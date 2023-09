Die Rathaus-Fachkräfte von morgen

Von: Nicole Kalenda

Die beiden neuen Auszubildenden Yvonne Eder (l.) und Laura Zwicker (4.v.l.) wurden im Gräfelfinger Rathaus begrüßt von (v.l.) Daniela Schmid, Bürgermeister Peter Köstler, Sewita Rassuli und Ursula Praml. © Michael Schönwälder

40 Bewerbungen auf eine Ausbildungsstelle: Das Gräfelfinger Rathaus hatte heuer keine Schwierigkeiten, Nachwuchs für die Kommunalverwaltung zu finden. Auch in Gauting und Krailling begann je ein Auszubildender.

Würmtal – Vier der fünf Würmtaler Rathäuser bilden aus. In dreien haben gerade junge Kollegen begonnen, den Beruf des Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Kommunalverwaltung, zu erlernen. In Gauting und in Krailling ist es jeweils ein Azubi, in Gräfelfing sind es zwei und damit doppelt so viele wie geplant.

40 Bewerbungen gingen für die eine ausgeschriebene Ausbildungsstelle in der Gräfelfinger Gemeindeverwaltung ein. Acht Interessenten seien zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden, so Daniela Schmid, Ausbildungsleiterin und Leiterin des Hauptamts. „Wir konnten uns nicht entscheiden, also haben wir beschlossen, zwei Stellen zu besetzen.“ Yvonne Eder (16) und Laura Zwicker (17) stammen beide aus Gräfelfing und haben beide Mittlere Reife. Eder absolvierte 2021 ein Praktikum im Rathaus. „Das hat mir sehr gut gefallen. Eine Gemeindeverwaltung ist vielfältiger als sture Büroarbeit“, sagt sie. Zwicker findet „die vielen verschiedenen Möglichkeiten toll“. Mit Betriebswirtschaft und Mathe als Lieblingsfächer sieht sie sich im Rathaus gut aufgehoben.

Rahmenzeit von 6.30 bis 20 Uhr

Unterstützung bekommen die beiden nicht nur von Schmid und der Ausbildungsbeauftragten Ursula Praml, auch Sewita Rassuli (20) hilft weiter. Die Gräfelfingerin begann nach dem Fachabitur vor einem Jahr im Rathaus, nachdem eine Freundin ihr von der Ausbildung in der Münchner Stadtverwaltung vorgeschwärmt hatte. Sie ist nun im zweiten Jahr und hat festgestellt, dass sie als Frühaufsteherin am liebsten um 6.30 Uhr mit der Arbeit beginnt. Die Rahmenzeit geht von 6.30 bis 20 Uhr. Wie für alle Rathausangestellten beträgt die Wochenarbeitszeit 39 Stunden, bei 30 Tagen Jahresurlaub.

„Wir freuen uns, dass wir Auszubildende finden, die aus der Umgebung kommen“, sagt Bürgermeister Peter Köstler. „Wir suchen händeringend überall in der Verwaltung Fachkräfte. Da reicht es nicht, nur Externe zu holen.“ Weil man sich intensiv um die Kollegen kümmern wolle, seien die Kapazitäten jedoch mit zwei Auszubildenden erschöpft.

Das Gräfelfinger Rathaus zählt in der Kernverwaltung 55 Mitarbeiter und in der gesamten Gemeinde über 200. „Es werden Jahrgänge kommen, spätestens in fünf bis zehn Jahren, in denen viele in Rente oder Altersteilzeit gehen werden“, sagt Schmid. „Wir gewinnen, wenn wir die nachfolgenden Kollegen schon in der Ausbildung bei uns haben, weil sie dann das ganze Rathaus kennen.“ Sie hoffe, die Jahre mit vielen Abgängen auf diese Weise „sanft zu überbrücken“.

Kaffeekochen zählt nicht zu den Aufgaben der Auszubildenden, und Tippen ist keine Voraussetzung. Da könne bei Bedarf ein Kurs angeboten werden, so Schmid. „Für uns ist total wichtig, dass die Auszubildenden gleich richtig mitmachen. Wir nehmen sie ganz aktiv in den Digitalisierungsprozess mit rein und erhoffen uns Input von den jungen Leuten.“ Noch in diesem Monat beginne die Verwaltung damit, sämtliche Akten Amt für Amt elektronisch zu erfassen. Sechs bis zwölf Monate seien dafür angesetzt.

50 Prozent Unterricht, 50 Prozent Praxis

Im Laufe der dreijährigen Ausbildung durchlaufen Rassuli, Eder und Zwicker alle vier Ämter: Haupt-, Finanz-, Ordnungs- und Sozial- sowie Bauverwaltung. Zusätzlich zur Berufsschule besuchen sie die Bayerische Verwaltungsschule. Der Unterricht findet in Blöcken statt, rund 50 Prozent der Zeit entfällt auf Schule, 50 Prozent auf Praxis. Ein Anliegen sei es, dass „sich die Auszubildenden wohlfühlen“, sagt Praml.

2021 konnte die Ausbildungsstelle nicht besetzt werden. Für den diesjährigen Ausbildungsstart begann die Gemeinde bereits vor über einem Jahr zu werben, auch in den Sozialen Medien. Das frühe Ausschreiben habe sich bewährt, sagt Schmid.

Wie in Krailling hat auch in Gauting ein neuer Auszubildender am vergangenen Freitag begonnen, hinzu kommt je ein Azubi im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. In Neuried gibt es heuer keinen Neuzugang, allerdings einen angehenden Verwaltungsfachangestellten im zweiten Ausbildungsjahr.

Die Planegger Gemeindeverwaltung ist die einzige, die zurzeit nicht ausbildet. „Wir pausieren seit einigen Jahren“, sagt Geschäftsleiter Stefan Schaudig. Es sei aber der Wunsch von Gemeinderat und Verwaltung, wieder auszubilden. „Wir sind dabei, wieder entsprechende Strukturen aufzubauen.“