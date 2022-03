Bereit für die Flüchtlingswelle

Von: Nicole Kalenda

50 ukrainische Flüchtlinge können in der alten, nicht mehr benötigten Turnhalle in Grasbrunn unterkommen. Hallen, die aktuell benutzt werden, wie etwa die des Planegger Feodor-Lynen- und des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums, sollen nicht in Notunterkünfte verwandelt werden. © Gemeinde Grasbrunn

Container sind bestellt, Standorte für Traglufthallen werden geprüft: Der Landkreis München bereitet sich auf eine Flüchtlingswelle vor, die, so Landrat Christoph Göbel, „vielleicht sogar quantitativ eine größere Herausforderung sein wird als 2015“.

Landkreis München – Die Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 zahlen sich jetzt aus. Dass der russische Angriff Ukrainer in den Westen und damit auch nach Deutschland treiben würde, war Landrat Göbel und seinen Mitarbeitern sofort klar. Im Landratsamt wurde umgehend ein Koordinierungsstab zusammengestellt, die Vorbereitungen begannen. „Zwei Tage nach dem Angriff Putins haben wir in großer Zahl Container bestellt“, sagte Göbel am Mittwoch im Pressegespräch. Mit den Herstellern von Traglufthallen wurde Kontakt aufgenommen, zurzeit wird eruiert, welche ehemaligen Standorte reaktiviert werden können, etwa weil die Verankerungen im Boden noch vorhanden sind.

„Keine Konkurrenzen zu Sport und Schulen aufmachen“

Ziel ist, alle von der Regierung von Oberbayern zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen, ohne auf Schulturnhallen als Notunterkünfte zurückgreifen zu müssen. 2015 waren erst im Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium Flüchtlinge untergekommen, wenige Wochen später dann auch im Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium. Eine Wiederholung möchte Göbel vermeiden: „Ich halte es für wichtig, keine Konkurrenzen zu Sport und Schulen aufzumachen.“ Nur eine nicht mehr in Benutzung befindliche Turnhalle in Grasbrunn wird gerade für die Aufnahme von 50 ukrainischen Flüchtlingen vorbereitet.

Bis zu 50 000 Geflüchtete könnten laut aktueller Prognosen des Innenministeriums schon in den nächsten Tagen und Wochen Bayern erreichen. Da die Entwicklungen weiterhin schwer vorhersehbar sind, stellt sich der Freistaat darauf ein, bis zu 100 000 Menschen aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen. Auf den Landkreis München würden laut Verteilungsschlüssel somit zwischen 1300 und 2600 Geflüchtete entfallen. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, ein eigenes Ankunftszentrum in Haar einzurichten“, so Göbel. Betreut wird es von den Maltesern, die auch für das dortige Impfzentrum zuständig sind.

Die ersten 45 kamen am Dienstag

Ein erster Bus mit 45 Flüchtlingen erreichte die Einrichtung am Dienstag. Die Geflüchteten wurden namentlich erfasst und auf Corona getestet – allesamt negativ, wie Göbel berichtete. Die Ankommenden können in Haar ein wenig zur Ruhe kommen und werden dann auf die Unterkünfte im Landkreis verteilt. Derzeit stehen rund 440 freie Plätze in bestehenden Asylbewerberunterkünften, in Hotels oder kommunalen Liegenschaften zur Verfügung. Weitere leer stehende Gebäude werden akquiriert. Auf dem Gelände der Bundeswehr-Universität auf Unterhachinger Flur wird eine Containeranlage mit 260 Plätzen eingerichtet. In etwa fünf Wochen soll sie bezugsfertig sein. Die Flüchtlinge „kommen mit Verzögerung zu uns“, so Göbel. Zum einen, weil sie verteilt würden, zum anderen, weil viele zunächst in Polen Station machten. „Uns sind für die nächsten Tage immer wieder Zuweisungen angekündigt.“

Die Hilfsbereitschaft der Bürger sei enorm groß. Innerhalb der vergangenen Woche gingen dem Landkreis mehr als 600 private Unterkunftsangebote zu. Göbel: „Ich sehe darin eine große Chance. Es ist immer besser, wenn die Menschen nicht in großen Anlagen, sondern in kleinen Einheiten unterkommen.“ Es sei damit zu rechnen, dass Flüchtlinge traumatisiert seien. „Viele der Ankommenden haben unfassbares Leid erlebt, mussten sich von Lebenspartnern, Vätern und Geschwistern – zum Teil für immer – verabschieden. Ihnen allen wollen wir zur Seite stehen – mit ganz konkreter Hilfeleistung, aber auch mit unserer Solidarität mit dem ganzen ukrainischen Volk.“

Wie viele Geflüchtete bislang bereits privat im Landkreis München untergekommen sind, kann das Landratsamt nicht gesichert beziffern, da Ukrainer zunächst visumsfrei einreisen und sich ohne Registrierung für 90 Tage in Deutschland aufhalten können. Spätestens nach Ablauf der 90-Tagefrist müssen sie sich bei der Regierung von Oberbayern registrieren.

In den vom Kreisjugendring genutzten Liegenschaften des Landkreises sind vorübergehend bereits knapp 100 Personen untergebracht. Dabei handelt es sich vor allem um Mütter mit ihren minderjährigen Kindern, die auf Vermittlung von Partnern des Kreisjugendrings gekommen sind.