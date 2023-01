Die Narren mögen’s bunt

Von: Nicole Kalenda

Teilen

„Würmesia ist bunt“: Die Kostüme spiegeln das Motto die Faschingsgesellschaft wider. © Dagmar Rutt

Krone, Reichsapfel und Zepter: Die Insignien sind verliehen, Max I. und Vanessa II. haben nun ganz offiziell die Regentschaft bei der Faschingsgesellschaft Würmesia übernommen. Nach zwei Jahren Corona-Pause glich der Inthronisierungsball am Donnerstag einem rauschenden Fest der Farben, passend zum Motto „Würmesia ist bunt“.

Würmtal - „Es war ein sehr gelungener Abend. Wir sind rundum zufrieden und haben es alle als Team gut gemeistert“, sagt Würmesia-Präsidentin Pia Serve, die gleich mehrere Rollen ausfüllte. Weil es heuer keinen Hofmarschall gibt, moderierte sie die Veranstaltung, und die Pausen zwischen den Programmteilen nutzte sie, um nach ihrem Sohn Max zu sehen und ihn zu stillen. Der ist knapp fünf Monate alt und verschlief den größten Teil des Abends in der Obhut seines Vaters.

Knapp 200 Gäste fanden sich im Waldheim in Großhadern ein, darunter Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, der ein paar Grußworte ans Publikum richtete. Er erhielt den von Helmut Blümel entworfenen Jahresorden der Würmesia ebenso wie sein Neurieder Kollege Harald Zipfel, der als Vertreter der Gemeinde und als Elferrat im Würmesia-Hofstaat gekommen war.

Zwei Bürgermeister unter den Gästen

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger und Kraillings 3. Bürgermeisterin Pia Weßling mussten krankheitsbedingt absagen. Sie verpassten ein fröhliches Fest, auf dem das Prinzenpaar nicht nur Walzer tanzte, sondern im Showteil auch Cha-Cha-Cha und Discofox aufführte. Für mehr Bewegungsfreiheit tauschte Vanessa II. die lange violette Ballrobe gegen ein kurzes Kleid in Schwarz und Silber mit violetten Fransen. Man habe den beiden, so Serve, ihren Spaß am Tanzen angesehen. „Sie haben nicht einmal einen Fehler gemacht“, sagt die Präsidentin. Die Garde trat auf, dazu die Kindergarde, die in fröhlichen Farben ein echter Hingucker war.

Dass „Würmesia ist bunt“ das Motto wurde, hat laut Serve zwei Gründe: „Es ist sehr wichtig, aus dieser tristen Zeit rauszukommen und den Alltag hinter sich zu lassen, bunt zu werden.“ Zudem möchte die Faschingsgesellschaft ein Zeichen für Diversität setzen, „dass jeder den anderen so lässt, wie er ist“. Bis Faschingsdienstag, 21. Februar, regieren Max I. und Vanessa II., ihr letzter Auftritt ist der Kehraus in der Neurieder Mehrzweckhalle. nik