Darum kostet die U-Bahn so viel mehr

Von: Nicole Kalenda

Bis nach Martinsried soll die Münchner U-Bahn in Zukunft fahren. © Lennart Preiss/dpa/Archivbild

Zu den 212 Millionen Euro für die U6-Verlängerung nach Martinsried steuert auch der Landkreis München einen Teil bei. Deshalb hat sich der Mobilitätsausschuss des Kreistages jetzt ausführlich mit den Gründen für die Kostensteigerungen befasst.

Landkreis München – Der Landkreis München beteiligt sich mit 13 Millionen Euro an den Kosten für die Verlängerung der U 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried. Diese haben inzwischen die 200-Millionen-Euro-Grenze überschritten. 2007 veranschlagte das Baureferat der Landeshauptstadt München für den knapp einen Kilometer langen Tunnel samt unterirdischem U-Bahnhof in Martinsried 67 Millionen. Dass sich die Kosten innerhalb von 15 Jahren mehr als verdreifacht haben, hat Gründe. Der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur des Kreistags setzte sich jetzt damit auseinander.

Den Löwenanteil, 95 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, tragen Bund und Freistaat. Der Landkreis schultert zwei Drittel vom Rest, die Gemeinde Planegg als Bauherrin ein Drittel. Weil etwa für das bereits fertiggestellte Parkdeck andere Sätze gelten, liegt Planeggs Anteil aktuell bei rund 10 Millionen Euro (wir berichteten).

„Wir sind im Jahr 2022 und bewegen uns beim Vierfachen der Summe 60 Millionen. Ist es realistisch, dass wir am Ende des Tages mit 13 Millionen als Belastung für den Landkreis herausgehen? Müssen wir damit rechnen, dass es 26 Millionen werden?“, fragte Manfred Riederle (FDP). Landrat Christoph Göbel wollte eine weitere Erhöhung nicht ausschließen. Zu den 212 Millionen, die die U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG (PMG) jetzt als belastbare Zahl nannte, sagte er: „Ich glaube nicht, dass dies die Kosten sind, die am Ende des Tages herauskommen.“

Wichtigste Ursache für die Teuerung ist die Fortentwicklung der Technik, bedingt durch strengere Vorgaben. Tunnelbauwerk und U-Bahnhof lassen sich nicht mehr mit den ursprünglichen Plänen vergleichen. Die Bauwerke mussten breiter werden, „um Rettungswege vorsehen zu können und die erforderlichen Entfluchtungszeiten einzuhalten“, wie es im Sachstandsbericht des Landratsamtes heißt. Beim U-Bahnhof sind es circa drei Meter mehr.

Die geänderten Brandschutzvorschriften machen es außerdem notwendig, dass Betriebsräume, in denen technische Anlagen untergebracht sind, klimatisiert werden. Das erfordert an beiden Enden des U-Bahnhofs Lüftungskanäle zur Oberfläche.

Die Auffüllungen im Bereich des Tunnels müssen nun vollständig und somit über die Unterkante der Tunnelsohle hinaus ausgetauscht werden. „Die Bereiche, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen, sind mit Unterwasserbeton aufzufüllen“, so der Sachstandsbericht. Dies verursache entsprechende Herstellungskosten sowohl für den erhöhten Aushub mit Entsorgung als auch für die Wiederverfüllung mit Unterwasserbeton.

Zu einer Verteuerung führten auch die Auflagen für die Zwischenlagerfläche Nord, die, nördlich des Biomedizinischen Centrums gelegen, den belasteten Aushub aus der ehemaligen Kiesgrube aufnehmen soll, die die Tunneltrasse auf 500 Metern quert. Auch die gestiegenen umwelttechnischen Anforderungen an die Entsorgung des belasteten Aushubs erhöhen die Kosten.

Der finanzielle Aufwand für den U-Bahnhof ließ sich erst ermitteln, als im Sommer vergangenen Jahres die Ergebnisse eines Architektenwettbewerbs vorlagen. Zuvor hatte man sich an den Erfahrungen aus dem Bau des Garchinger U-Bahnhofs orientiert. Im Sachstandsbericht steht dazu: „Dabei ist anzumerken, dass der Siegerentwurf architektonisch sehr ansprechend, bautechnisch aber sehr anspruchsvoll ist.“

Hinzu kommen die Preissteigerungen im Baugewerbe in den vergangenen Jahren, unter anderem für Baumaterial. Tania Campbell (Grüne) sagte: „Mich würde interessieren, wie wir als Landkreis daraus lernen, damit solche Projekte künftig schneller über die Bühne gehen.“ Erste Gespräche zwischen dem damaligen Planegger Bürgermeister Alfred Pfeiffer und dem U-Bahnreferat der Stadt München fanden 1992 statt.

„Dieses Projekt der U 6 dauert schon wirklich extrem lange“, sagte Göbel. „Ein possierliches Kilometerchen. Ich verstehe es nur bedingt.“ Der Landkreis habe auf den Bau aber keinen Einfluss. Er nannte sich einen Optimisten und erklärte: „Ich gehe davon aus, dass das alles viel schneller geht bei den nächsten Projekten.“ Die Verlängerung der U-Bahnlinie 2 von der Messestadt Ost über Feldkirchen nach Kirchheim-Heimstetten verfolgt der Landkreis jetzt allerdings aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten nicht mehr weiter.