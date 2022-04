Die Pflicht ist weg, die Maske bleibt

Kathrin Regent aus Krailling setzt beim Einkaufen trotz der gefallenen Pflicht weiterhin eine Maske auf, wie hier in „Carstens Blumensymphonie“ in Planegg.

Vorsichtige Lockerung

Die Pflicht ist weg, die Vorsicht bleibt. So könnte man den ersten Werktag ohne Maskenpflicht in Würmtaler Geschäften beschreiben. Einige freuen sich, wieder lächelnde Gesichter zu sehen, die meisten behalten ihre Maske jedoch weiterhin an.

Würmtal – Zum ersten Mal nach knapp zwei Jahren Maskenpflicht betrat Agata Piper (38) am Montag das Reformhaus Mayr in Planegg ohne Mundschutz. „Ich genieße das sehr und hoffe, es bleibt so“, sagte sie lächelnd. Zur Sicherheit hatte sie eine FFP2-Maske eingesteckt und vorab durch die Glasscheibe des Geschäftes geblickt, um zu sehen, ob sie auch wirklich ohne Maske eintreten dürfe. Um sie herum trugen die meisten eine, doch hier und da sah man auch Mitarbeiter und weitere Kunden ohne. „Es ist schön, endlich wieder lächelnde Gesichter zu sehen“, sagt die 38-Jährige.

Bevor die Maskenpflicht am Sonntag fiel, habe es bereits eine Mitarbeiterbefragung zu dem Thema gegeben, erzählt Anja Knapp, Teamleiterin des Reformhauses. Das Ergebnis war, dass das Reformhaus keinen Gebrauch vom Hausrecht macht und den Mitarbeitern sowie den Kunden frei überlässt, ob sie das Geschäft mit oder ohne Maske betreten.

Auch im Planegger Blumengeschäft „Carstens Blumensymphonie“ bleibt es den Kunden selbst überlassen, ob sie mit oder ohne Maske eintreten. „Am Montag sind mit einer Ausnahme alle mit Maske gekommen“, berichtet Inhaber Carsten Glomm. Kundin Kathrin Regent erzählt, dass sie auch weiterhin immer eine Maske beim Einkaufen aufsetzen möchte. „Bei den hohen Inzidenzen ist das für alle sicherer.“ Das Team des Blumengeschäfts hat ebenfalls beschlossen, weiterhin einen Mundschutz zu tragen.

Selbiges beschloss auch das neunköpfige Team der Planegger Buchhandlung Kohler. „Gerade bei Bestellungen kommen wir den Kunden sehr nahe, da ist es mit Maske für alle sicherer“, sagt die Auszubildende Rebekka Gratzl. Von den Kunden seien am Montag etwa 85 Prozent mit Maske gekommen. „Das hat mich überrascht, ich hätte gedacht, es kämen mehr ohne“, sagt Gratzl. Einen Tag zuvor, am verkaufsoffenen Sonntag, war sie in Rosenheim unterwegs und stellte fest, dass dort die meisten keine Maske einkaufen gingen.

Ursula Schmidt aus Planegg ging am Montag erstmals ohne Maske in den Rossmann in Planegg. „Ich hatte natürlich eine dabei, aber es war wenig los, und ich hatte auch andere Kunden ohne Maske gesehen“, erzählt sie.

Im AEZ in Martinsried trugen laut Marktleiter Stefan Ertl gut 90 Prozent der Kunden eine Maske. Und für die Mitarbeiter sei das Tragen einer Maske weiterhin vonseiten der Geschäftsführung vorgeschrieben.