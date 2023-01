Helmut Blümel: Verantwortlich für 13 Würmesia-Orden

Von: Victoria Strachwitz

Der Würmesia eng verbunden ist Helmut Blümel (Mitte.), der kürzlich bei der Inthronisation vom aktuellen Prinzenpaar Vanessa II und Max I. den aktuellen Jahresorden der Faschingsgesellschaft verliehen bekam. Es ist der letzte aus der 13-teiligen Serie, die er selbst entworfen hat. © Dagmar Rutt

Die Verleihung der Jahresorden ist ein fester Bestandteil im Zeremoniell der Faschingsgesellschaften. Für die Würmesia hat der Grafiker und Künstler Helmut Blümel die Orden für die letzten 13 Jahre entworfen.

Würmtal – Eine Ära geht zu Ende. 13 Jahresorden der Faschingsgesellschaft Würmesia hat Helmut Blümel gestaltet. 13 Jahre lang konnte der Vorstand der Würmesia zur Inthronisation des jeweiligen neuen Prinzenpaares einfach in die Schublade greifen und einen neuen Orden von Blümel hervorzaubern. Es galt nur, die Namen des aktuellen Prinzenpaares einzutragen und zu bestimmen, wie viele Exemplare angefertigt werden sollen. So einfach hatte es die Faschingsgesellschaft nicht in allen Belangen.

In den vergangenen Jahren mangelte es zeitweise an Nachwuchs und an Prinzenpaaren, mit der Schließung des Festsaals der Planegger Gaststätte Heide-Volm verlor sie ihre Hochburg, Sponsoren wurden weniger. Doch auf eines konnte sie sich stets verlassen: Blümels Jahresorden hatte sie in der Schublade.

Aus einem Guss

Der Künstler hatte gut vorgearbeitet. Helmut Blümel hatte die Orden, die die Faschingsgesellschaft jedes Jahr an ihr geneigte Personen verteilt, alle auf einen Schlag entworfen. Sie sollten aus einem Guss sein, hatte die Würmesia befunden. Das Motiv stand ebenfalls fest: Zwölf Orden sollten je einen Moriskentänzer abbilden, der Dreizehnte die Maienkönigin. Vergangene Woche bekam Blümel beim Inthronisationsball des Prinzenpaares den Orden mit der Maienkönigin verliehen. Jetzt ist die Reihe in seinem Arbeitszimmer in Aubing so komplett, wie sie vor 13 Jahren in der Schublade der Würmesia war. Denn nicht nur Bürgermeister und Sponsoren bekamen zwölf Jahre lang Moriskentänzer überreicht, auch der Künstler erhielt einen Morisken nach dem anderen.

Seine persönlichen Exemplare erinnern ihn daran, wie ihn damals sein Freund, der Künstler Josef Wahl, auf die Möglichkeit hinwies, der Würmesia die Orden zu gestalten. Dieser hatte die Auszeichnungen für die davor liegenden 13 Jahre entworfen. „Ich musste mir natürlich etwas Neues einfallen lassen“, sagt Blümel. Er ging ins Münchner Stadtmuseum, um sich die berühmten Moriskentänzer anzusehen, die Erasmus Grasser 1480 geschnitzt hatte. Auch in Murnau, Weilheim und Oberammergau sah er sie aus Holz geschnitzt in den Auslagen stehen. Er fertigte Bleistiftskizzen an, dann eine Linienzeichnung mit Tusche und schließlich gestaltete er sie mit verschiedenen Farben am Computer. Grafisch modern aufbereitet, kaufte die Würmesia ihm alle 13 Motive auf einmal ab.

„Ich bin Künstler“

Blümel war von Beruf her Graveur, Reprofotograf, Chemigraf und Grafiker, erzählt er. Er habe immer gezeichnet, schon als junger Mensch Zeichenunterricht genommen. Deshalb sagt er über sich: „Ich bin Künstler.“ Er stellt regelmäßig in der Pasinger Fabrik und in Aubing aus, er gestaltete den offiziellen Masskrug für das Münchner Frühlingsfest 2008 und zur 1200-Jahr-Feier der Heilig-Kreuz-Kirche in Fröttmaning kreierte er ein Gemälde, Postkarten und eine Briefmarke. Was die Gestaltung der Orden für die Faschingsgesellschaft betrifft, so reizte es Blümel, dass alle 13 harmonisch zusammenpassen müssen, aber die Wirkung eines jeden einzelnen bisschen anders sei. Es freut ihn, wenn er auf Bürgermeister aus dem Würmtal trifft und die ihm sagen, dass ihnen die Orden gefallen. „Das macht einen dann schon stolz.“

Anfangs seien ein paar hundert Stück von jedem Jahresorden gefertigt worden. Heute seien es deutlich weniger. „Es gibt ja keine Sponsoren mehr“, sagt Blümel. Früher seien die Orden auch hochwertiger gewesen, heute seien sie nicht mehr emailliert.

Nachfolger steht fest

Jetzt wird ein anderer Künstler für das Design der nächsten 13 Jahresorden verantwortlich sein. Die Präsidentin der Würmesia Pia Serve verrät noch nicht, wer es sein wird. Blümels Ära ist vorbei, aber er wird der Faschingsgesellschaft treu bleiben. „Man sieht mich bestimmt im nächsten Jahr“, sagt er. 13 Jahre lang hat er keine Inthronisation und nur eine Präsentation des Prinzenpaares am Marienplatz ausgelassen. „Man muss schauen, was die Nachfolger machen“, sagt er.

Doch der eigentliche Grund, warum er der Würmesia verbunden bleiben wird ist folgender: „Die Prinzenpaare haben immer eine super Ausstrahlung.“ Mit denen könne man sich einfach gut unterhalten. Auf den Bällen der Würmesia wird man ihn aber auch künftig nicht sehen: „Ich habe leider zwei linke Füße“, sagt er. Dafür haben seine Hände der Würmesia gute Dienste geleistet.