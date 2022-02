Bei Knöllchen zahlen Gemeinden drauf

Kommunale Verkehrsüberwachung im Würmtal

Die Verkehrsüberwachung des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicherheit Oberland ist für die Würmtal-Gemeinden oft ein Verlustgeschäft: Planegg hat 2021 bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ein Minus von 28 000 Euro gemacht. In Gauting und Planegg wurden die meisten Verstöße registriert.

Würmtal – Wer zu schnell fährt oder falsch parkt und dabei erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen. Anders als vielleicht viele Bürger denken, sind die Gelder für die Würmtal-Gemeinden aber oft keine lukrative Einnahmequelle, im Gegenteil: Die Ausgaben für die Gebühren, die der Verband etwa für die Personalkosten aufwendet, haben im letzten Jahr oft die entsprechenden Einnahmen überstiegen.

Minus bei Überwachung des fließenden Verkehrs

So nahm die Gemeinde Planegg durch Bußgelder für zu schnelles Fahren 38 830 Euro ein, musste dafür aber 66 976 Euro ausgeben. Bei den Falschparkern („ruhender Verkehr“) ergab sich hier nur ein leichtes Plus – 25 735 zu 25 118,70 Euro.

Gräfelfing machte mit der Kontrolle der Falschparker ein Minus von rund 4000 Euro (35 335 zu 39 469 Euro), beim fließenden Verkehr ein Minus von knapp 7000 Euro (27 215 zu 34 005 Euro). „Für die Gemeinde ist es also ein Draufzahlgeschäft. Für uns steht in dieser Hinsicht jedoch nicht das Finanzielle im Vordergrund, sondern die Verkehrssicherheit für die Bürger in unserer Gemeinde“, sagte Rathaus-Sprecherin Birgit Doll auf Anfrage.

Die Gemeinde Neuried machte mit insgesamt 57 845 Euro Einnahmen und 48 733 Euro Ausgaben ein Plus von rund 9000 Euro. Dabei beliefen sich die Einnahmen beim fließenden Verkehr auf 46 500 Euro, die Ausgaben auf 36 835 Euro. Beim ruhenden Verkehr nahm Neuried 11 345 Euro ein und gab 11 898,30 Euro aus.

789 Überwachungsstunden durchgeführt

2021 kontrollierte der Verband Falschparker mit 789 Überwachungsstunden am meisten in Gräfelfing, den fließenden Verkehr am häufigsten in Planegg (526,11 Überwachungsstunden). Am wenigsten wurde in Neuried mit 236 und 208,33 Stunden kontrolliert. Die meisten Falschpark-Verstöße registrierte der Verband mit 7255 in Gauting. In Relation zu den kontrollierten Stunden lag Gräfelfing trotz der vielen Kontrollen hier sogar auf dem vorletzten Platz vor Krailling.

Die meisten Temposünder in Neuried

Bei Temposündern gab es trotz der geringsten Anzahl an Überwachungsstunden in Neuried mit 2667 sogar die mit Abstand meisten Verstöße vor Planegg. Auch hier sind die Kraillinger offensichtlich die regeltreuesten Verkehrsteilnehmer: In der Gemeinde wurden nur 888 entsprechende Verstöße registriert. In Relation zu den kontrollierten Stunden liegt hier Gauting mit 3,47 Verstößen pro Stunde auf dem letzten Platz. Die Gautinger parken also offensichtlich oft falsch, halten sich dafür aber mehr an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ein umgekehrtes Bild zeigt sich in Neuried, wo es vergleichsweise wenig Falschparker, dafür viele Schnellfahrer gibt. Insgesamt kontrollierte der Verband mit 53 034 Überwachungsstunden mehr den ruhenden als den fließenden Verkehr (21 764 Stunden).

Verkehrsüberwachung Bilanz 2021

Fließender Verkehr:

Gauting: Kontrollzeit: 350 Stunden, Zahl der Messungen: 113, Verstöße: 1214, Beanstandungsquote 3,92 %, Verstöße pro Stunde: 3,47.

Gräfelfing: Kontrollzeit: 233,45 Stunden, Zahl der Messungen: 67, Verstöße: 1777, Beanstandungsquote: 3,92 %, Verstöße pro Stunde: 7,61.

Krailling: Kontrollzeit: Stunden 226,35, Zahl der Messungen: 67, Verstöße: 888, Beanstandungsquote: 7,56 %, Verstöße pro Stunde: 3,92.

Neuried: Kontrollzeit: 208,33 Stunden, Zahl der Messungen: 62, Verstöße: 2667, Beanstandungsquote: 9,77%, Verstöße pro Stunde: 12,80.

Planegg: Kontrollzeit: 526,11 Stunden, Zahl der Messungen: 146, Verstöße: 2394, Beanstandungsquote: 4,59 %, Verstöße pro Stunde: 4,55.

Ruhender Verkehr:

Gauting: Kontrollzeit: 467 Stunden, Verstöße: 7255, Verstöße pro Stunde: 15,54.

Gräfelfing: Kontrollzeit: 789 Stunden, Verstöße: 7255, Verstöße pro Stunde: 15,54.

Krailling: Kontrollzeit: 261 Stunden, Verstöße: 630, Verstöße pro Stunde: 2,41.

Neuried: Kontrollzeit: 236 Stunden, Verstöße: 801, Verstöße pro Stunde: 3,39.

Planegg: Kontrollzeit: 475 Stunden, Verstöße: 1813, Verstöße pro Stunde: 3,82.

Quelle: Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland