unbegründet. Einschränkungen seien nötig und zumutbar.

Würmtal – Der Würmtal-Zweckverband, der Gauting, Krailling, Planegg und Gräfelfing mit Trinkwasser versorgt, kann darauf hoffen, dass das Wasserschutzgebiet Mühlthal wie beantragt festgesetzt wird. Zumindest haben die zuständigen Genehmigungsbehörden die bisher vorgebrachte Kritik jetzt weitgehend zurückgewiesen. Eine Verkleinerung des geplanten Umgriffs oder pauschale Ausnahmen von Regelungen zum Wasserschutz lehnen sie ab.

Behörden halten Ausweitung für nötig

In einer gemeinsamen Beurteilung weisen das Landratsamt Starnberg, das die Schutzgebietssatzung erlassen muss, und das Wasserwirtschaftsamt Weilheim als amtlicher Sachverständiger in dem Verfahren die Kritikpunkte und Forderungen der Gemeinde Gauting, der Stadt Starnberg, von Anwohnern und Interessenvertretern größtenteils zurück. Die Ausweitung des bestehenden, im Jahr 1979 mit engeren Grenzen festgesetzten Wasserschutzgebietes sei notwendig und erfolge nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik, heißt es in dem Dokument.

Der Starnberger Stadtrat hatte seine Kritik an den Plänen des Würmtal-Zweckverbandes im Vorfeld der öffentlichen Auslegung im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Die Stadt reichte eine umfangreiche Stellungnahme ein. Kritisiert wurde darin, dass die geplante Ausweitung unverhältnismäßig und überdimensioniert sei und dass die zu schützenden Brunnen wegen der Nähe zu Straßen und Bahnlinien ohnehin nicht gut zu schützen seien.

Es sei auch nicht ausreichend nach alternativen Brunnen gesucht worden, deren Schutz weniger Folgen für andere Interessen hätte. Überhaupt würden die Pläne unzulässig in die Planungshoheit der Stadt eingreifen.

Die Stadt führte eine Reihe von Vorhaben an, die sie gefährdet sieht, etwa die Bauhoferweiterung und einen Solarpark in Hanfeld, aber auch die ortsferne Umgehungsstraße und möglicherweise Windräder bei Hanfeld. Die Gemeinde Gauting hatte eingewandt, dass das Wasserschutzgebiet sich mit der im Flächennutzungsplan eingetragenen Windkraft-Konzentrationsfläche Mühltal überschneide, und eine Herausnahme oder zumindest eine Befreiung vom Windkraft-Verbot in Wasserschutzgebieten gefordert.

Gewinnung im Mühltal gilt als alternativlos

Landwirte, deren Felder zum Teil im neuen Umgriff des Schutzgebietes liegen würden, wandten ein, dass eine Bewirtschaftung unpraktikabel oder unwirtschaftlich würde. Die Bayerischen Staatsforsten – über zwei Drittel des Schutzgebietes sind Wald – forderten eine Aufweichung der Vorschriften zur Waldbewirtschaftung im Schutzgebiet.

Die Behörden attestieren dem Würmtal-Zweckverband jetzt, dass er zu Recht davon ausgehe, „dass das quantitativ und qualitativ hochwertigere Gewinnungsgebiet Mühlthal alternativlos ist“. Der Zweckverband hatte in den vergangenen Jahren bereits nach möglichen neuen Quellen gesucht. Dazu hatte das Landratsamt aufgefordert, weil es die Brunnen im weiter nördlich gelegenen Gewinnungsgebiet Königswiesen nicht für ideal, weil nicht wirklich gut schützbar hält. Da sich gezeigt habe, dass es schon für diese weniger bedeutsamen Quellen keinen Ersatz gebe, gelte dies erst recht für die deutlich ergiebigeren Entnahmestellen im Schutzgebiet Mühlthal.

Hanfeld soll Teil des Schutzgebietes werden

Und aus wasserwirtschaftlicher Sicht stelle die geplante Festsetzung des Wasserschutzgebietes „weder Unter- noch Übermaß dar“. Der Umgriff beziehe nur die nach hydrogeologischer Errechnung im Einzugsbereich der Wassergewinnungsanlagen liegenden Grundstücke mit ein. Ein milderes Mittel sei „zur Erreichung des Trinkwasserschutzes nicht gegeben“. Durch die Ausdehnung des Wasserschutzgebietes Mühlthal seien „keine unzumutbaren Beeinträchtigungen ersichtlich“. Die Forderung, Hanfeld und die Siedlung bei Taubenhüll, beide würden künftig in die weniger streng reglementierte Schutzzone III fallen, ganz aus dem Wasserschutzgebiet herauszulassen, wird zurückgewiesen.

Auch die geforderte Herausnahme von landwirtschaftlichen Flächen bei Oberbrunn wollen die Behörden nicht umsetzen. Sie kommen zu dem Urteil, dass eine landwirtschaftliche Nutzung zwar mit Einschränkungen verbunden, aber weiterhin möglich ist. Daraus folgende Mehraufwendungen müsse der Zweckverband aber finanziell ausgleichen. Dass die Stadt Starnberg durch die Ausweisung in ihrer Planungshoheit eingeschränkt wird, sehen auch die Behörden so, halten dies aber für rechtens und zumutbar.

Betroffene Planungen noch zu unkonkret

Laut eines Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichtes schütze die gemeindliche Planungshoheit nicht davor, dass „andere Träger hoheitlicher Aufgaben Teile des Gemeindegebietes für insbesondere überörtliche Zwecke in Anspruch nehmen und dadurch einer Planung der Gemeinde entziehen“. Heißt: Der Würmtal-Zweckverband kann auch Starnberger Gebiet in Anspruch nehmen, um andere Kommunen mit Trinkwasser zu versorgen.

Das Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete und des Baus von Windrädern würden keine konkret verfestigte Planungsabsicht der Stadt Starnberg behindern. Zudem würden elf Hektar Windkraft-Konzentrationsfläche Hanfeld zwar wegfallen, es blieben der Stadt aber andere Teilflächen von mehreren Hundert Hektar Größe. Gleiches gelte für Gauting.

Die Sorge der Stadt Starnberg, dass Flächen für Fotovoltaik bei Hanfeld nicht mehr für diesen Zweck nutzbar wären oder der Bauhof nicht erweiterbar sei, teilen die Behörden nicht. Es könne höchstens einige Sicherheitsauflagen geben, die höher als sonst wären. Das gelte ganz allgemein, auch für ansässige Betriebe.

Und die Planung der Umgehungsstraße sei ohnehin unrealistisch und vom Stadtrat 2022 selbst ausgesetzt worden. Eine Absage wird auch dem Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden erteilt. Der verlangt, dass im Bereich einer Kiesgrube bei Hanfeld, die derzeit verfüllt wird, ein Kiesumschlagplatz erhalten bleiben kann. Dazu ist in der Abwägung zu lesen, dass sich der Bebauungsplan „Kiesabbaufläche“ bereits seit 2007 in Aufstellung befinde. Aufgrund der „wenig verfestigten Planungsabsichten kann die unzumutbare Beeinträchtigung einer schutzwürdigen Planungshoheit nicht erkannt werden.“ Die Forderung, dass zumindest in der erweiterten Schutzzone Rohstoffgewinnung und eine Erweiterung bestehender Kiesgruben möglich bleiben soll, wollen die Behörden ebenfalls nicht erfüllen.

Im neuen Umgriff läge dann auch ein Teil der Bahnstrecke München-Mittenwald. Auf einer Länge von 580 Metern dürften dann keine Unkrautvernichtungsmittel mehr benutzt werden. Die Gleise müssten auf andere Weise von Bewuchs freigehalten werden, so die Beurteilung von Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt. Auch dürften dort keine Abwässer aus Zugtoiletten abgelassen werden, was bei einigen alten Zügen noch geschehe.

Verfahren wird noch dauern

Das Verfahren ist noch nicht beendet, die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Mühlthal als Ersatz für die Schutzgebietsverordnung Königswieser Forst von 1979 noch nicht amtlich. Betroffene können von 4. September bis 15. Oktober erneut beim Landratsamt Stellung nehmen. „Ich gehe davon aus, dass die Stadt noch einmal Stellung nehmen wird“, sagte Starnbergs zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl dem Müncher Merkur. Stadtbaumeister Stephan Weinl hatte 2022 die Option einer Klage in den Raum gestellt. Der Würmtal-Zweckverband wollte die Beurteilung noch nicht kommentieren. Die damit betrauten Verantwortlichen sind im Urlaub.

Es könnte sein, dass in dem Dokument eine zweite gute Nachricht für den Verband steckt. Die Nutzung der Brunnen in Königswiesen sind derzeit, nach einer zwischenzeitlich sogar vor Gericht geführten Auseinandersetzung, nur bis 2027 genehmigt. Dass das Landratsamt nun anerkennt, dass es für den Zweckverband wirklich keine Alternativen gibt, könnte ein gutes Zeichen sein, dass der Streit langfristig beigelegt ist.