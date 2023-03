Lockdown: Kinder-Psyche leidet noch immer an Folgen

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Abizeugnisverleihung unter erschwerten Bedingungen: Im Juli 2020 war Abstand oberstes Gebot in der Dreifachturnhalle des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums. © DAGMAR RUTT

Für Kinder, Lehrer und Eltern ist der 16. März ein denkwürdiger Tag. Vor genau drei Jahren sperrten die Schulen morgens die Türen nicht mehr auf. Die Schüler mussten zu Hause bleiben. Die Folgen sind spürbar.

Würmtal – Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben am 16. März 2020 die Schulen zugesperrt. Kinder freuten sich über vorgezogene Osterferien, schon bald gab es Distanzunterricht. Dann folgte ein Hin und Her. „Die Eltern sind im Dreieck gesprungen“, erinnert sich die Leiterin der Stockdorfer Grundschule an der Würm, Babett Bauer.

Die gute Nachricht: Die Schulleiter im Würmtal sind sich einig, dass die Schüler durch die Pandemie inhaltlich keinen Rückstand haben. Was selbstständiges Lernen angeht und Kenntnisse im digitalen Bereich, seien sie früheren Jahrgängen voraus. Doch es ist nicht alles gut: Es fehle den Kindern an Sicherheit im Umgang mit dem Gelernten, so Bauer. Und es gibt Schwierigkeiten psychosozialer und emotionaler Natur.

Erstklässler haben Förderbedarf

Diese betreffen nicht nur Kinder, die heute vor drei Jahren eine Schule besuchten, sondern auch die, die damals noch im Kindergartenalter waren. „Wir stellen fest, dass es Kindern, die jetzt zur Schule kommen, an Gruppenerfahrung fehlt“, berichtet Margit Baran-Lander, Leiterin der Martinsrieder Grundschule. Die heutigen Erstklässler hätten viel psychosozialen, emotionalen Förderbedarf. „Das hatten wir noch nie“, so Baran-Lander. „Manche Kinder sind nicht in der Gruppe beschulbar.“ Das sei eine Herausforderung für Lehrer und Klasse. Baran-Lander hat schnell Maßnahmen ergriffen: „Wir haben alle mit Schulbegleitern versorgen können.“

Doch nicht nur die Erstklässler, auch die dritten und vierten Jahrgangsstufen, die ihr Schulleben mit Maske und Lockdown starteten, benötigen Aufmerksamkeit. Als diese Jahrgänge in die Schule zurückkehrten, sei ihnen das Regelwerk der Schule, was Kommunikation und Kooperation betrifft, unbekannt gewesen. Und die Lehrer haben nicht die gleiche Kraft, das gleiche Immunsystem, wie vor der Pandemie. „Wir sind schon alle ganz schön geschwächt“, erzählt Baran-Lander. Der Lockdown wirkt auf vielen Ebenen nach. „Es war eine echte Krise.“

Zehn Aktenordner

Es war Freitag, der 13., als der Beschluss fiel, die Schulen in Deutschland zu schließen. Am Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium versammelte Direktorin Anita Groß an jenem Freitag das Kollegium im Lehrerzimmer. „Alle versuchten, möglichst geschäftsmäßig mit der Lage umzugehen, obwohl niemand, mich eingeschlossen, wusste, was die nächsten Tage oder Wochen bringen würden. Es war schon komisch zu wissen, dass wir uns theoretisch nicht zu nahe kommen sollten, aber trotzdem alle in dem engen Lehrerzimmer beieinander saßen.“ Groß legte einen Ordner an. Heute hat sie zehn davon. Als sie damals die Durchsage in der Schule machte, dass wegen der enormen Ansteckungsgefahr und zum Zweck der Unterbrechung von Infektionsketten die Schule bis zu den Osterferien geschlossen sein würde, „lagen sich alle Schülerinnen und Schüler spontan in den Armen, weil man sich ja nun für längere Zeit nicht sehen würde. Nicht gerade das, was bezweckt war.“

Bitter traf es die Viertklässler. Sie sahen ihre Klassenkameraden zum Teil nie wieder. Zwar durften sie nach Pfingsten wieder die Schule besuchen, doch dann waren sie in Gruppen eingeteilt: Sie lernten, dass es außer Distanz- und Präsenzunterricht auch noch Wechselunterricht geben kann. Nach diesem war ihre Grundschulzeit zu Ende.

Fußball im Freien mit FFP2-Maske

Der Endspurt der Gymnasiasten war beschwerlich. Einige Eltern der Gräfelfinger Abiturienten empfanden es als Misshandlung, dass ihre Kinder in der Abiturprüfung im Fach Sport im Freien bei Hitze mit FFP2-Maske Fußball spielen mussten. Groß kann sich erinnern, dass auch 400-Meter-Läufe im Freien mit Maske stattfanden. „Die Schüler fanden das nicht prickelnd.“ Sie hätte sich damals strafbar gemacht, hätte sie den Schülern erlaubt, die Maske abzusetzen. „Es ist nicht so, dass man sich damals keine Gedanken gemacht hätte.“ Aber: „In meiner Funktion als Schulleiterin kann ich eine Maßnahme nicht aussetzen.“ Groß sagt: „Ich könnte stunden- und tagelang Corona-War-Stories erzählen.“

Wie ihr geht es den übrigen Schulleitern, den Lehrern, den Eltern und den Kindern. „Ich werde nie vergessen, wie die Kinder sich gefreut haben, als sie von den Corona-Schließungen erfuhren“, erzählt Nicola Lachner, Rektorin der Grund- und Mittelschule Lochham. „Später schlichen sie immer wieder um das Schulhaus und winkten uns durch das Fenster zu. Die Freude war bei vielen sehr groß, als sie wiederkommen durften.“ Doch bis dahin war es ein langer Weg.

„Es war eine vogelwilde Zeit“, erinnert sich Sebastian Körber, Rektor der Planegger Grundschule. „Da wächst man im behüteten Bayern auf, und dann kommt so was.“ Medial sei seine Schule schnell gut aufgestellt gewesen. Dennoch seien Lehrer mit dem Fahrrad durch den Ort gefahren, um ihren Schülern Aufgaben zu bringen und Kontakt zu halten. Mit Bedauern erinnert er sich: „Das Schulleben kam zum Erliegen.“ Ausflüge, Schullandheim und gemeinsame Feste machten eine Grundschulzeit aus. „Die Schule ist ein Lebensraum, nicht nur eine Lernanstalt.“ Baran-Lander sagt voll Bewunderung: „Mein Team war Wahnsinn, was das auf die Beine gestellt hat.“ Körber ergänzt: „Die Eltern haben gut zusammengeholfen.“