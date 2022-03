Deutlich weniger Straftaten im Würmtal

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Zehn Prozent weniger Straftaten als noch ein Jahr zuvor: Die Kriminalitätsstatistik der Planegger Polizei für das Würmtal zeigt einen positiven Trend.

Die Zahl der Straftaten ging 2021 im Würmtal um über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. © Friso Gentsch

Würmtal – Das Würmtal macht sich. Die Zahl der hier verübten Straftaten ist 2021 spürbar zurückgegangen – zumindest was den Bereich der Planegger Polizeiinspektion betrifft. Gauting hatte sich dem bayernweit positiven Trend widersetzt (wir berichteten).

Betrugsdelikte nehmen zu

Thomas Sorgalla, Leiter der Planegger Dienststelle, stellt einen Rückgang der Straftaten von über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr fest: 2021 registrierte er 1307 Fälle (2020: 1461). Nur die Zahl der Betrugsdelikte ist leicht gestiegen. 164 Fälle registrierte seine Inspektion im Jahr 2021 – und damit zwei mehr als im Jahr zuvor. „Das liegt vor allem am Anstieg des Erschleichens von Leistungen wie Schwarzfahren“, so Sorgalla. Diese Zahl sei um 20 Fälle auf 72 Delikte gestiegen. So lässt das Schwarzfahren die Statistik für Betrugsdelikte ungerechtfertigt in einem schlechten Licht erscheinen. Denn alle anderen Delikte in dieser Kategorie seien weniger geworden, so der Inspektionsleiter.

Weniger Wohnungseinbrüche

Thomas Sorgalla hat heuer eigentlich viel Positives zu berichten: Auffallend ist vor allem die Zahl der Wohnungseinbrüche, die von 43 auf 16 schrumpfte – „weil die Leute mehr zu Hause sind“. Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ging von 44 auf 33 zurück. Raubdelikte wurden nur noch vier statt sechs registriert. Körperverletzungsdelikte wurden in Planegg 119 statt wie im Jahr zuvor 142 zur Anzeige gebracht. Die Zahl der Sachbeschädigungen sank von 339 auf 286. Diebstähle um das Kfz (ohne Sachbeschädigung) registrierten die Beamten in Planegg nicht 27, sondern nur 18 Mal. Auch im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität gab es einen Rückgang auf 101 Delikte (2020: 115).

Gute Partnerschaft

Sorgalla spricht insgesamt von einem erfreulichen Jahr. Sicher seien einige Entwicklungen der Corona-Pandemie geschuldet, meint er. „Aber es soll an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die gute Partnerschaft der Polizeiinspektion 46 mit den Bürgern des Würmtals ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs ist.“

Einen Brennpunkt gebe es im Würmtal nicht, weder örtlich noch bezüglich der Delikte. Trotz des positiven Rückblicks warnt Sorgalla davor, dass Betrüger unaufhörlich arbeiten. „Ein nach wie vor perfides wie aktuelles Kriminalitätsphänomen sind die Callcenter- Betrügereien, hier insbesondere die Deliktsform der falschen Polizeibeamten.“

Darum: Keiner im Würmtal solle sich von sogenannten Polizeibeamten unter Druck setzen lassen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe. Die echte Polizei fordere niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände, um Ermittlungen durchzuführen. Thomas Sorgalla: „Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110.“