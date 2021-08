Das Ende einer FDP-Ära

Neue Fraktion im Gemeinderat

Von Andreas Deny schließen

Stühlerücken bei Planeggs Gemeinderäten. Nachdem Fritz Haugg mit FDP-Neumitglied Susanne Trenkle eine neue FDP-Fraktion gebildet hat, wurden die Ausschüsse neu besetzt. Verlierer dabei sind die Freien Wähler Dynamischen, die einen Sitz räumen müssen.

Planegg – Mit so einer Konstellation hatte man in Planegg noch nie zu tun. Nicht nur, dass sich Fritz Haugg und Susanne Trenkle (bisher UPM) zu einer neuen FDP-Fraktion zusammengeschlossen haben, gleichzeitig grenzt sich diese von der Fraktion Liste FDP ab und spricht ihr das Recht ab, weiter den Namen FDP zu führen (wir berichteten). Man habe deshalb die Kommunalaufsicht des Landratsamts München eingeschaltet, berichtete Stefan Schaudig, Geschäftsleiter der Gemeinde, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

„2:2-Konstellation“

Für die Neuberechnung der Sitze in den Ausschüssen sei aktuell von einer „2+2-Konstellation“ auszugehen, so Schaudig. Sollte sich die Aufspaltung der FDP in zwei Fraktionen als rechtlich nicht zulässig erweisen, müsse die Sitzverteilung nochmals neu berechnet und dann mit vier FDP-Fraktionsmitgliedern durchgeführt werden. Diese Frage sei aber nicht kommunalrechtlich seitens der Gemeinde zu klären, sondern müsse rein parteirechtlich beurteilt werden.

„Stinksauer und enttäuscht“

Die Aufspaltung in zwei Fraktionen machte Peter von Schall-Riaucour (Liste FDP) sichtlich zu schaffen. Der durch einen Streit um den Fraktionsvorsitz ausgelöste Zwist liege ihm schwer im Magen, sagte der parteifreie Gemeinderat in einer sehr emotionalen Wortmeldung. „Eine Ära“, die zwölfjährige Zusammenarbeit mit den Brüdern Fritz und Christian Haugg, gehe für ihn zu Ende. „Es war eine tolle Zeit, und wir haben viel erreicht.“ Aufgrund des Zerwürfnisses, das sich auch durch sein Angebot, in die FDP einzutreten, nicht habe heilen lassen, sei er „stinksauer und enttäuscht“ zugleich. Fritz Haugg erklärte, das Vertrauensverhältnis zu von Schall-Riaucour und Philipp Pollems (ebenfalls Liste FDP) sei gestört. Das habe der gesamte FDP-Kreisverband so entschieden.

Pollems wiederum berichtete, dass zwischen ihm und Fritz Haugg, der während des Kommunalwahlkampfs erkrankt war, überhaupt keine Kommunikation stattgefunden habe. Er habe es akzeptiert, dass er als Bürgermeisterkandidat hinter den Haugg-Brüdern nur auf Platz vier der FDP- Kandidatenliste gesetzt worden sei, und für Fritz Haugg Werbung im Wahlkampf gemacht. Die FDP mache es gern, sich Leute für den Wahlkampf reinzuholen, sie diesen finanzieren zu lassen, um sie dann fallenzulassen, sagte Pollems.

FWD verlieren Sitz in Ausschüssen

Durch die Bildung der neuen FDP-Fraktion verlieren die FWD jeweils ihren zweiten Sitz in den Ausschüssen. Florian Max befand, dass damit der Wählerwille nicht mehr repräsentiert werde. Die FWD hätten das zweitbeste Wahlergebnis eingefahren und stellten auch keinen der drei Bürgermeister. Jürgen Peters (Grüne) fand es dagegen in Ordnung, dass FWD, SPD und Grüne in den Ausschüssen künftig je einen Sitz einnehmen, da alle bei der Kommunalwahl eine 17 vor dem Komma hatten. Über zwei Sitze in den Ausschüssen verfügt nur noch die CSU.