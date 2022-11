Der Christkindlmarkt ist zurück im Würmtal

Los geht‘s am 1. Advent

Von Victoria Strachwitz

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und diesmal soll es nicht umsonst gewesen sein: Im Würmtal finden heuer wieder zahlreiche Christkindl- und Weihnachtsmärkte statt. Ein Überblick.

Würmtal – Der Advent steht vor der Tür und der Duft von Bratwurst und Glühwein werden ihn im Würmtal heuer wieder begleiten. Nach zwei Jahren Pause sollen die Christkindlmärkte wie gewohnt stattfinden.

Der Pasinger Christkindlmarkt vor Maria Schutz hat im Oktober noch fünf Standbetreiber gesucht, die Handarbeiten, hochwertiges Kunsthandwerk, Schmuck oder ähnliches verkaufen möchten. Auch für einen Gastronomie-Stand wurde noch ein Betreiber gesucht. Doch fest steht, dass der Markt heuer stattfinden wird. Und das an allen vier Adventwochenenden, samstags und sonntags jeweils von 13 bis 19.30 Uhr. Bei den meisten anderen Märkten im Würmtal steht das detaillierte Programm ebenfalls noch nicht lange.

Für den Martinsrieder Christkindlmarkt brachte Karina Kalkühler, Sprecherin des Fördervereins Martinsrieder Christkindlmarkt, am Donnerstag die Plakate ins Planegger Rathaus. Bis diese dann alle hängen, werde es noch dauern, meint sie. Immerhin: „Wir haben keine Corona-Verluste zu beklagen“, so Kalkühler. „Die Standlbesetzungen sind uns alle treu geblieben.“ Nach zwei Jahren in abgespeckter Form, kann dieser Christkindlmarkt am Wochenende des dritten Advent (10. und 11. Dezember) daher wieder mit 18 Standln auf dem Martinsrieder Kirchplatz stattfinden. Geöffnet ist an beiden Tagen von 13 bis 19 Uhr. Zwei Jahre lang hatte es in Martinsried nur einen kleinen Verkauf gegeben. „Kommerziell gesehen, war das ein voller Erfolg, aber es war halt kein richtiger Christkindlmarkt“, so Kalkühler. Heuer wird es wieder nach Waffeln, Bratwurst, Eierpunsch und Glühwein duften, verspricht sie.

In Gräfelfing werden die Stände für den dortigen Markt schon bald aufgebaut, denn dort wird bereits am dritten Advent eröffnet. Ab Freitag, 25. November, soll sich der Bahnhofsplatz wieder zu einem stimmungsvoll beleuchteten, vorweihnachtlichen Treffpunkt mit vielen Programm-Höhepunkten verwandeln, wirbt die Gemeinde. 20 Stände locken sowohl am ersten als auch am zweiten Adventswochenende mit Kulinarischem, Schönem und Festlichem. Geöffnet ist am Freitag, 25. November, von 16 bis 19 und am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, von 15 bis 19 Uhr. Am Freitag, 2. Dezember, ist von 16 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. Das Programm ist vielfältig. Es werden stündlich Märchen vorgelesen, samstags und sonntags finden Kinderpuppentheater statt. Es werden Lebkuchenhäuser gebastelt und jede Menge Musik ist im Angebot. Feierlich wird es beispielsweise am Sonntag, 27. November, ab 18 Uhr mit der Stockdorfer Blaskapelle. Am Samstag, 3. Dezember, tritt ab 19 Uhr die Band „Rockbits“ auf.

In Planegg findet der Christkindlmarkt der Vereine am Samstag, 26. November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 13 bis 19.30 Uhr am Planegger Marktplatz statt. Es gibt Stände, Musik und ein Bastelzelt. Klaus Waldbart, Planeggs Vereinskoordinator, weist daraufhin hin, dass die Preise für Essen und Getränke mit Ausnahme der Bratwurst so bleiben, wie sie beim letzten Markt 2019 waren. Etwaige Preiserhöhungen werden von den Standlbetreibern nicht an die Gäste weitergegeben, „damit unsere Besucher wenigstens hier noch normal in die Weihnachtszeit starten können“, sagt Waldbart. Nur bei der Bratwurst sei eine Preiserhöhung nicht zu vermeiden gewesen, daher werde diese heuer vier statt 3,50 Euro kosten.

In Pentenried findet heuer wieder am „Lichtfußhof“ (Gutsstraße 6a) ein Markt statt: am Samstag, 26. November, 15.30 bis 22.30 Uhr. Vor der Margaretenkirche in Krailling ist es am Samstag, 3. Dezember, 15 bis 21 Uhr, sowie Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 19.30 Uhr, soweit. In Neuried gibt es gleich zwei Märkte. Am ersten Adventswochenende, 26./27. November, findet nach zwei Jahren Pause wieder der Christkindlmarkt der katholischen Pfarrei St. Nikolaus statt. Eröffnung ist Samstag um 16 Uhr, geschlossen wird an diesem Tag um 20 Uhr. Am Sonntag, 27. November, ist der Markt von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Ein Wochenende später eröffnet der „Neurieder Kultur-Winter & Wintermarkt“. Dieser wird von Samstag, 3., bis Sonntag, 18. Dezember, jeden Samstag und Sonntag stattfinden. Kulinarische Köstlichkeiten sind dort genauso zu finden, wie Weihnachtsgeschenke. Am kulturellen Programm wird jedoch noch gefeilt. Geplant ist schon jetzt Weihnachts-Rock’n’Roll mit „Flat Out“ (Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr). Ein Posaunenchor und eine Jazzcombo sollen ebenfalls spielen.

Auch in der Gemeinde Gauting ist im Advent heuer wieder gewohnt viel geboten: Mit dem ersten Adventswochenende eröffnet der Weihnachtsmarkt im Gautinger Rathausgarten. Am Freitag, 25. November, ist der Markt von 16 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag gibt es von 14 bis 20 Uhr Gelegenheit, Weihnachtsluft zu schnuppern, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Organisiert wird er wieder vom Gewerbeverein „Zusammen für Gauting“.

Am zweiten Adventswochenende gibt es Glühwein- und Plätzchenduft in Unterbrunn. Denn dort findet am Samstag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr am Walser-Hof an der Schulstraße, an der Schulstraße selbst und im und um den Laurentius-Stadl im Pfarrgarten ein Christkindlmarkt statt. Es beteiligen sich fast alle Unterbrunner Vereine mit Ständen. Auch in Buchendorf ist am Freitag, 2. Dezember, von 17 bis 22 Uhr und am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 23 Uhr Markt. Auf dem Hof der Familie Thalmair (Forstenrieder Parkstraße 10) ist vorweihnachtliche Atmosphäre geboten. Am dritten Adventswochenende lädt dann Stockdorf ein. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, gibt es jeweils von 14 bis 19 Uhr einen Christkindlmarkt am Harmsplatz.

Dann kehrt im Großteil des Würmtals wieder vorweihnachtliche Ruhe ein. Nur Neuried und Pasing legen noch ein Wochenende drauf, da gibt es Glühwein bis einschließlich vierten Advent.