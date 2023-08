Dürftige Ernte auf schwierigen Böden

Von: Stefan Reich

Seine Weizenernte nutzt Landwirt Rudolf Heidrich als Futter für seine Hühner. © Dagmar Rutt

Das bayerische Landesamt für Statistik erwartet bei den Getreideernten trotz der Wetterkapriolen heuer nur knapp unterdurchschnittliche Erträge. Im Würmtal sieht die Realität anders aus.

Würmtal – Das Wetter in diesem Jahr kannte bisher eigentlich nur extreme Ausschläge: Starkregen wechselte sich mit langen Trockenperioden ab. Für Landwirte ist das eine Herausforderung. Sie müssen die passenden Zeitpunkte für Aussaat und Ernte finden und, zumindest mancherorts, mit schwächeren Erträgen klarkommen. Wilhelm Painhofer aus Geisenbrunn bestellt Äcker in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck und München. Im Würmtal hat er bei Planegg mehrere Äcker gepachtet. Die Felder, auf denen dort heuer Getreide stand, sind schon abgeerntet. Und Painhofer sagt, auf seinen Feldern im Würmtal war die Ernte „so schlecht wie noch nie“.

Er arbeitet mit einer festgelegten viergliedrigen Fruchtfolge. Im März hat er auf einem Teil seiner Flächen Gerste ausgesät. In den Monaten bis zur Ernte Ende Juli zeigte sich das Wetter alles andere als durchschnittlich. Entweder regnete es sehr viel in kurzer Zeit, oder es regnete wochenlang so gut wie gar nicht. Das ist in den Teilen des Würmtals, die zur Münchner Schotterebene gehören, ein Problem. Die kiesigen Böden können das Wasser nicht lange halten. Gerade zur Zeit der Kornfüllung litt die Sommergerste Wassermangel, sagt Painhofer.

Wirtschaftlich sind drei Fragen von Interesse: Wie viel Ertrag kommt zusammen? Welche Qualität haben die geernteten Feldfrüchte? Und welcher Preis lässt sich damit aktuell erzielen?

Bayernweit erwartet das Landesamt für Statistik aufgrund bisher vorliegender Daten eine durchschnittliche Weizenernte. Bei der Sommergerste, heißt es in einer Mitteilung vom Montag, sei ein Hektarertrag zu erwarten, der 3,6 Prozent unter dem Durchschnitt der vorangegangenen sechs Jahre liege. Painhofer berichtet, dass er rund um Geisenbrunn mit Weizen heuer ganz gute Erträge erziele, die Gerste im Würmtal aber gerade mal die Hälfte des durchschnittlichen Ertrags gebracht habe. Und die Qualität? „Das ist eher Futtergetreide. Ein Verkauf als Braugerste wird wohl nicht klappen.“

Auch Landwirt Rudolf Heidrich aus Frohnloh glaubt, dass seine Gerste heuer nicht als Rohstoff zum Bierbrauen durchgeht. Er habe kürzlich geerntet, beprobt sei die Waren noch nicht, berichtet er, und erklärt, was das wirtschaftlich heißt: „Der Preisunterschied zwischen Brau- und Futtergerste kann schon 50 Prozent betragen.“ Zudem, so Heidrich, würde auch Getreide aus der Ukraine, das nicht per Schiff auf die früheren weltweiten Märkte gelangen könne, heuer vermehrt in Europa vermarktet. Das erhöhte Angebot senke die Preise. Zu den Wetterkapriolen sagt er: „Wir müssen uns nichts vormachen. Der Klimawandel ist da.“ Hinzu seien viele seiner Kollegen durch steigende Pachtpreise belastet.

Wirtschaftlich kann er schwächere Getreideernten verkraften, sagt Heidrich. Das baue er vorrangig als Fruchtfolgeglied an, um die Güte der Böden zu erhalten. Weizen dient ihm als Futter für seine Hühner. Die sind, neben Kartoffeln, für ihn ein wichtigeres Standbein. Wie die Kartoffelernte ausfalle, müsse man sehen. Die habe noch nicht begonnen.