Das Würmtal tritt in die Pedale

Von: Victoria Strachwitz

Das Stadtradeln startet erneut, und wie schon in den Vorjahren (hier: 2021), stehen die Bürgermeister der Würmtal-Gemeinden voll hinter der Aktion. © Dagmar Rutt

Das Stadtradeln beginnt schon bald. Ein Teil des Würmtals prescht voraus. Doch davon lässt sich der andere Teil nicht einschüchtern, das zeigt die Zahl der Anmeldungen.

Würmtal – Die Gautinger haben beim Stadtradeln heuer Großes vor. Nachdem dort im vergangenen Jahr 1267 Radler mit 186 272 Kilometer erneut alle Vorjahresergebnisse übertroffen haben und den ersten Platz im Landkreis Starnberg verteidigen konnten, lautet das Ziel von Bürgermeisterin Brigitte Kössinger: „Nun geht es an die Titelverteidigung.“

Gauting und Krailling starten die Aktion Stadtradeln bereits am kommenden Sonntag. Krailling versucht, der Nachbargemeinde Paroli zu bieten. „Deshalb werde auch ich vom 18. Juni bis zum 8. Juli, wann immer möglich, auf mein Fahrrad steigen und Kilometer für Krailling radeln. Ich würde mich freuen, dabei möglichst viele radelnde Kraillinger zu treffen“, so Bürgermeister Rudolph Haux.

Landkreis München startet eine Woche später

Im Landkreis München geht es mit dem Stadtradeln eine Woche später als im Landkreis Starnberg los, und damit treten auch die Planegger, Gräfelfinger und Neurieder erst eine Woche später so richtig in die Pedale. Schon jetzt haben diese Gemeinden jede Menge Teams am Start. Während in Krailling bislang sieben und in Gauting 19 Teams antreten, sind es in Planegg 26, in Gräfelfing 31 und in Neuried sieben.

Obwohl die Aktion Stadtradeln im Würmtal nicht überall zeitgleich starten wird, gibt es eine gemeinsame Auftakt-Veranstaltung aller Würmtal-Gemeinden: Am Sonntag, 25. Juni, begrüßen die Würmtaler Bürgermeister am Eichendorffplatz in Gräfelfing ab 11 Uhr alle Teilnehmer des Stadtradelns aus dem Würmtal. Die Neurieder treffen sich an diesem Tag bereits um 10 Uhr am Marktplatz, um gemeinsam nach Gräfelfing zu radeln. Ab dem Eichendorffplatz radeln dann alle Würmtaler gemeinsam weiter zum Gut Freiham. Nach einer Pause im Biergarten geht es zurück zum Klimamarkt am Eichendorffplatz, wo von 10 bis 16 Uhr Gräfelfinger Vereine und Initiativen ihre Ideen und Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit präsentieren.

Die Planegger sind wie die Gautinger erfolgsverwöhnt, was das Stadtradeln betrifft. Sie werden es heuer also ebenfalls wieder wissen wollen. 260 Radler haben sich dort bereits registriert – in Gauting sind es 181. In allen fünf Gemeinden können in den kommenden Wochen aber noch Radler und Teams dazukommen. Die Schulen sind bislang nur in Gräfelfing komplett vertreten. Zusätzlich zu den Teams der drei Schulen gibt es dort auch noch „Die Siebtklässler“, die es den anderen Schülern zeigen wollen. Gräfelfing hat heuer bislang elf Teams mehr als im vergangenen Jahr. Planegg ist weniger gut aufgestellt. Dort fehlt das Feodor-Lynen-Gymnasium, außerdem sind dort aktuell drei Teams weniger angemeldet als im vergangenen Jahr.

Fahrradversteigerung

Letztlich kommt es nicht auf die Zahl der Teams an, sondern auf die Zahl derer, die mitstrampeln, und den Fleiß der Radler. Kraillings Bürgermeister Haux sagt: „Motivieren Sie Ihre Familie, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, motiviert eure Klassenkameradinnen und -kameraden und Lehrerinnen und Lehrer dazu, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ Klima- und Umweltschutz bedeute nicht nur Verzicht, er könne auch der Gesundheit dienen und Spaß machen, das beweise die Aktion. Außerdem gibt es wie in jedem Jahr wieder Preise für die Fleißigsten.

Und: Wer unterwegs mit dem Fahrrad feststellen sollte, dass Radwege im Nirgendwo enden, Schlaglöcher haben oder dass die Verkehrsführung unsicher ist, der kann dies direkt in der Stadtradeln-App melden, und Kraillings Bürgermeister verspricht: „Wir als Verwaltung nehmen uns der Sache an.“

Wer noch ein Fahrrad braucht: Die Gemeinde Gauting versteigert am Donnerstag, 22. Juni, ab 16.30 Uhr am Bauhof, Grubmühlerfeldstraße 34, Fundfahrräder. Zum Stadtradeln können sich Teams und Radler unter www.stadtradeln.de anmelden. „Alle sollten mitmachen“, so Antonio Saldaña, in der Gemeinde Neuried zuständig fürs Stadtradeln.