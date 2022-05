„Das Kino hat große Probleme“

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

„Die Zahlen sind unter aller Kanone“: Zwei Tage bleibt der Vorführraum des Gräfelfinger Filmecks unbesetzt, Werner Scholz sperrt das Kino aufgrund der schlechten Besucherzahlen zu. © Dagmar Rutt

Das Angebot ist groß, doch die Besucher bleiben aus. Die Kinos im Würmtal haben sich noch nicht von der Pandemie erholt.

Würmtal – Die Gefahr, sich im Kino mit dem Corona-Virus anzustecken, ist aktuell gering. Kino-Betreiber Matthias Helwig vom Breitwand in Gauting geht sogar so weit, zu sagen: „Es ist völlig ungefährlich, man ist da fast alleine.“ Denn den Kinos im Würmtal fehlen die Besucher. „Es gibt viele sehenswerte, unterhaltende, schöne Filme, aber die Leute kommen nicht.“

Helwig beziffert die Auslastung seiner Kinos auf 40 bis 50 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Das Kino erlebe eine der schwersten Krisen seit 30 Jahren. Er sagt: „Das Kino hat große Probleme.“ Gerade die ältere Bevölkerung sei sehr zurückhaltend und käme noch nicht, bei der Jugend sei es etwas besser. Helwig macht deutlich: „Irgendwann muss man mal wieder ins Kino gehen, sonst ist es weg.“

Filmeck zwei Tage die Woche geschlossen

Sein Kollege Werner Scholz vom Filmeck in Gräfelfing gibt nicht so schnell auf, aber auch er sagt: „Die Zahlen sind unter aller Kanone.“ Zwei Tage die Woche sperre er zu, „es rentiert sich ja nicht“. In der restlichen Woche (Donnerstag bis Montag) hatte er zuletzt insgesamt nur 45 Besucher in seinem Kino. „An den Wochenenden war es schön, da waren alle draußen“, erklärt er. In der Woche davor waren es aber auch nur 140 Besucher. Vor Corona seien es am Wochenende eher 300 gewesen. Aber er weiß: „Überall ist es schlecht.“ Essen und Trinken brauche der Mensch, das Kino brauche er nicht.

Helwig preist dennoch einen Ausflug ins Kino an. Ein Besuch dort sei nicht mit einem Netflix-Abend Zuhause zu vergleichen. „Man konzentriert sich mehr auf die Filme.“ Man treffe Freunde. Aber die Menschen müssten nach zwei Jahren erst wieder lernen, ins Kino zu gehen. Er hofft, dass sie schnell lernen. Bald stünden das Open-Air- Kino und das Fünf-Seen- Filmfestival an. „Kino ist toll“, sagt er motivierend. „Die Leute verpassen was.“

Monat Mai stets schwierig

Zu Sonderveranstaltungen wie Jazz im Kino kämen die Leute bereits zahlreich. Die Französische Woche in Starnberg begleitete Helwig aktuell mit französischen Filmen. Darunter seien Previews und Klassiker. Aber aktuell sei das Wetter häufig schön, der Mai immer schon schwierig gewesen. Seine Hoffnung ruht auf dem Herbst. Scholz geht es ebenso. „Wenn dann geht es im September wieder los“, meint er. Vielleicht kämen dann auch wieder gute Filme, denn aktuell findet Scholz anders als Helwig: „Es ist nichts am Markt, was interessiert.“

Schüler arbeiten nicht mehr als Vorführer

Dass die Kosten für Personal und Strom jetzt steigen und gleichzeitig die Einnahmen sinken, „ist keine positive Entwicklung“, so Matthias Helwig. Sein Angebot reduziere er dennoch kaum. Werner Scholz hat seine Öffnungszeiten unter anderem auch deshalb reduziert, weil er feststellt, dass die Schüler, die er als Vorführer beschäftigt, nicht mehr kommen. Warum, kann er sich nicht erklären. Zur rundum schlechten Situation des Kinos sagt er: „Wir haben schon viel erlebt. Jetzt schauen wir mal, wie es wird.“ Scholz bleibt dennoch zuversichtlich: „Es wird wieder gehen, aber nicht so, wie es früher war.“