„Das Loch muss teurer sein als der Baum“

Teilen

Für den Nachmittag hatte Richard Richter (stehend 9.v.l.) eine Exkursion zum Schutzprojekt „Eremiten im Klosterwald“ organisiert, wo Michael Wagner (stehend 10.v.l.) über die Urwaldrelikt-Käferarten informierte. © Michael Schönwälder

Das Planegger Umweltamt hat den Austausch zwischen den Umweltbeauftragten im Landkreis München wiederbelebt. Um Baumstandorte, Biotopbäume, das Schutzprojekt „Eremiten im Klosterwald“ und die Planegger Stoawies’n ging’s am Donnerstag beim ersten Treffen nach fast 20 Jahren.

Planegg – Zwei Dutzend Umweltbeauftragte, Klimamanager und Mitarbeiter der Bauverwaltung aus den Gemeinden des Landkreises München nahmen gestern die Einladung zu Vorträgen, Besichtigungen und Austausch an. Dazu gesellten sich Vertreter des Landratsamtes. Von der Kreisfachfachberatung Grünordnung war gleich das komplette Team angereist. Auf Fachebene wurde diskutiert, aber auch über die Schwierigkeiten gesprochen, auf die Umweltbeauftragte immer wieder stoßen. „Wir haben eine wichtige Aufgabe in den Kommunen“, sagte Richard Richter, Leiter des Planegger Umweltamtes, bei der Begrüßung im Konzertsaal der Musikschule. „Ich hoffe, dass die nächsten Generationen auch noch eine intakte Umwelt vorfinden werden.“

In einer kurzen Vorstellungsrunde wurde deutlich, dass wenige Gemeinden so gut ausgestattet sind wie Planegg mit sechs Mitarbeitern im Umweltamt und zusätzlich Klimaschutzmanager Jörg Degen. Pullach und Grünwald sind ähnlich besetzt, in Baierbrunn jedoch gibt Andrea Strohmenger seit Jahren die Einzelkämpferin. Und in Unterföhring wurde der Bereich Umwelt gerade erst als eigenes Sachgebiet aus dem Hochbau herausgelöst.

Baumstandorte und Schwammstadt

Richter hatte die Idee, das Treffen wieder aufleben zu lassen, von einem Kollegen aus Haar übernommen, der inzwischen selbst nicht mehr im dortigen Umweltamt tätig ist. Und als er im vergangenen November in Weihenstephan einen Vortrag von Johannes Prügl vom gleichnamigen Bodeninstitut in Au in der Hallertau hörte, wusste er, welches Thema auf die Tagesordnung sollte: „Ausgestaltung von Baumstandorten unter Berücksichtigung der Klimaerwärmung, Stichwort Schwammstadt“. Schwammstadt steht für das Stadtplanungskonzept, möglichst viel anfallendes Regen- beziehungsweise Oberflächenwasser vor Ort aufzunehmen und zu speichern, anstatt es zu kanalisieren und abzuleiten. Wird Bäumen unterhalb der befestigten Oberfläche mehr Raum gegeben, wirkt die mit Baumsubstrat gefüllte Baumgrube als Schwamm.

Prügl, der seit 23 Jahren ein Büro für Boden- und Vegetationstechnik betreibt, gehörte der Großteil des Vormittags. Stadtbäume seien bei Planung und Ausschreibung komplett anders zu behandeln als Parkbäume. Für das Gedeihen entscheidend sei, wie viel durchwurzelbarer Raum zur Verfügung steht. „Wir übersehen, dass der Teil des Baums, der unter der Erde ist, größer ist als der über der Erde.“ 90 Prozent der Bäume an Straßen, Geh- und Radwegen würden mit zu wenig Platz gepflanzt. „Uns bleibt nichts übrig, als warnen und hinweisen, wenn Parkplätze Vorrang vor den Baumgruben haben.“ Prügl: „Das Loch muss immer teurer sein als der Baum.“

München als positives Beispiel

Als positives Beispiel hob er die Landeshauptstadt München hervor. Deren Zauberformel lautet ZTV-Vegtra-Mü: Zusätzliche Technische Vorschriften für die Herstellung und Anwendung verbesserter Vegetationstragschichten. Darin ist festgelegt, dass neu zu pflanzende Stadt- und Straßenbäume mindestens eine 36 Kubikmeter große Baumgrube haben müssen. Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), die das technische Regelwerk für das gesamte Straßen- und Verkehrswesen in Deutschland erstellt, spricht in ihren Hinweisen von zwölf Kubikmeter. „Wenn ich einen gescheiten Schwamm haben möchte, mache ich den durchwurzelbaren Raum so groß, wie es geht“, so Prügl. Dieser dürfe nicht zu flach ausfallen. „Geht in die Tiefe, lasst die Wurzeln nach unten gehen.“ Die Stadt Heidelberg, die mit geringen Niederschlagsmengen zurechtkommen müsse, gebe zwei Meter vor, München und die FGSV 1,5 Meter. Prügls Fazit: „Nur eine deutliche Erhöhung des durchwurzelbaren Raums bringt größere, ältere und gesündere Bäume.“

Andreas Detter sprach im Anschluss über die langfristige Sicherung von nicht mehr stand- beziehungsweise bruchsicheren Biotopbäumen. Nachmittags ging es zum Schutzprojekt „Eremiten im Klosterwald“ und zur Ökokontofläche Stoawies’n.