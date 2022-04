Die Bärenklau-Vernichter

Von: Nicole Kalenda

62 Ziegen hat der Gräfelfinger Biobauer Christian Stark (r.) inzwischen. © Dagmar Rutt

Die Ziegen des Gräfelfinger Biobauern Christian Stark haben es auf Wikipedia geschafft – sogar mit Foto. Dort laufen sie unter Maßnahmen zur Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus. Eigentlich fressen sie Gras und Sträucher, doch die Giftpflanze des Jahres 2008 hat es ihnen angetan.

Gräfelfing/Planegg – Seit 2017 züchtet Christian Stark Ziegen. 62 hat er inzwischen: Blobe Ziegen mit blaugrauer Mantelzeichnung und stehenden Ohren, Deutsche Edelziegen, ebenfalls mit stehenden Ohren, aber braunfellig, und Burenziegen mit den für sie typischen nach unten hängenden Ohren. Die meisten Tiere überwintern in dem Stall, der sich am Weg In das Aufhüttenfeld zwischen dem Planegger Gewerbegebiet Steinkirchen und Martinsried befindet. Die wärmeren Monate verbringen sie auf der Weide. Ein Teil ist zum Landschaftsschutz eingesetzt und hält regelmäßig den Bewuchs auf Grund der Gemeinde Planegg klein, ein weiterer weidet auf Kraillinger Flur und der Rest widmet sich dem Bärenklau bei der Planegger Kiesgrube der Firma Glück südlich der Fürstenrieder Straße – mit sichtbarem Erfolg.

Schwere Hautschädigungen möglich

Die Idee dazu hatte Jan Staugaard, Forstverwalter der Familie von Hirsch, der die dortigen Flächen gehören. Staugaard hat schon einiges ausprobiert, um den Riesen-Bärenklau zu bekämpfen, einen invasiven Neophyt, der wenig Ansprüche an den Boden stellt und mit seinen sehr großen Blüten-Doppeldolden apart aussieht, aber eben giftig ist. Bereits leichter Hautkontakt mit der auch Herkulesstaude genannten Pflanze und nachfolgende Sonneneinstrahlung können zu schweren Hautschädigungen führen. Staugaard habe gelesen, dass Ziegen Bärenklau fressen, und ihm deswegen den Erdwall an der Kiesgrube zur Bewirtschaftung verpachtet, erzählt Biobauer Stark.

Auf Wikipedia heißt es: „Gern gefressen wird das Herkuleskraut von den Weidetieren nicht, ... nur gezwungenermaßen durch enges Einpferchen.“ Starks Ziegen sehen das anders. Erstens haben sie genug Platz auf dem Wall, um sich Bewegung zu verschaffen. Und zweitens scheinen sie den Bärenklau wirklich zu schätzen. „Das Verrückte ist, dass sie auch Äste, die sie eigentlich lieber fressen als Gras, liegen lassen und erst auf den Bärenklau gehen. Die machen den richtig nieder“, sagt Stark.

Patenschaft für Jungtier

2020 brachte er die Ziegen zum ersten Mal auf den Erdwall. Inzwischen sei der Bärenklau deutlich zurückgedrängt. „Letztes Jahr ist der gar nicht mehr in die Höhe gegangen, sondern die Ziegen haben ihn flach gehalten. Wenn man das noch ein paar Jahre so macht, ist der weg. Dann sterben die Wurzeln unten ab.“ Das Foto, das Starks Ziegen auf Wikipedia beim Bärenklau-Schmaus auf dem Erdwall zeigt, stammt von Mai vergangenen Jahres und trägt die Unterzeile: „Ziegen fressen Riesen-Bärenklau auf einem ehemaligen Kiesabbau- bzw. Deponiegelände (Planegg).“ Wer es geschossen und hochgeladen hat, weiß der Biobauer nicht.

„Die Ziegen sind unheimlich goldige Viecher“, sagt Dieter Kubisch. Der Gräfelfinger ist oft mit seinem Hund Susi auf der ehemaligen Kiesgrube zwischen Planegg und Martinsried unterwegs, wo sich heute der Starksche Ziegenstall befindet. Vergangenes Jahr übernahm er zum ersten Mal eine Patenschaft für ein Jungtier, damit es nicht irgendwann in der Fleischtheke des Aubinger Ökoladens landet, den Starks Frau Brigitte betreibt. Kubisch nannte die Ziege wie seinen Hund Susi und freut sich jetzt, wenn er sie gleich bei der Semmelweisstraße auf der Weide sieht. Auch heuer hat er wieder ein Jungtier erworben und Rino getauft. Kubisch: „Ich bin Ziegen-Beschützer.“ Er ist nicht der Einzige, zwei weitere Ziegen haben ebenfalls Paten gefunden.