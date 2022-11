Das Würmtal wächst jeden Morgen

Pendlerströme am Beispiel Gräfelfing: Grün sind Einpendler in die Gemeinde markiert, blau Auspendler in andere Regionen. Die meisten Einpendler kommen aus München.

Pendler-Atlas

Von Victoria Strachwitz schließen

Tagsüber sind deutlich mehr Menschen im Würmtal als nachts. Dabei pendeln rund 24 000 Würmtaler regelmäßig in eine andere Stadt oder Gemeinde, um dort zu arbeiten. Der Pendler-Atlas ist aufschlussreich.

Würmtal – Immer wieder der Verkehr. Die Gemeinderäte der Würmtal-Gemeinden sind regelmäßig gezwungen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ein Blick auf den Pendler-Atlas der Statistikämter der Länder (pendleratlas.statistikportal.de) macht deutlich, warum. Nicht nur, dass viele Würmtaler morgens ihre Wohnorte verlassen, um woanders zu arbeiten. Es kommen regelmäßig noch viel mehr Pendler ins Würmtal, um dort tätig zu werden. 24 382 Menschen pendeln regelmäßig raus, 35 652 kommen rein. Bedeutet: Tagsüber halten sich im Würmtal 11 270 Menschen mehr auf, als in der Nacht.

Campus Martinsried zieht Arbeitskräfte an

In Planegg sind es tagsüber sogar fast doppelt so viele Menschen wie nachts. Wochentags schwillt die Bevölkerungszahl von 10 945 auf 20 023 Menschen an. Das sind 9078 Menschen mehr. Bärbel Zeller, Wirtschaftsreferentin der Gemeinde Planegg, kann sich das leicht erklären: „Das ist dem Campus Martinsried geschuldet“, sagt sie. „Wir ernten jetzt, was die Gemeinderäte in den 1970er Jahren entschieden haben: Dass Martinsried zum Sondergebiet Wissenschaft wurde.“ Alle Medizinstudenten der Ludwig-Maximilians-Universität München pendeln bis zum fünften Semester jeden Morgen nach Martinsried. Das seien 3000 bis 4000 Menschen. Am Biomedizinischen Centrum befassen sich derzeit außerdem rund 60 Wissenschaftler-Gruppen mit rund 450 Mitarbeitern mit angewandter Zellforschung. Dazu kämen Wissenschaftler und Mitarbeiter des Innovations- und Gründerzentrums (IZB).

Wegen des Campus siedelten sich in Martinsried zahlreiche Biotechfirmen an. Und die liefern Zeller eine weitere Erklärung für die hohe Zahl der Tagesbevölkerung: „Wir sind ein sehr wirtschaftsstarker Standort.“ Was die Gewerbesteuereinnahmen betreffe, liege Gräfelfing aber noch vor Planegg, so Zeller. Der Pendler-Atlas weist auch für Gräfelfing ein positives Pendlersaldo aus (6456).

In Gräfelfing leben 10 945 Menschen, die Tagesbevölkerung liegt bei 19 984. Die Gräfelfinger pendeln überwiegend nach München (2954), nach Planegg (344), nach Gauting (76), nach Krailling (70), nach Germering (55) und sogar bis nach Berlin (52). Aber dafür kommen Menschen beispielsweise aus München (4687), aus Germering (421) aus Planegg (319), aus Gauting (304), aus Fürstenfeldbruck (159) und Krailling (153), um in Gräfelfing ihrer Arbeit nachzugehen. Planeggs Wirtschaftsbeauftragte Zeller meint trotz der vielen Einpendler nach Planegg und Gräfelfing: „Wir sind nichts Besonderes.“ Im Landkreis München gebe es Orte mit ganz anderen Zahlen. Unterföhring beispielsweise hat eine Bevölkerung von 11 191, aber eine Tagesbevölkerung von 30 556.

Negativer Saldo in Gauting

Im Würmtal liegt der Pendelsaldo in den übrigen Gemeinden aber im negativen Bereich. Gauting führt diese Liste an, dort halten sich tagsüber 2748 Menschen weniger auf als nachts. In Neuried sind es tagsüber 1499 weniger, in Krailling 17. Dafür, dass die Gemeinde Gauting mit 7852 Aus- und 5104 Einpendlern im Würmtal das größte Minus beim Pendlersaldo verzeichnet, gibt es ebenfalls eine Erklärung: Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige Gewerbeflächen ausgewiesen und stattdessen auf Wohnen gesetzt, sagt Christoph Winkelkötter, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt). Dieses Erbe hätten nun Bürgermeisterin Brigitte Kössinger und der Gemeinderat zu bearbeiten. Wenn viele Menschen einen Ort tagsüber zum Arbeiten verlassen, kann das zu Problemen führen. „Wir müssen aufpassen, dass Gemeinden nicht ausbluten“, sagt der gwt-Chef.

Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel weiß, was gemeint ist. Die Tagesmannstärke der Feuerwehr aufrecht zu erhalten, wenn tagsüber keiner mehr da ist, ist eine Herausforderung. „Im Moment ist sie gegeben“, sagt Zipfel. Und er blickt optimistisch in die Zukunft. Der Bürgermeister meint, dass Pendlersaldo für Neuried könnte künftig weniger negativ ausfallen. Die neuen Firmen am Neurieder Campus könnten das Bild verändern. Im roten Riegel seien 500 Menschen beschäftigt. Die Baufirma Goldbeck wolle spätestens im April mit 280 Personen einziehen. „Dann wird sich der Pendlerstrom nicht mehr ganz so negativ darstellen“, meint Zipfel. Warum 43 Menschen regelmäßig von Nürnberg nach Neuried pendeln, kann Zipfel sich aber nicht erklären.

Im Pendler-Atlas finden sich weitere Kuriositäten. So pendeln beispielsweise 77 Berliner regelmäßig nach Krailling und 52 Gräfelfinger nach Berlin. Kraillings Sprecher Alexander Broschell hat für das Phänomen in seiner Gemeinde nur eine vage Erklärung. Da muss es eine Firma geben, die ihren Sitz in Krailling hat, deren Mitarbeiter aber hauptsächlich in Berlin tätig sind. Aber er gibt zu bedenken: „Es gibt in Krailling wenige Firmen, die so viele Mitarbeiter haben.“ Der Pendler-Atlas erklärt also vieles – vor allem, was die Verkehrsprobleme im Würmtal angeht. Die Statistik wirft aber auch Fragen auf.