Die Bienen waren heuer fleißig

Von: Victoria Strachwitz

Abdeckeln im Akkord: Bei den Imkern im Würmtal ist auch schon die nächste Generation mit Eifer dabei, hier Valentina (links), deren Mutter Imkerin ist, und Valentinas beste Freundin Alisa. © privat

Die Bienen im Würmtal haben heuer fleißig Honig produziert. Die Imker sind mit den Erträgen viel zufriedener als im vergangenen Jahr. Teuer bleibt der Honig trotzdem.

Würmtal – „Die sind jetzt schon im Weihnachtsurlaub.“ Andreas Bültmann hat seine Bienen in der Gräfelfinger Schneidergrube bereits eingewintert. Er hat sie eingefüttert. Gegen die feindliche Varroamilbe hat er auch etwas unternommen. Jetzt haben die Tiere bis Weihnachten Ruhe. Dann will er noch einmal gegen die Milbe vorgehen. „Dieses Jahr war ganz passabel“, sagt der Imker rückblickend zu seiner Ernte. 2021 sei es kalt und nass gewesen, „das war ein sehr schlechtes Jahr“.

Bienenstöcke unterm Apfelbaum

Die Stimmung ist heuer nicht nur bei Bültmann gut. Die Imker im Würmtal haben alle nicht viel zu jammern. „Der Honigertrag im Frühjahr war sehr gut“, bestätigt Nicole Neubauer, die Bienen in ihrem Neurieder Garten hält. Sie stellt außerdem fest: „Meine Obsternte ist heuer gigantisch.“ Das eine hänge mit dem anderen zusammen. Ihre Bienen stehen unter einem Apfelbaum. „Die Seite, auf der die Bienen stehen, ist noch voller als die andere.“ Neubauer stellt fest: „Die Bienen fliegen nicht weiter als sie müssen.“

So sehr sich die Neuriederin aber über die diesjährigen Ernten freut, so sehr macht sie sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Bienen. Die Varroamilbe ist ein Feind der Tiere. Neubauer kämpft außerdem gegen den Chronischen Paralysevirus. „Man muss immer dran bleiben“, sagt sie. Nach zwölf Jahren denkt die Neuriederin trotz aller Widrigkeiten nicht darüber nach, ihre Arbeit mit Bienen aufzugeben. Sie findet: „Das macht das Hobby so interessant.“

Anton Niest, der seit 2020 Bienen auf dem Gelände des Kraillinger Tanklagers stehen hat, hatte es dort bislang auch nicht leicht. „Letztes Jahr war eine Katastrophe“, sagt er. Dieses Jahr sei er zufrieden, aber richtig gut sei der Ertrag auch nicht gewesen. „Man ist halt immer bissl vom Wetter abhängig“, erklärt er. Ans Aufgeben denkt auch er nicht. „Ich mache das schon lange genug. Ich weiß, dass es so sein kann.“ Heuer sei die Waldtracht ins Wasser gefallen, da es im Sommer viel zu stark geregnet habe. „Das ist halt manchmal so.“

Unterer Durchschnitt

Annette Rosellen, Vorsitzende des Gräfelfinger Imkervereins, erklärt, im vergangenen Jahr habe der Ertrag bei einem Fünftel des durchschnittlichen Ertrages gelegen, heuer sei er im unteren Bereich des Durchschnitts. „Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.“ Als Hobby-Imker sei man glücklich, wenn es den Bienen gut gehe und man etwas ernten könne, sagt Rosellen. Aber: „Man merkt, dass man mit dem Klimawandel anders imkern muss.“ Die Winter seien teils zu warm, im Frühling werde es dann noch mal kalt. Durch das wechselhafte Wetter gebe es für den Imker mehr zu tun.

Das alles hat auch seinen Preis. Rosellen sagt, im vergangenen Jahr habe der Mangel an Honig zu höheren Preisen geführt. Heuer hätten die Imker die Preise gerne wieder gesenkt. Aber jetzt seien die Gläser für die Honigabfüllung teurer geworden, das Holz für die Kästen ebenfalls, zudem gebe es Lieferschwierigkeiten, und die Kosten für das Futter der Bienen seien außerdem gestiegen. „Eigentlich muss man das weitergeben.“