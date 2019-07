Brand in Pentenried verursacht  100 000 Euro Sachschaden

Pentenried – Im Kraillinger Ortsteil Pentenried ist es am Montagabend zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden gekommen. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen. Auslöser war vermutlich ein Mercedes Vito, der Feuer gefangen hatte.

Die Meldung über den Brand in der Birkenallee ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr gegen 18 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, standen der in der Hofeinfahrt abgestellte Mercedes und der Wintergarten des angrenzenden Wohnhauses in Flammen. Mitarbeiter einer Rohrleitungsfirma, die auf einer nahe gelegenen Baustelle tätig waren, hatten über einen Hydranten bereits erste Löscharbeiten gestartet. Ein 45-jähriger Hausbewohner konnte noch rechtzeitig das Gebäude verlassen, er erlitt aber leichte Verbrennungen.

Die Feuerwehren Krailling und Gauting waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderten sie einen Vollbrand des Wohnhauses. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl habe man abwenden können, so Kraillings Kommandant Marco Zickler. Der Mercedes brannte jedoch fast vollständig aus. Der Sachschaden wird auf circa 100 000 Euro geschätzt.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Am Brandort wurde gestern auch ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von dem Pkw aus. Von diesem habe das Feuer auf den Holzvorbau und die Fassade übergegriffen, so die Polizei. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Ansatzpunkte für eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.