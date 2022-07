Bewohner mit Tricks zum Trinken bringen

Von: Victoria Strachwitz

Eine Frucht-Bowle und dazu ein Stück Wassermelone: Zu diesem Angebot von Mitarbeiter Fabian Müller sagen Waltraud Nowak (li.) und Ursula Schön im Garten des Evangelischen Pflegezentrums Planegg nicht nein. © Dagmar Rutt

Die Hitzewelle ist in vollem Gang. Trinken ist jetzt oberstes Gebot. Die Altenheime im Würmtal kennen Tricks, damit ihre Bewohner ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Würmtal – Die Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes liegt seit Montag bei Astrid Ühlein auf dem Tisch. Die Leiterin des Evangelischen Pflegezentrums Planegg hat sie nicht gebraucht. Sie sagt: „Wir waren bereits gewarnt.“ Wenn es heiß ist, gilt es viel zu trinken. Gerade ältere Menschen neigen dazu, dies nicht zu tun.

Musik, Bowle und Wassermelone

Aus diesem Grund arbeiten die Mitarbeiter der Altenheime im Würmtal mit allen verfügbaren Tricks. „Man sagt Prost, und dann trinkt der Mensch schon einen Schluck“, sagt Ühlein. Die Bewohner des Pflegezentrums würden den ganzen Tag über von Mitarbeitern motiviert, zu trinken. „Alle sind da sensibilisiert.“ Nach der offiziellen Hitzewarnung gab es am Nachmittag im Garten des Evangelischen Pflegezentrums Musik, Bowle und Wassermelone.

Im Rudolf- und Maria-Gunst-Haus in Gräfelfing hat sich Heimleiter Jürgen Troll ebenfalls etwas einfallen lassen: „Wir fahren mit einem Eiswagen durchs Haus.“ In der Hauszeitung seien die Bewohner bereits Anfang des Monats davor gewarnt worden, sich in der Mittagshitze nach draußen zu begeben. Dieser Rat werde gut befolgt. „Die passen gut auf sich auf, und wir passen auch auf sie auf“, sagt Troll. „Es kann jeder trinken, worauf er Lust hat.“ Eisgekühlte Fruchtsäfte sowie sprudelndes und stilles Wasser stünden jedem jederzeit zur Verfügung – wie immer eigentlich. Außer dass es den Bewohnern jetzt die ganze Zeit angeboten werde.

Tablett mit Getränken

Wenn die Qigong-Stunde im Garten des Caritas-Altenheims Maria Eich in Krailling zu Ende ist, steht auf der Terrasse bereits ein Tablett mit Getränken. Gruppenzwang führe dann dazu, dass alle etwas trinken, erklärt Heimleiterin Diana Sturzenhecker. Am Wasserspender im Foyer könne sich auch jeder bedienen. „Wir schauen, dass die Bewohner viel trinken“, sagt sie. Sturzenhecker meint, ihre Bewohner würden engmaschig genug betreut. „Ich glaube, es ist schlimmer für die Leute, die zuhause sind.“ Das Problem, dass ältere Menschen wenig trinken, hänge oft damit zusammen, dass sie darauf vergessen, oder dass es ihnen zu beschwerlich sei, anschließend zur Toilette zu gehen. „Da achten wir sehr darauf.“

Auch in der Planegger Einrichtung stehen, wenn es warm ist, erfrischende Getränke wie Eistee oder Kaltschalen zur Verfügung. Zudem hält Astrid Ühlein einen weiteren Trick bereit, um ihren Bewohnern Flüssigkeit zu verabreichen. „Wir bieten verstärkt wasserreiche Lebensmittel an“, erklärt sie. Wassermelone komme immer gut an, auch Gurkensalat eigne sich gut, um Flüssigkeit anzubringen. „Wenn es gar nicht geht, treten die Pflegekräfte mit den Hausärzten in Kontakt“, so Ühlein. Dann bekämen Bewohner Infusionen.