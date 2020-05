Mit Umsicht Errungenschaften erhalten

Sein Vorgänger verströmte in seinen letzten Tagen als Planegger Bürgermeister Zuversicht. Hermann Nafziger, seit Anfang Mai im Amt, schätzt die Corona-Krise anders ein: „Wir werden uns alle am Riemen reißen müssen, um den Schaden klein zu halten.“

Planegg – Seinen ersten Tag als Planegger Bürgermeister verbrachte Nafziger alleine im Rathaus. „Normalerweise hat der Bürgermeister am 1. Mai mit Maifeiern zu tun. Das ist komplett ausgefallen“, sagt er. Also räumte Nafziger sein Büro ein und fand auch Platz für die Schreibmaschine, die in den 30er Jahren die Amtsmaschine seines Großvaters als Gautinger Bürgermeister gewesen war. „Am Montag, 8 Uhr, war ich arbeitsfähig“, sagt er.

Priorität habe für ihn, aus allen Ämtern einen Bericht zum aktuellen Sachstand zu bekommen. Er will in den Planegger Geschäften vorbeischauen, aber auch das Gespräch mit den größeren ortsansässigen Firmen suchen. „Momentan steht alles noch ein bisschen unter Corona. Wir sind gehandicapt, weil wir viele Dinge nicht so machen können wie gewohnt.“

Vereidigung am Montag

Das beginnt schon mit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates, die am Montag, 11. Mai, 19.15 Uhr, im Kupferhaus stattfindet, um die Abstandsregeln einzuhalten. Auf der Tagesordnung steht neben der Vereidigung Nafzigers als 1. Bürgermeister und der neuen Gemeinderäte die Wahl des oder der Stellvertreter des Bürgermeisters. Dafür werden Wahlkabinen auf der Bühne aufgestellt. An der einen Seite geht man rauf, an der anderen runter. Der Gemeinderat müsse beschließen, ob er in voller Besetzung oder, solange Distanz geboten ist, in Form des Ferienausschusses tagen möchte. Davon hängt ab, ob für die Sitzungen das Kupferhaus benötigt wird.

Ob es nur einen 2. oder auch einen 3. Bürgermeister geben wird, entscheidet der Gemeinderat. „Ich würde mir wieder zwei Stellvertreter wünschen“, sagt Nafziger. Und: „Ich werde versuchen, mit jeglichen Stellvertretern gut zurechtzukommen. Ich bin da ziemlich offen.“ Fest steht: „Die Bürgermeister kommen definitiv aus anderen Fraktionen. Für das Amt des 2. und 3. Bürgermeisters wird sich von der CSU keiner bewerben.“

Anträge auf Stundung der Gewerbesteuerzahlungen

Schon bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Dezember hielt Nafziger, damals noch Gemeinderat, den Gewerbesteueransatz von 19,5 Millionen Euro für zu hoch. „Jetzt kommt noch Corona dazu.“ Anträge auf Stundung der Gewerbesteuerzahlungen seien „erst mal nichts Schlimmes. Aber es kann sein, dass die eine oder andere Firma nicht überlebt.“ Während sein Vorgänger Heinrich Hofmann keine existenziellen Einbrüche bei den Einnahmen erwartet, sagt Nafziger: „Deutschlandweit wird mit Milliardenausfällen bei den Kommunen gerechnet. Planegg wird nicht als einzige Gemeinde verschont werden.“ Wenn nicht in diesem Jahr, dann spätestens 2022, wenn die Steuererklärungen für 2020 veranlagt werden.

„Wir werden sehr umsichtig arbeiten müssen, um die Errungenschaften der vergangenen Jahre wie Vereinszuschüsse und Eiswunder zu erhalten“, sagt Nafziger. „Vor Ende des Jahres werden wir nicht abschätzen können, wie es weitergeht.“ Inzwischen werde man sich um den laufenden Betrieb kümmern, etwa die Planungen fürs neue Bahnhofsareal und das Pilotprojekt zum kostenlosen Busfahren.

Neben all den negativen Folgen der Seuche will Nafziger ein zweites großes Thema im Blick behalten: den Planegger Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Die im Februar beschlossene Sonderrücklage Klima in Höhe von 200 000 Euro nennt Nafziger einen „Tropfen auf den heißen Stein“. Coronabedingt werde man heuer nicht viel vorantreiben können auf dem Weg zur klimaneutralen Gemeinde, deswegen nennt Nafziger als Gebot der Stunde: „Ressourcen schonen, vorbereiten, weiterdenken.“