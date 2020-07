„Bei Blaulicht wurde er noch schneller“

Eine wilde Verfolgungsjagd mit teils sehr hohen Geschwindigkeiten durch Gauting hatte dieser Tage ein Nachspiel vor Gericht. Die Motive eines jungen Kraillingers, vor der Polizei zu flüchten, wurden dabei offensichtlich.

Krailling – Mit einem platten Reifen hatte ein junger Kraillinger vor etwas mehr als einem halben Jahr die waghalsige Flucht vor der Polizei angetreten. Mit bis zu 120 km/h raste der heute 20-Jährige im November 2019 durch das nächtliche Gauting, um die Streife abzuhängen. Dieser Tage musste er sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fünffacher Leistungserschleichung sowie unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

„Eigentlich wollten wir ihm nur helfen und ihm sagen, dass der vordere Reifen kaputt ist“, gab ein Polizeiobermeister (25) im Zeugenstand an. Als die Beamten am August-Hörmann-Platz das Anhalte-Signal zeigten, habe der Seat aber auf einmal stark beschleunigt. „Bei Blaulicht wurde er dann noch schneller.“ Im Zuge der Verfolgungsjagd sei der Tacho des Streifenfahrzeuges auf bedenkliche Werte hochgeschnellt. „Das war für eine Ortschaft mehr als nur ein massives Tempo“, sagte der Beamte.

Der Angeklagte rumpelte über Bordsteinkanten, schoss über Gehwege und überfuhr zwei Verkehrsinseln. „Wir haben eigentlich nur drauf gewartet, dass er abschießt – er ist immer wieder im Bankett gelandet“, sagte der Polizist. Bereits Richtung Neuried fahrend, gab der 20-Jährige schließlich auf. „Er stand massiv unter Adrenalin, hat gezittert. Ich glaube, er war mehr geschockt als wir“, berichtete der Polizist.

Im Sitzungssaal machte der schmächtige Kraillinger reinen Tisch: „Ich bin weggefahren, weil ich keinen Führerschein und Betäubungsmittel konsumiert hatte.“ Zudem sei er nach einer schweren Kopfverletzung als Folge einer Oktoberfest-Schlägerei „ziemlich durchgedreht“ gewesen.

Für den Schaden am Seat seiner Mutter steht der 20-Jährige gerade: „Ich bin dabei, das zurückzuzahlen.“ Seinen Drogenkonsum bekomme er aber einfach nicht in den Griff und suche deshalb schon länger nach einem geeigneten Therapeuten. Zuletzt wurde der bereits dreimal wegen Drogendelikten vorbestrafte Mann im März 2020 mitten in München mit einem Joint erwischt. Die angeklagten fünf Schwarzfahrten trat er im Laufe des Frühjahrs 2019 an.

Richter Ralf Jehle kam nicht umhin, dem Angeklagten zu verdeutlichen: „Ich muss schon sagen, da hat sich was angesammelt. Das ist alles etwas unerfreulich.“ Immerhin sei es nur einem Zufall sowie der nächtlichen Verkehrsflaute zu verdanken, dass bei der Raserei durch Gauting niemand verletzt wurde, so der Staatsanwalt.

Schützenhilfe bekam der schüchtern wirkende Angeklagte seitens der Jugendgerichtshilfe. Diese verdeutlichte die depressiven Tendenzen des 20-Jährigen, der nach der Wiesn-Schlägerei vor allem mit den gesundheitlichen Folgen des dreifachen Schädelbruches ringe.

Kraft Urteil von Jugendrichter Jehle muss der Kraillinger „zur Normverdeutlichung“ zwei Tage Kurzarrest absitzen und 64 Sozialstunden abarbeiten. Binnen zehn Monaten hat der 20-Jährige sich drogenabstinent zu halten und zudem zehn Drogenberatungsgespräche sowie fünf Drogenscreenings nachzuweisen. Auch um eine zwölfmonatige Führerscheinsperre kam er nicht herum.

Nilda Höhlein