Das Würmtal hilft der Ukraine

Von: Nicole Kalenda, Lara Listl

Teilen

Decken, Isomatten, Verbandsmaterial: Shalima-Naomi Rachl hat die Spendensammlung in der Neurieder Mehrzweckhalle organisiert. © Dagmar Rutt

Die Hilfsbereitschaft im Würmtal ist überwältigend: Bürger wie Gemeinden unterstützen die Ukraine mit Spenden, Transporten und Wohnraum für Flüchtlinge. Gräfelfing öffnet sein leer stehendes Hotel „Dolce Vita“. Planegg hat eigens einen Koordinator abgestellt.

Würmtal – Der russische Überfall auf die Ukraine am Donnerstag vergangener Woche, der Angriffskrieg, die Bilder von Zerstörung und Tod haben mehr als Betroffenheit ausgelöst. Längst ist man über Friedensgebet und Demo hinaus aktiv geworden.

Die Neuriederin Shalima-Naomi Rachl (25) initiierte gemeinsam mit ihrem Partner Vitus Geyer (22) aus Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) am Donnerstag eine spontane Sammelaktion in der Neurieder Mehrzweckhalle. Ursprünglich wollten die beiden über Spendenaufrufe im Internet Hilfsgüter sammeln und anschließend mit einem VW-Bus nach Polen in ein zentrales Lager einer kirchlichen Hilfsorganisation fahren. „Wir hatten Zeit und wollten einfach helfen“, sagt die 25-Jährige. Doch mit der Unterstützung vieler Privatpersonen und der Gemeinde Neuried „wurden aus einem kleinen Bus zwei über Freunde angebotene 40-Tonner“, erzählt Rachl. Denn über ihre Aufrufe in sozialen Medien kamen in kürzester Zeit so viele Sachspenden zusammen, dass diese mehrere Garagen füllten. Und als Rachl im Neurieder Rathaus anrief, um diese zu bitten, ihren bereits beantragten Reisepass früher auszustellen, um die Fahrt nach Polen anzugehen, bot ihr die Gemeinde gleich die Mehrzweckhalle als Abgabestelle für noch mehr Hilfsgüter an.

Schlafsäcke, Babynahrung, Hygieneartikel

Bereits 20 Minuten vor dem Start der Aktion warteten die Menschen darauf, Kleidung, Schlafsäcke, Babynahrung, Hygieneartikel und weiteres Nützliches abzugeben, berichtet Rachl. „Ich bin völlig überwältigt“, sagt sie fröhlich. Am Freitag in der Früh fährt der erste vollgeladene Lkw los, mittags folgt der zweite. Im polnischen Lager angekommen, werden die Spenden über die dortige Hilfsorganisation in die Ukraine gebracht und dort verteilt.

Die Martinsrieder Klawotte, das AWO-Sozialkaufhaus in der Einsteinstraße 1, nimmt ab Freitag Hilfsgüter für die Ukraine an. Leiterin Christina Einhellig hängte am Donnerstag Listen aus mit allem, was dringend gebraucht wird. „Ich schätze, es wird einiges kommen“, sagt sie. Schon am Mittwoch hätten spendenwillige Bürger vorbeigeschaut. „Da waren wir noch nicht so weit.“

Am Montag startet der nächste AWO-Transport

Ein erster Hilfstransport des AWO-Kreisverbands München-Land machte sich diese Woche auf. Unter anderem die Klawotte in Gauting hatte im Kreis der Ehrenamtlichen Geld für Hilfsgüter gesammelt, hinzu kam warme Kleidung aus den Beständen der Klawotten. Rasch wurde eine Wagenladung zusammengestellt und auf den Weg nach Rumänien gebracht. Von dort werden die Spenden in das ukrainische Grenzgebiet begleitet. Am Montag soll der nächste Transport abgehen. „Hauptsächlich Hygieneartikel“, so Einhellig, würden benötigt, Duschgel, Seife, Shampoo, Zahnpasta, Taschentücher. Die Klawotte nimmt auch haltbare Lebensmittel, frei käufliche Medikamente und Verbandsmaterial, Windeln für Kinder und Erwachsene, warme Decken, Isomatten und Schlafsäcke entgegen.

Die Aktion „Hilfe für Menschen in Not“ des Katholischen Pfarrverbandes Gräfelfing St. Stefan - St. Johannes, die seit 1990 bereits zahlreiche Sammelaktionen organisiert hat, ruft ebenfalls zu Spenden auf. Was zwischen Samstag und Dienstag im Pfarrheim St. Stefan abgegeben wird, ist für die Caritas der Diözese Mukatschewo in der Westukraine bestimmt.

Die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen liegt in der Zuständigkeit der Landkreise. Im Kreis Starnberg sollen sich Bürger, die ein Zimmer, eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung stellen möchten, per E-Mail an ukraine-hilfe@lra-starnberg.de wenden. Zudem sucht das Landratsamt Personen, die Ukrainisch sprechen und als Dolmetscher helfen können. Das Landratsamt München richtete ebenfalls eine zentrale Meldestelle ein, erreichbar unter der E-Mail-Adresse koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de.

Private Aufnahme von Flüchtlingen

Der Gräfelfinger Bürgermeister Peter Köstler meldete dem Landratsamt am Donnerstag das leer stehende Hotel „Dolce Vita“ in der Planegger Straße als Unterbringungsmöglichkeit für ukrainische Flüchtlinge. „Ich bin tief betroffen und bestürzt über die dramatische Entwicklung in der Ukraine und fühle mit den Menschen dort“, so Köstler. Auch von Bürgern habe er bereits Rückmeldungen erhalten, dass diese privat Flüchtlinge aufnehmen können.

In Krailling schlägt die CSU-Fraktion gleich drei Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen vor, unter anderem ein gemeindeeigenes Gebäude in der Elisenstraße, dessen geplanter Verkauf verschoben werden könnte. CSU-Fraktionssprecher Hans Wechner nannte es in dem Antrag „unsere selbstverständliche Verpflichtung, als Gemeinde Krailling unseren Beitrag dafür zu leisten, unsere europäischen Nachbarn aus der Ukraine, die vor den schrecklichen Kriegsgeschehen in ihrem Land zu uns flüchten, unterzubringen“. Bürgermeister Rudolph Haux plant zeitnah eine Sondersitzung, um mit den Gemeinderäten „über diese schwerwiegende Entscheidung zu diskutieren“.

In Planegg hat Kämmerer Peter Vogel die Koordination sämtlicher Maßnahmen in der Gemeinde übernommen. Dabei arbeitet er eng mit dem Landratsamt zusammen. „Unsere Aufgabe ist, Ansprechpartner der Bürger vor Ort zu sein“, sagt er. „Wenn aus 29 Gemeinden Bürger beim Landkreis München anrufen, wird das nicht funktionieren. Wir sind die Schnittstelle für Planegg.“ Zu erreichen ist Vogel unter Telefon 899 26-298 oder der E-Mail-Adresse Fluechtlingshilfe@planegg.de. „Die freien Plätze in den Flüchtlingsunterkünften werden unter Umständen bei Weitem nicht ausreichen“, sagt Vogel. Sein erstes Fazit als Koordinator: „Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß.“ Sowohl Anfragen wegen Sachspenden als auch Wohnraum-Angebote gingen bereits ein.

Hilfsgüter nimmt die Klawotte Martinsried in der Einsteinstraße 1 montags und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr an. Die Aktion „Hilfe für Menschen in Not“ sammelt vom 5. bis 8. März Spenden im Pfarrheim St. Stefan in Gräfelfing, Rottenbucher Straße 20: Samstag, Montag und Dienstag jeweils von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 11 Uhr.