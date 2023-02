Fahrverbot trifft Würmtaler Unternehmen

Von: Victoria Strachwitz

Die Müllfahrzeuge der Gräfelfinger Firma Wittmann erfüllen noch nicht alle die neuen Münchner Anforderungen und sind bei vielen Touren zu Umwegen gezwungen. Sie müssten oft die A 99 statt des Mittleren Rings nutzen, so das Unternehmen. © Wittmann

Das Diesel-Fahrverbot der Landeshauptstadt München stößt auf Kritik im Würmtal. Ein großes Unternehmen beklagt den dadurch steigenden Schadstoffausstoß. Für viele Handwerksbetriebe ändert sich nichts – vorerst zumindest.

Würmtal – Die Wege werden länger. Mit einem Diesel-Fahrzeug fährt es sich nicht mehr so leicht nach München hinein und erst recht nicht durch die Stadt hindurch. Seit 1. Februar gilt in der Landeshauptstadt das Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge. Verkehr wird dadurch vor die Tore der Stadt verlagert. Für die Firma Wittmann Entsorgungswirtschaft aus Gräfelfing birgt das Verbot damit Probleme. Chiara Eufinger, Marketing-Managerin des Unternehmens, sagt: „Es bedeutet für Fahrten außerhalb der Umweltzone teilweise große Umwege.“

Die Fahrer der Entsorgungsfirma müssten jetzt beispielsweise über die A 99 fahren, wenn sie von Gräfelfing auf die andere Seite der Stadt müssen. Der Mittlere Ring ist tabu. Das bedeutet, dass die Fahrer mehr Zeit für eine Tour brauchen. Es stelle die Firma somit vor eine planerische Herausforderung. Und das ist noch nicht alles: „Damit verbunden haben wir einen viel höheren Schadstoffausstoß. Je nach Strecke verdoppelt oder verdreifacht sich dieser“, erklärt Eufinger. Das entferne das Unternehmen von seinen Werten und dem Nachhaltigkeitsgedanken, sagt sie. „Wir setzen uns täglich für eine saubere Umwelt ein und stehen dafür auch mit unserem Logo.“

Die Fahrzeugflotte werde ohnehin stetig modernisiert, sagt Eufinger: „Mit jedem Neukauf achten wir darauf, dass das Fahrzeug die höchsten Umweltstandards erfüllt. Bei Ersatzbeschaffungen werden grundsätzlich die Fahrzeuge aussortiert, die die schlechteste Schadstoffklasse erfüllen.“ Es seien bereits viele E- und Hybrid-Fahrzeuge im Einsatz. Aber „bei Lkw ist der Fortschritt am Markt derzeit leider noch nicht gegeben“, sagt sie. Nur für Fahrten innerhalb der Münchner Umweltzone hat sich durch das Verbot nichts geändert. „Da fallen wir unter die Ausnahme Lieferverkehr und dürfen unsere Kunden aktuell ohne besondere Genehmigung bedienen“.

Auch die meisten Handwerksbetriebe aus dem Würmtal dürfen weiter in die Stadt fahren, um dort ihrer Tätigkeit nachzugehen. Der Unmut über das Verbot ist dennoch groß. „Manchmal frage ich mich, wer sich das immer alles ausdenkt“, sagt Sabine Lebek von der Gräfelfinger Schreinerei Schiller & Wimmer. Für Handwerksbetriebe, die über einen Parkausweis der Landeshauptstadt verfügen, hat sich zwar nichts geändert. Aber so soll es nicht bleiben. Das Fahrverbot entfaltet seine Härte stufenweise.

„Ab nächstem Jahr wird es strenger“, erklärt Lebek. Möglicherweise wird es für ihren Betrieb schon ab Oktober schwieriger, Kunden in der Stadt zu erreichen. Fahrten nach München könnten dann mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden sein. „Das wäre eine Zumutung“, findet sie. Der Kern ihres Ärgers ist aber: „Nichts Genaues weiß man nicht. Die Unsicherheit ist groß. Das ist krass.“ Das einzige, was Lebek derzeit sicher weiß: „Natürlich fahren unsere Transporter mit Diesel.“ Und der Parkausweis für Handwerker sei nicht zum Schnäppchenpreis zu haben. Zwischenzeitlich habe er über 700 Euro pro Fahrzeug gekostet, derzeit liege er bei 360 Euro. Sie stehe nun in engem Kontakt mit der Schreinerinnung und warte auf weitere Hinweise.

Die Kraillinger Firma Trane kann ebenfalls ihre Münchner Kunden erreichen. Das Verbot sei derzeit kein Problem, erklärt Gaby Rath, die verantwortlich ist für den Fuhrpark von Trane. Auch die Firma Landshammer Haustechnik aus Gräfelfing hat aktuell keine Probleme, „weil wir ganz neue Fahrzeuge haben“, sagt Kathrin Landshammer. Dennoch heißt sie das Verbot nicht gut. „Wir brauchen uns Gott sei Dank damit nicht zu beschäftigen.“

Das Fahrverbot kommt aber nicht nur den Würmtaler Handwerksbetrieben mit kleinen Transportern zunächst noch nicht in die Quere. Für die Firma Schmidbauer aus Gräfelfing, bekannt für ihre großen Spezial-Krane und Schwertransporte, sagt Sprecherin Christiane Foellbach ebenfalls, „die ganze neue Flotte macht uns Gott sei Dank keine Kopfschmerzen“. Ein Großteil des Fuhrparks entspreche bereits der neuen Norm.