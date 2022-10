Bekenntnis eines Brezen-Fans

VON FLORIAN ERNSTBERGER

Ernstberger.jpg © Michael Schönwälder

Zwei Mal bin ich wie gewohnt an den Parkplatz „meiner“ Bäckerei Sickinger hingefahren. Aber oh weh, geschlossen wegen eines Brandes! Das war ganz schlecht und hat meinen körperlichen und geistigen „Brezenhaushalt“ gewaltig ins Wanken gebracht, da ich jeden Tag, ja jeden Tag, eine Breze esse und dafür auch schon vom Sickinger Senior die „goldene Jahres-Breze“ völlig zu Recht erhalten habe.

So eine Breze mit den Salztupfern ist einfach etwas Wunderbares, handwerklich, optisch und farblich ein Kunstwerk. Außen knusprig, innen weich und laugig. Ohne etwas und pur oder als Butterbreze (ein Espresso dazu, mhhhh!). Sie ist eine herrliche Grundlage zu Wurst über Käse bis zu Schweinebraten, Fisch, Wild oder natürlich zur Suppe und jeder Form von Soße. Zudem eine köstliche Ergänzung zu Beilagen, wie Knödel, Kartoffelsalat oder sonstigen Salaten oder Fisch. Ich empfehle dringend geräucherten Fisch mit Breze! Für einen Brezen-Fan wie mich passt auch eine fruchtige Marmelade bestens und bezaubert jedes Sonntagsfrühstück. Variabel in der Größe, normal, mittel und als große Wiesn-Breze.

Aber viel wichtiger ist, dass ich aus zahlreichen Gesprächen vernommen habe, wie sehr das Unglück und die vorübergehende Schließung bedauert und von vielen Menschen Zuspruch, Unterstützung und Treue versichert wurde. Schön, wenn uns das regionale Handwerk in unserem Würmtal, zum Beispiel der „eigene Bäcker“ mit seinen ehrlichen Produkten und Köstlichkeiten und irgendwie doch familiärer Atmosphäre in so kurzer Zeit einfach fehlt und abgeht. Es sind ja auch Lebensmittel. Unserer Feuerwehr und den Helfern großen Respekt, auch wenn ein ganz klein wenig Eigennutz bei ihrem Einsatz zu vermuten war: Hoffentlich gibt’s bald wieder Brezen!