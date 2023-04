„Das Durchschnaufen beginnt gerade“

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Während der Pandemie lauschten die Bewohner des Evangelischen Alten- und Pflegeheims in Planegg vom Balkon aus Gartenkonzerten. © Dagmar Rutt

Die Senioren zu schützen, war in der Corona-Pandemie oberstes Gebot. Vor rund drei Jahren wurden die Alten- und Pflegeheime in den Lockdown geschickt. Etliche einschneidende Bestimmungen konnten nicht verhindern, dass zahlreiche Bewohner starben.

Würmtal – „Das Durchschnaufen beginnt gerade“, sagt Hartmut Joithe, Geschäftsführer des Rudolf- und Maria-Gunst-Hauses in Gräfelfing. „Wir haben immer noch Corona-Fälle, aber es wird weniger, es wird seltener.“ Vor rund drei Jahren nahm die Corona-Pandemie rasant an Fahrt auf, Alten- und Pflegeheime wurden geschlossen.

Isolation als starke Belastung

„Es war dramatisch, alle Besucher und Angehörige außen vor zu lassen“, sagt die Leiterin des Evangelischen Pflegezentrums Planegg, Astrid Ühlein. Nur wenn ein Bewohner im Sterben lag durften dessen Angehörige ins Haus – freilich nicht ohne Schutzkleidung. „Das war für die ein oder andere Person sehr traumatisch.“ Zuvor hatte Ühlein ein offenes Haus gepflegt, Konzerte veranstaltet, Ausstellungen organisiert, Feste gefeiert. Mit einem Mal war alles vorbei.

„Die Isolation hat die hochaltrigen Menschen stark belastet. Manche haben sich davon nicht mehr erholt“, berichtet sie. Lebensfreude und Lebensenergie einiger Menschen seien geschwunden. Zum Teil unwiederbringlich.

Joithe berichtet von einzelnen Bewohnern, die sich über die Regeln hinwegsetzten und das Haus einfach verließen, um Angehörige zu treffen – „manchmal mit Nachwehen“. Vereinzelt seien Bewohner für die Zeit der Pandemie auch komplett zu Angehörigen gezogen, weil sie die Isolation untragbar fanden. Der Wunsch vieler Bewohner, ihre Angehörigen zu sehen, sei größer gewesen, als der nach Sicherheit.

Maskenpflicht nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben

Inzwischen dürfen Besucher wieder in die Häuser, und die Maskenpflicht, die für sie galt, lief am Abend des 7. April aus. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Maskenpflicht nun nirgendwo mehr, auch nicht mehr in Gesundheitseinrichtungen und Heimen. Diesen bleibt aufgrund ihres Hausrechts aber weiter die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen eine Maske zu verlangen.

Bereits aufgehobene Bestimmungen wirken nach. Die temporäre Impfpflicht für Mitarbeiter hat Folgen. Teams seien gespalten worden, Mitarbeiter abgewandert, erklärt Doris Schneider, Geschäftsführerin der Altenheime der Caritas im Erzbistum München und Freising. Wenn sie zurückblickt, kommt ihr schnell der „Bürokratiewahnsinn“ in den Sinn, im Zusammenhang mit der Impflicht aber nicht nur in diesem Bereich. „Über die ganze Zeit der Pandemie, selbst noch im dritten Jahr, als die Dramatik eigentlich schon nicht mehr gegeben war, gab es immer wieder sehr kurzfristige Änderungen der Vorgaben. Gerne wurden sie am Freitag veröffentlicht und mussten bereits ab dem darauffolgenden Samstag umgesetzt werden“, erinnert sich Schneider. Sie sagt, es gebe in den Altenheimen nun großes Potenzial zur Entbürokratisierung. Da sollte jetzt etwas getan werden.

Bessere Arbeitsbedingungen für alle Berufsgruppen in den Altenheimen und mehr Verantwortung für Träger und Einrichtungen stehen ebenfalls auf ihrem Wunschzettel. Schneider ist die „Macht der Gesundheitsämter“ unangenehm in Erinnerung geblieben. Es habe Anordnungen und Bußgelder gegeben, „kein Aushandeln auf Augenhöhe der verschiedenen Interessen“.

Wunsch nach zentraler Datenbank

Ühlein wünscht sich für die Zukunft, dass eine zentrale Datenbank geschaffen wird. Sie habe zu viele Statistiken führen und melden müssen. „Das hat drei Jahre lang enorm viel Zeit gekostet.“ Wenn Ühlein auf die Pandemie zurückblickt, erinnert sie sich an eine „permanente Suche nach den richtigen Wegen“. Ständig sei sie in Telefonkonferenzen mit dem Gesundheitsamt, der Geschäftsführung des Trägers ihrer Einrichtung und Ärzten gewesen.

Dass sie zu Beginn Isolationsabteilungen einrichten musste, schmerzt sie bis heute. Ein Maßnahmenkatalog für Krankenhäuser sei nicht auf Pflegeheime zu übertragen, habe sich herausgestellt. „Das ist in einer Pflegeeinrichtung in der Menschen leben und wohnen nicht möglich. Ich hoffe, dass wir nie wieder so eine Anforderung bekommen.“ Mit zahlreichen Maßnahmen habe man versucht, die Infektionswelle in den Griff zu bekommen. Bedauernd stellt sie fest, dass dies nicht gelungen sei. „Die Verarbeitung der vielen Todesfälle war für uns alle sehr schwer zu verkraften“, sagt Ühlein.

Auch Joithe erzählt: „Die Sterberate im Rudolf- und Maria-Gunst-Haus war bei den Bewohnern exorbitant hoch.“ Für die Bewohner und Mitarbeiter in Heimen im Würmtal sowie für Angehörige von Bewohnern war die Pandemie „eine hochgradig psychische und physische Belastung“, sagt Joithe. „Das hat alle Kraft gekostet. Vergessen werde ich das nicht.“

Ühlein spürt die Nachwirkungen: „Die Krankheitsquote der Mitarbeiter ist deutlich erhöht. Die Belastung und Erschöpfung aus den drei Jahren ist noch nicht weg.“ Zudem sei der Arbeitsmarkt wie leer gefegt. Die Pandemie habe als Katalysator gewirkt. Laut Ühlein bleibt außer der Erschöpfung auch die Erkenntnis, wie wichtig soziales Miteinander ist.