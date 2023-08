Der Natur zuliebe keine neuen Bereiche zugänglich machen

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Fahrt ins Grüne: Auf Einladung des Regionalmanagements München Süd-West erkundete eine Gruppe von Verwaltungsfachleuten und Kommunalpolitikern auf der ersten Exkursion das Gebiet zwischen Gauting und Germering. © dagmar rutt

Die Mitglieder des Regionalmanagements München Südwest (RMMSW) schreiten voran auf dem Weg zum „Regionalen Landschaftspark Würm“, mit dem sie das Grün vernetzen und durchgängig erfahrbar machen möchten. Die Leitbildentwicklung soll bis Ende September abgeschlossen werden. Danach folgen bilaterale Gespräche mit den Kommunen. Auch ein weiterer Workshop ist geplant, um Maßnahmen und Projekte zu definieren.

Würmtal - Im RMMSW sind mit Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried, Planegg, Germering, München und Starnberg Gemeinden sowie Städte der Würmregion zusammengeschlossen. Das Projekt „Regionaler Landschaftspark Würm“ wird im Rahmen der Förderrichtlinie Landesentwicklung vom bayerischen Wirtschaftsministerium und der Regierung von Oberbayern über einen Zeitraum von drei Jahren bezuschusst. Es zielt auf ein gemeinsames Leitbild der Landschaft des Vereinsgebietes ab. Mit der Konzepterarbeitung wurde das Büro Lohrberg Stadtlandschaftsarchitekten zusammen mit Landschaftsarchitektin Sophia Hartwig beauftragt.

Workshop im Gautinger Rathaus

In einem ersten Schritt wurde seit Herbst vergangenen Jahres eine Bestandserhebung und -bewertung durchgeführt. Auf eine Online-Auftaktversammlung für die Kommunalverwaltungen im vergangenen März folgten im Mai zwei Fahrradexkursionen: „Wald und Lichtungen“ sowie „Stadt und Freiraumlichtungen“. Die Teilnehmer verschafften sich unter der Leitung Hartwigs dabei einen Überblick über Freiraumpotenziale, Wegenetz und Aufenthaltsorte im Würmtal, in angrenzenden Münchner Stadtteilen und in Germering.

Im Juli folgte als nächster Schritt ein Workshop im Gautinger Rathaus mit Vertretern aus Kommunalverwaltung, Politik sowie lokalen Naturschutzgruppen. „Ziel war es, im Rahmen des Projektes ,Regionaler Landschaftspark Würm‘ ein gemeinsames Leitbild mit Zielen für die Landschaftsentwicklung des gemeinsamen Naturraums zu entwickeln“, so eine RMMSW-Pressemitteilung. Die 15 Teilnehmer aus den acht Mitgliedskommunen des Vereins seien sich in vielen Punkten einig gewesen.

Besucher gezielt lenken

„Die bestehenden, bereits für die Bevölkerung zugänglichen Orte in der Region sollten aufgewertet und qualifiziert werden, wohingegen vom Zugänglichmachen neuer Bereiche, im Sinne des Natur- und Biotopschutzes, eher Abstand genommen werden sollte“, so das RMMSW. Um die Besucher in den Wäldern, Freiflächen und entlang der Würm gezielt zu lenken und eine Zerstörung von Biotopen zu vermeiden, müssten jedoch auch attraktive Alternativen beispielsweise bei Wegeverbindungen geschaffen oder Lücken geschlossen werden. Verschiedene Ansätze und erste Ideen wurden erwogen.

„Dass Potenziale und Ideen da sind, Besucher in unserem Landschafts- und Naturraum sinnvoll zu lenken und die Qualitäten bei Aufenthaltsorten im Wald oder auf Freiflächen zu steigern wurde bei dem Termin deutlich“, erläutert Regionalmanagerin Verena Trautmann. „Jetzt müssen wir dranbleiben und gemeinsam mit den Kommunen Projekte formulieren, die in den Masterplan ,Regionaler Landschaftspark Würm‘ aufgenommen werden“, ergänzte ihre Kollegin Janina Laube. Die Gemeinde- und Stadträte sollen wiederholt ausdrücklich eingebunden werden. Beim Workshop im Gautinger Rathaus fehlten sie diesmal zum Bedauern der Regionalmanagerinnen, die die Veranstaltung dennoch als positiv bewerteten.