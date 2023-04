Das Energiesparen geht weiter

Von: Victoria Strachwitz

Das Planegger Kupferhaus wird weiterhin nur bei Veranstaltungen angestrahlt. © Dagmar Rutt

Die Gemeinden dürfen Gebäude wieder anstrahlen, warmes Wasser anschalten und die Rathäuser heizen. Die Energieeinsparverordnung ist ausgelaufen. Was das Sparen gebracht hat, weiß niemand.

Würmtal – Erste Städte in Deutschland bestrahlen ihre Gebäude wieder. In Planegg wird das warme Wasser wieder aufgedreht. Mit der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, abgekürzt EnSikuMaV, hatte der Bund die Kommunen seit September zum Energiesparen gezwungen. Ziel war, vor dem Hintergrund der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise bei der Versorgung mit Energie über die kalte Jahreszeit eine Notsituation zu vermeiden. Zunächst galt die Regelung bis Ende Februar, wurde dann aber verlängert. Seit vergangenen Samstag, 15. April, ist die Verordnung ausgelaufen. Doch die meisten Gemeinden im Würmtal sparen unverdrossen. Planegg ist eine Ausnahme.

Wieder warmes Wasser im Planegger Rathaus

Die Fassade von JUZ und Bosco in Gauting wird weiterhin nicht beleuchtet. „Im Alten Rathaus wird’s unverändert nur kaltes Wasser geben“, sagt Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel. Der Boiler werde nicht mehr eingeschaltet. Die Heizung wird auch nicht wieder aufgedreht. „Es bleibt bei den 19 Grad, wir können das nicht ständig ändern.“

In anderen Gemeinden ist es genauso: „Die bisherigen Einstellungen bleiben erhalten“, erklärt Solveig Butzert, Sprecherin der Gemeinde Krailling. „Im Rathaus werden wir über den Sommer dabei bleiben, die Boiler ausgeschaltet zu lassen“, sagt Sabine Strack von der Gemeinde Gräfelfing. Nur im Planegger Rathaus ist das Warmwasser jetzt wieder verfügbar, auch in den Duschen. Nur: „Das Kupferhaus wird weiterhin nur bei Veranstaltungen angestrahlt, um weiter Energie einzusparen“, so Kiki Xander, Sprecherin der Gemeinde Planegg.

Sie findet, diesen Winter sei es im Planegger Rathaus nicht besonders kalt gewesen, aber da das Temperaturempfinden subjektiv sei, sei nicht selten zu hören gewesen, dass es „kalt im Rathaus ist“. Gemäß Maßnahmenverordnung sei die Raumtemperatur in Büros und Sitzungsräumen auf 19˚C eingestellt worden, Treppenhäuser wurden nicht geheizt, Warmwasser, wo es lediglich dem Händewaschen dient, abgeschaltet. Vor allem auf den Gängen und in den Treppenhäusern habe man die ausgeschaltete Heizung sehr deutlich gemerkt.

Offen, wie es im Herbst weitergeht

In den übrigen Gemeinden im Würmtal blieben die Folgen des Sparens ebenfalls nicht unbemerkt. „Es war kühler als sonst, einige Bürgerinnen und Bürger haben sich darüber beschwert. Die Mitarbeitenden haben sich gut eingestellt“, so Butzert über die Verhältnisse im Kraillinger Rathaus. Auch Neurieds Bürgermeister weiß: „Es gibt den ein oder anderen, der empfindlich ist.“ Die meisten Mitarbeiter hätten sich erst mit den 19 Grad anfreunden müssen. „Es war wahrnehmbar kühler, und viele haben sich etwas wärmer angezogen. Insgesamt konnte man sich aber an die Veränderung gewöhnen“, berichtet auch Strack aus dem Gräfelfinger Rathaus.

In ihrer Gemeinde wurden die Heizkörper in den Verwaltungsgebäuden gedrosselt, sodass sie nicht mehr voll aufgedreht werden können. „Die allgemeinen Flächen im Rathaus wie Foyer und Flure wurden nicht beheizt. Die Warmwasserboiler in den WC-Räumen wurden ausgeschaltet, warmes Wasser steht hier zurzeit nicht zur Verfügung“, so Strack weiter. „Wie es im Herbst weitergeht, werden wir dann sehen. Planmäßig trägt das Rathausdach bis dahin eine Fotovoltaikanlage, sodass ein Teil des Stromverbrauchs dann regenerativ erzeugt wird“, erklärt Strack.

In Neuried soll künftig noch mehr gespart werden. Das Warmwasser in der Mehrzweckhalle werde erst jetzt abgeklemmt. Das sei früher nicht möglich gewesen. „Man kann das nicht einfach abstellen“, so Zipfel. Die Angst vor Legionellen in den Leitungen sei zu groß gewesen.

Bewertung schwierig

Auch für das Landratsamt München galt die Verordnung. Wie dort nun weiter verfahren wird, ist aktuell offen. „Das muss nach Bewertung der Auswirkungen entschieden werden“, so Sprecherin Christine Spiegel. Und diese Bewertung hat aktuell noch nicht begonnen – auch in den Rathäusern nicht. Wie viel Energie die Gemeinden im Würmtal durch die ihnen verordneten Maßnahmen bislang eingespart haben, können die Verantwortlichen in den Rathäusern im Würmtal und im Landratsamt München alle nicht, oder noch nicht, beziffern.

In Gräfelfing sei es besonders schwer zu kalkulieren, was die Maßnahmen brachten, denn die nächste Rechnung des Gasanbieters werde dadurch verfälscht sein, dass im Rathaus aufgrund der Sanierung eine Baustelle sei, so Strack. Es sei insgesamt schwierig, so Zipfel. Man müsse den vergangenen Winter anderen vergleichbaren Wintern gegenüberstellen. Gautings Sprecherin Diana Dickmann sagt: „Die Verwaltung erhält Jahresabrechnungen, weshalb einzelne Maßnahmen nicht gesondert zu beziffern sind.“ Und das Landratsamt München erklärt, eine Bewertung sei schwierig, da die Abrechnung für 2022 noch nicht vorliege, die für 2023 werde erst 2024 erwartet. Es wird sich wenn überhaupt also erst spät zeigen, wie wirksam die Sparmaßnahmen waren. „Für uns zählt aber auch der hohe Symbolwert, den diese Aktionen haben“, so die Sprecherin der Gemeinde Krailling, Solveig Butzert.