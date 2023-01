Drei Spätberufene in Sachen Blues

Von: Nicole Kalenda

Ihr Ansporn sind Live-Auftritte wie kürzlich im Café Gräfelfinger, sagen (v.l.) Bernd Hilger (Gitarre, Gesang), Bernhard Schloemer (Schlagzeug) und Andrée Rutt (Bass). Ihre Musik ist der Blues. Der sei vielfältig und berühre. © Michael Schönwälder

Andrée Rutt, Bernd Hilger und Hardy Schloemer kennen sich seit ihrer Jugend – und lieben den Blues. Mit 50 beschließen sie, eine Band zu gründen. Vier Jahre später geben sie ihr erstes Konzert. Am 12. Mai steht der bisherige Höhepunkt ihrer späten Karriere an: ein Auftritt bei den Inninger Bluestagen.

Würmtal – Rutt ist gebürtiger Planegger und in Stockdorf aufgewachsen, Hilger und Schloemer wohnen beide in Stockdorf, haben ihre Jugend in Krailling verbracht und gemeinsam im Verein Fußball gespielt. „Wir haben uns früh, mit 15, 16, kennengelernt“, sagt Schloemer. „Von Musik war da noch keine Rede, zumindest bei Andrée und mir.“ Hilger hingegen lernte damals Gitarre. Über die Jahre blieb das Trio befreundet, auch über Distanzen. In den Nullerjahren fanden sie wieder zusammen und 2011 beschlossen sie, gemeinsam ihren Geburtstag zu feiern. Schloemer: „Da haben wir uns erstmalig mit dem Gedanken befasst, eine Band zu gründen.“ Der Name ergab sich fast von alleine: 61 steht für das Geburtsjahr 1961, 11 für das Jahr 2011 und Red House Road in Anlehnung an Jimi Hendrix’ Song „Red House“.

Dass es Blues sein würde, war von Anfang an klar. „Das berührt einen, das hilft einem, das geht rein“, sagt Hilger. Rutt liebt die Vielfältigkeit der Musikrichtung, und Schloemer sagt: „Sowohl beim Zuhören als auch beim Spielen kann ich mich am meisten über diese Art der Musik ausdrücken.“

Vier Jahre zwischen Gründung und erstem Auftritt

Dass zwischen der Gründung der Band und dem ersten Auftritt vier Jahre lagen, hat vor allem einen Grund: „Der Einzige, der zum Zeitpunkt der Idee rudimentäre Kenntnisse in Musik hatte, war ich“, erzählt Hilger. Schloemer und Rutt mussten ihre Instrumente erst noch lernen. Schloemer suchte sich Schlagzeug aus, weil er ohnehin auf allem herumtrommelt, Rutt wählte, da die Gitarre schon vergeben war, die Bassgitarre, vier Saiten statt sechs.

Gelernt wurde separat, geübt zusammen: in der Küche von Schloemers Veranstaltungs- und Konzertagentur „BusinessEvents&Entertainment“ im Kraillinger Gewerbegebiet KIM, die zum Probenraum umfunktioniert wurde. „Kitchen Blues“, nennt Rutt das gemeinsame Musizieren, das alle drei von Beginn an begeisterte. Ein- bis zweimal pro Woche finden Schloemer, Hilger und Rutt neben Beruf und Familie Zeit dafür.

Das Datum des ersten Auftritts weiß Rutt auswendig: 30. Oktober 2015. Das rund 100 Quadratmeter große Büro neben Schloemers Räumen im dritten Stock des Gebäudes stand damals leer, und die Band nutzte die Gelegenheit, dort vor geladenen Gästen, Freunden, Bekannten und Familie zu spielen. Sieben Lieder hatte sie vorbereitet, darunter Joe Bonamassas „Story Of A Quarryman“. Ergänzt mit ausführlichen Ansagen und Showelementen dauerte das Konzert eine knappe Stunde. „Das war die Geburtsstunde von 6111 Red House Road“, sagt Schloemer.

Das Kollektiv legt fest, wann ein Song passt

„Das Livespielen ist für uns alle drei der Ansporn, Musik zu machen“, erklärt Rutt. Und Schloemer: „Uns treibt voran, dass wir wahnsinnig gerne auf der Bühne stehen.“ Die Band covert in erste Linie, Blues und Rock, neben Bonamassa und Hendrix auch ZZ Top, Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Johnson, Willy Michl oder die Nilsen Brothers, deren „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ das Trio neu umsetzte. Eine der Herausforderungen ist, Stücke, die zum Beispiel von Zehn-Mann-Orchestern gespielt werden, auf die Dreierbesetzung Bass, Gitarre und Schlagzeug herunterzubrechen. Hilger: „Das Kollektiv macht das.“ Das Kollektiv legt auch fest, wann ein Song gut genug ist. Schloemer: „Es reicht nicht, wenn es zweien gefällt, es muss uns allen dreien gefallen.“

Zwei bis drei Konzerte gibt 6111 Red House Road im Schnitt pro Jahr, coronabedingt ging 2020 und 2021 aber nichts. Auch das erste Konzert im Café Gräfelfinger am Gräfelfinger Bahnhofplatz fiel dem Virus zum Opfer. 2022 trat die Band dann gleich zweimal bei Musikfan und Freizeit-Gastronom Hans Schumacher auf, der selbst in der Band Rockbits spielt. „Das Gräfelfinger könnte sich tatsächlich zu unserer Lieblingsspielstätte entwickeln. Wir waren zweimal da, zweimal war’s schön und voll“, sagt Schloemer.

Zurzeit gilt die volle Konzentration dem Auftritt am 12. Mai im Vorprogramm von Henrik Freischlader, einem der besten deutschen Bluesgitarristen in der Alten Brauerei in Stegen. Schloemers Agentur organisiert die Inninger Bluestage, bei denen an drei Tagen jeweils zwei Bands im Wirtshaus spielen. Schloemer: „Im Moment sind wir dabei, ein neues Programm zusammenzustellen.“ Vielleicht klappt es auch noch mit einem Übungsauftritt in den Wochen davor.