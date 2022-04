Das Ende des Würmtal-Bechers

Von: Lara Listl

Einen Mehrwegbecher aus Keramik bietet Peter Sickinger den Kunden seit April in seinen Würmtaler Filialen an. © Dagmar Rutt

Eine Neuheit in Sachen Umweltschutz war es, als Hans Sickinger 2017 die Idee des Würmtal-Bechers ins Leben rief. Doch nun ist das gemeinsame Projekt der Würmtal-Gemeinden Geschichte. Peter Sickinger nennt die Gründe und bietet in seinen Filialen eine plastikfreie Alternative.

Würmtal – „Wir wollten den Würmtal-Becher nicht einstellen, mussten es aber gezwungenermaßen“, sagt Peter Sickinger, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei. Dessen Onkel, der vorherige Geschäftsführer und heutige Ruheständler Hans Sickinger, hatte das gemeinsame Pfand-Projekt 2017 mit den Würmtal-Gemeinden gestartet. 32 Unternehmen und Filialen im Würmtal gaben laut Gräfelfings Wirtschaftsförderin Sabine Strack anfangs den umweltfreundlichen Mehrwegbecher über ihre Tresen. Und nahmen ihn gegen ein Euro Pfand wieder zurück.

Doch nach und nach seien die beteiligten Supermärkte und Bäckereien stillschweigend weniger geworden, berichtet Peter Sickinger. „Am Ende waren wir die Letzten, die den Würmtal-Becher noch am Leben hielten.“ Etwa alle acht Wochen bestellte Sickinger um die 500 bis 1000 neue Becher, doch von Tausenden Ausgegebenen kamen nur Hunderte zurück. „Ein Pfandsystem ist gut und umweltfreundlich, aber sicher nicht bequem“, meint Sickinger.

Das endgültige Ende des Würmtal-Bechers besiegelte dann ein Anruf des Herstellers, dass eine Münchner Firma versuche, diesen vom Markt zu drängen. Gehörte das Würmtal mit dem eigenen Pfandsystem anfangs zu den Vorreitern, verbreiteten sich derartige Mehrwegsysteme bis heute deutlich. Bemühungen vonseiten Sickingers, mit der Firma zusammenzuarbeiten und deren Becher samt deutschlandweitem Pfandsystem in den Sickinger-Verkaufsstellen anzubieten, gingen nicht auf. So rief die Bäckerei zur Rückgabe der Würmtal-Becher auf. Die letzten Restbestände gingen Anfang des Jahres über die Tresen. Die etwa 200 bis 300 Zurückgegebenen spendete Sickinger dem Verein „Helfende Hände“.

Da für ihn die Umwelt „Gebot Nummer eins ist“, machte sich Sickinger sogleich auf die Suche nach einer umweltfreundlichen Alternative zum Würmtal-Becher. Fündig wurde er gleich in doppelter Hinsicht: Ab April wird in allen der sechs Filialen im Würmtal ein wiederverwendbarer, klimaneutral produzierter Mehrwegbecher aus Keramik mit Silikondeckel erhältlich sein. Er kostet 14,50 Euro. Per Kundenkarte kann man Kaffee ordern und Punkte einscannen. Die Erstfüllung und jeder elfte Kaffee sind gratis. Zudem können Kunden ihren Kaffee zum Mitnehmen ab sofort auch aus bio-zertifizierten Einwegbechern trinken. Diese werden in Deutschland hergestellt und bestehen samt dem Deckel ausschließlich aus 100 Prozent recyceltem Altpapier. Hierfür greift die Bäckerei tief in die Tasche: Mit 30 Cent pro Stück im Einkaufspreis kostet der Altpapierbecher gut das Doppelte eines üblichen Einweg-Plastikbechers für 8 bis 15 Cent.