Den Auspuff im Kopf

VON FLORIAN ERNSTBERGER

Florian Ernstberger © Michael Schönwälder

Es war wieder Sommerzeit, und die lauen Nächte waren wunderbar. Das fanden offensichtlich auch bestimmte Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf unserer Autobahn A 96, die mitten durch unsere Gemeinde geht. Ich bin nun keiner, der sich groß über diese Autobahn beschwert. Sie ist halt da und es gibt Schlimmeres. Wenn es vernünftige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation gibt, bin ich gerne dabei.

Ich wohne nicht weit entfernt und je nach Wind und Verkehrslage höre ich die Autobahn, mehr nicht. Und zugegeben, ganz unpraktisch ist sie für uns Gräfelfinger und Würmtaler auch nicht. Was ich aber gar nicht verstehe – nein, was mich richtig wütend macht und zu unflätigen Ausrufen ungeahnter Fantasie veranlasst, sind die „Lärmtouristen“, die mit ihren gar so tollen zwei- oder vierrädrigen Vehikeln den Autobahntunnel für ihre idiotischen unsäglichen Auspuff-Aufreiß-Aktionen nutzen. Sehr beliebt nachts am Wochenende! Man muss schon einiges im Auspuff und nicht im Kopf haben, um an der eigenen brutalen Lärmerzeugung im widerhallenden Tunnel Gefallen zu finden und das Knallen der Auspuffklappen so unsäglich geil zu finden, dass man gleich in Freiham wieder rausfährt und in der Wiederholungsschleife in Gräfelfing gleich nochmal raus und rein. Solche Rücksichtslosigkeit zu verhin-dern, dafür setze ich mich gerne ein. Ich muss dies schon allein deshalb tun, um meinen Wortschatz nicht weiter durch Schimpfworterfindungen auf ein ähnliches Niveau zu drücken!