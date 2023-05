Biergarten-Wirte hadern mit Petrus

Von Victoria Strachwitz schließen

Die Biergärten sind startklar, aber Petrus spielt nicht mit. Die Wirte im Würmtal prüfen dreimal täglich den Wetterbericht, öffnen bei jeder Gelegenheit – und dennoch so selten wie lange nicht.

Würmtal – Wer jetzt in den Biergarten geht, braucht in der Regel eine dicke Jacke und hat ihn fast für sich alleine. „Es ist bitter für alle, die einen Biergarten betreiben. Es kann nur besser werden, schlechter geht nicht mehr“, sagt Klaus Zörner vom Waldheim in Gräfelfing.

Johann Barsy, Wirt im Forsthaus Kasten, erklärt: „Der 1. Mai und Muttertag sind die besten Tage im Jahr, die sind weg.“ Doch die Wirte im Würmtal wirken gelassen. Wie einst der Planegger Karl Valentin sagt Barsy: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Sabri Konxheli ist seit dreizehn Jahren Wirt der Kraillinger Brauerei und erzählt: „So einen Frühling kenne ich noch nicht.“ Aber er bleibt optimistisch. „Es kann ja noch werden.“ Zörner sagt: „Wir haken den Mai ab und legen im Juni los.“

Bisher zwei Biergarten-Tage

Tatsächlich mussten die Wirte aufgrund des nasskalten Wetters heuer aber mehr als nur einen Monat abschreiben. Konxheli meint, er habe in seinem Biergarten bislang nur zwei ganze Tage gehabt. „Normalerweise hat man die im Februar schon.“ Seit April ist der Biergarten des Forsthaus Kasten bereit, Gäste zu empfangen. Die Bilanz ist mau. „Wir haben schon ein paar Mal offen gehabt, aber bloß einzelne Tage.“ Ein sehr guter Tag sei dabei gewesen, dazu dreieinhalb gute Tage, so Barsy.

Zu Muttertag macht ein Biergartenwirt üblicherweise sehr gute Geschäfte. Konxheli: „Muttertag war drinnen ausgebucht, wir hätten das Restaurant fünf mal vollmachen können. Aber wir konnten nichts nehmen, draußen ging nichts.“ Weil die Wettervorhersage für vergangenen Sonntag so schlecht war, beschloss auch Barsy, den Biergarten am Forsthaus Kasten gar nicht erst aufzusperren. Eine Familie hatte Glück. Die traf vor Ort auf Barsy und bekam eine Runde Getränke.

„Man braucht eine bestimmte Menge, dass sich das Aufsperren rentiert“, erklärt der Wirt. Wie seine Kollegen studiert er aktuell drei Mal täglich den Wetterbericht und entscheidet entsprechend, ob es sich lohnt zu öffnen. Barsy verkündet auf seiner Internetseite immer mittags, ob er aufmacht oder nicht.

Nein zu Heizpilzen

Heizpilze lehnen die Wirte im Würmtal aus Klimaschutzgründen ab, Decken haben auch nur manche. „Da setzen die Leute dann ihre Zamperl drauf, wer soll die Decken dann waschen?“, fragt Zörner. Je nach Wettervorhersage kaufen und bestellen die Wirte das Essen für den Biergarten. Peter Schweizer vom Pe.Es. Kottmeier in Planegg ist froh, dass er bereits seit 40 Jahren im Geschäft ist. „Wenn man gerade erst anfängt, ist es schwierig, da kann man schon mal verzweifeln.“ Zörner erzählt, er gehe momentan täglich einkaufen – und dann kleinere Mengen als gewohnt. „Das ist ein extremer Mehraufwand, aber wie will man das sonst regeln?“

Konxheli setzt große Hoffnung auf den kommenden Donnerstag, Vatertag. „Das ist mit der stärkste Tag im Jahr“, sagt auch Barsy. Da gibt’s bei ihm Haxn und Burger – selbst wenn das Wetter nicht gar so schön ist. „An dem Tag liegt die Schmerzgrenze bei den Leuten woanders, da muss man raus.“

Für kommenden Sonntag, 21. Mai, wünscht sich der Wirt vom Forsthaus Kasten ebenfalls trockenes Wetter, denn ab 13 Uhr erwartet er im Biergarten rund 400 Motorradfahrer. „Das ist ein Spektakel“, sagt Barsy. Die Teilnehmer des „Gentleman’s Ride“ kämen fein gekleidet in Knickerbocker und Tweed auf klassischen Motorrädern.

Die Wirte der Biergärten im Würmtal bleiben optimistisch. Barsy hat vor 47 Jahren in einem Biergarten gelernt: „Diese Situation kennen wir.“ Peter Schweizer sagt: „Wir hatten drei Jahre superschönes Wetter.“ Dass der Mai mal nicht so schön ist, kenne er aber auch. Er hofft, „dass die Leute sich danach sehnen, in den Biergarten zu gehen“, und alle kommen, sobald es wärmer ist und die Sonne scheint. „Wir sind gut gerüstet, das Personal ist da“, sagt Johann Barsy stellvertretend für seine Kollegen.

Das Bier im Biergarten im Würmtal ist auch deutlich günstiger, als es heuer auf der Wiesn sein wird. Meist unter zehn Euro, oft unter neun und im Waldheim in Gräfelfing gar unter acht Euro pro Mass.