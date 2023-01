Die Freude am Fasching ist zurück

Startschuss für die Faschingssaison: Max Hauer und Vanessa Scholl wurden am 11.11. auf dem Münchner Marienplatz als Würmesia-Prinzenpaar proklamiert, am Donnerstag folgt die Inthronisierung.

Inthronisationsball der Würmesia nach zwei Jahren Corona-Pause ausverkauft

Von Nicole Kalenda schließen

Ausgebucht: Wer jetzt noch Karten für den Inthronisationsball der Würmesia am Donnerstag, 5. Januar, erwerben möchte, kommt zu spät. „Das ist eine Wahnsinnsnachricht für den Saisonauftakt“, sagt Pia Serve, Präsidentin der Faschingsgesellschaft.

Würmtal - Knapp 200 Sitzplätze bietet das Waldheim im Münchner Stadteil Großhadern. Der Vorverkauf begann mit der Proklamation des Prinzenpaares Max und Vanessa am 11.11. vergangenen Jahres auf dem Münchner Marienplatz. Schon vier Wochen später war die Veranstaltung ausverkauft. Für Serve ist das umso schöner, weil sie zwar seit 2020 an der Spitze der Würmesia steht, aber der Fasching in den beiden vergangenen Jahren der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. „Jetzt, in meinem dritten Amtsjahr ist es die erste Saison, die ich als Präsidentin erleben darf, und das erste Prinzenpaar, das ich krönen darf“, sagt sie. Und noch eine Premiere: Weil es heuer keinen Hofmarschall bei der Würmesia gibt, übernimmt Serve auch die Moderation des Abends. Die 24-Jährige bringt Erfahrung mit, als Jugendhofmarschallin kümmerte sie sich bereits um die Jugendgarde.

Knapp zwei Monate Walzertraining

Maximilian Hauer und Vanessa Scholl entschieden sich erst fünf Tage vor der Proklamation, das Prinzenpaar zu geben. Das Walzertraining für die Tollitäten beginnt in der Regel im Spätsommer, Max und Vanessa blieben nicht einmal zwei Monate. Der Polizist und die Sonderschullehrerin „stehen voll im Berufsleben“, wie Serve sagt. Auch das machte es nicht immer einfach. „Sie haben trainiert, was geht. Ich wünsche ihnen, dass sie einen wunderschönen Abend haben.“ Ein Bad in der jubelnden Menge dürfte ihnen sicher sein, von den knapp 200 Plätzen gingen 35 an den Anhang des Prinzenpaares.

Der Ball beginnt um 19 Uhr, um 20 Uhr erhalten Max und Vanessa Zepter und Prinzenpaarorden, dann sind sie offiziell inthronisiert. Um 21 Uhr geht der Showteil mit dem Gardemarsch los, danach folgt der Walzer der Tollitäten. Im Anschluss zeigen sämtliche Würmesia-Gruppen ihr Programm. Thema, Kostüme und Choreografie stammen aus der Faschingssaison 2021/22. Damals war bereits alles vorbereitet und einstudiert, als die Würmesia schweren Herzens den Fasching absagte.