Bei Kirchenaustritten führen die Frauen

Von: Victoria Strachwitz

Leere Bankreihen in der Kirche (Symbolbild: Dorfkirche St. Nikolaus in Neuried): „Es ist ein Glaubensverlust in der Gesellschaft.“ © DAGMAR RUTT

Die Zahl der Kirchenaustritte hat im vergangenen Jahr alle Rekorde gebrochen. Im Würmtal zeigen sich nun Konsequenzen. Kranke und Alte werden es als erstes merken.

Würmtal – Die Kirchen im Würmtal verlieren zahlreiche Mitglieder. Das bleibt nicht ohne Folgen. Gräfelfings evangelischer Pfarrer Walter Ziermann sagt: „Wir müssen im Würmtal jetzt eine halbe Stelle in der Seelsorge in Pflegeheimen und Krankenhäusern einsparen.“ Ein harter Schlag für die Gläubigen zwischen Gauting und Gräfelfing. „Das macht uns wirklich zu schaffen“, sagt Ziermann. Aber je mehr Mitglieder gingen, desto mehr Stellen fielen weg. „Das betrifft bewusst nicht die Jugendarbeit.“ Aber es trifft die Alten und Kranken. Wenn Susanne Uhrich im kommenden Jahr in den Ruhestand gehe, werde ihre Stelle ersatzlos gestrichen.

Die Austrittszahlen für das Jahr 2022 schlagen bundesweit gerade Wellen. Auch 1045 Gläubige aus dem Würmtal kehrten den beiden großen Kirchen im vergangenen Jahr den Rücken. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es 711. 2014 galt lange als Rekordjahr, was die Zahl der Austritte betrifft. Als damals die Erhebung der Kirchensteuer geändert wurde, bewegte das 563 Katholiken und Protestanten im Würmtal zum Austritt. Dann kam 2022, es erschien das Missbrauchsgutachten des katholischen Erzbistums München-Freising und sorgte für eine Austrittswelle, die fast doppelt so hoch war.

Nachdem nun sechs Monate vergangenen sind, lohnt sich ein erster Blick auf die Zahlen von 2023. In Planegg gab es 2022 insgesamt 139 Austritte, heuer sind es bislang 57. In Krailling waren es im vergangenen Jahr 151, heuer sind es bislang 53. Zum Vergleich: Im ersten halben Jahr 2022 waren in Krailling bereits 89 Menschen ausgetreten. Der Sturm scheint sich also zu beruhigen. Aber: „Jetzt treten die hoch verbundenen Mitglieder aus, das ist schon schmerzhaft“, analysiert Pfarrer Bernd Reichert von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gräfelfing die Lage. Das treffe zwar mehr die katholische Kirche, aber das konstante Abschmelzen, das die evangelische Kirche erlebe, sei ebenfalls nicht schön.

In Krailling hat die katholische Kirche heuer mehr Mitglieder (31) als die evangelische (22) verloren. Und es wenden sich überwiegend Frauen ab (32 von 53). In Gräfelfing traten heuer bereits 88 Menschen aus den beiden großen Kirchen aus, 62 Katholiken und 26 Protestanten. „Nicht so viele wie 2022, ansonsten schon um einiges mehr“, sagt der in der Gemeinde zuständige Standesbeamte mit Blick auf die vergangenen Jahre. Auch in Gräfelfing verabschieden sich vor allem die Frauen. Von den 88 Austritten im ersten Halbjahr 2023 waren 59 weiblich. Gräfelfings katholischer Pfarrer Markus Zurl hatte im vergangenen Jahr sogar eine Kommunionsmutter unter den Austritten. Dass die Mehrzahl Frauen sind, findet Reichert hochinteressant. „Ich vermute, dass die Männer schon ausgetreten sind, weil die die Hauptverdiener sind.“ Es gehe heute immer weniger um die Kirchensteuer. „Jetzt ist es ein echter Protest.“ Pfarrer Markus Zurl glaubt an einen Nachholeffekt. „Früher sind wohl mehr Männer ausgetreten, die Frauen sind noch in der Kirche geblieben. Vielleicht, um die Kinder auf ihrem kirchlichen Werdegang zu unterstützen. Vielleicht auch, weil es ihnen wichtiger war als den Männern“, so Zurl. Er findet es bemerkenswert, wie unterschiedlich die Beweggründe sind. So sei eine Frau nach eigenem Bekunden wegen der Position der Kirche zum Corona-Impfen ausgetreten. Sie sei ungeimpft und habe es als schrecklich empfunden, dass auch die Kirche zum Impfen aufgerufen habe und bei der „Hetzjagd und Ausgrenzung der Ungeimpften“ mitgemacht habe.

In Neuried halten sich die Geschlechter die Waage. Dort gab es heuer bislang 60 Austritte, je 30 Männer und Frauen. 39 Katholiken waren darunter und 21 Protestanten. „Es sind weniger ausgetreten als 2022“, erklärt die Sprecherin der Gemeinde, Inke Franzen. Über die anderen Gemeinden im Würmtal ist eine Differenzierung nach Geschlecht nicht möglich: Im Planegger Rathaus kann technisch nicht herausgefiltert werden, ob die 57 Austritte evangelisch, katholisch, weiblich oder männlich waren. In Gauting hat das Standesamt heuer bislang 120 Austrittserklärungen entgegengenommen, davon 81 katholisch. 2022 gab es in Gauting insgesamt 363 Austritte.

„Es ist ein Glaubensverlust in der Gesellschaft“, stellt Pfarrer Reichert fest. Die Weitergabe des Glaubens stocke. „Vielleicht braucht es einen Schrecken, um nachzudenken“, meint er. Die Kirchen müssten auch lernen, anders zu denken. Zurl bemängelte bereits in der Vergangenheit, dass ein Kirchenaustritt in Deutschland so formell vollzogen wird. Die Kirchensteuer brauche es auf Dauer nicht, glaubt Reichert. „Das würde finanziell schon gehen“, meint er. Allein, dass die politischen Gemeinden die Austritte registrierten, sei komisch. „Ich würde mir wünschen, dass wir uns bereit machen, selbstständig zu werden“, so Reichert. „Es reicht mir die Taufe.“ Pfarrer Ziermann hält eine Abkoppelung von Staat und Kirchensteuer auch für wünschenswert. „Da gibt es attraktivere Modelle“, erklärt er. Aber er hat wenig Hoffnung, dass es dazu kommt: „Die Verflechtungen sind so stark.“