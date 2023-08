Durchfahrts- Aktivisten

Teilen

Florian Ernstberger Seitenblick © Michael Schönwälder

Wir sind alle großartige Autofahrer und haben großartige, jegliches Gelände meisternde Fahrzeuge. Aufhalten kann uns nichts, auch nicht die Vollsperrung der Bahnhofstraße! Die Sperrung kam plötzlich, unvorhersehbar und willkürlich (oder war sie 59 Mal angekündigt in allen möglichen gemeindlichen Mitteilungen, Anliegeranschreiben, Presseberichten, Hinweisen?).

Was man da so alles sieht und erlebt, übertrifft selbst fantasievolle Vorstellungen: Vor der Sperrung Auto hinstellen, aussteigen, die rot-weiße Bake mit Hauruck zur Seite räumen und durchfahren, ja das geht! Beim umgekehrten Rausfahren aus der Baustelle nimmt man die Halterung der Bake unter dem Auto mit und schleift sie weiter, bis sie wieder hervorkommt und lässt sie dann einfach mitten auf der Straße liegen, geht auch! Trotz der sehr deutlichen Beschilderung fährt man unbeirrt bis zur Absperrung, stellt fest, oha – es ist tatsächlich gesperrt. Also wenden, wie auch immer – über die Verkehrsinsel, über den Grasstreifen oder mit zahllosem Hin- und Her, geht so einigermaßen! Ganz clever besteht die Alternative des Gehsteigs, einfach losfahren und seitlich an der Baustelle entlang, dann wird’s zu eng, geht doch nicht! Also rückwärts retour, klappt prima.

Aufwendig ausgeschilderte Umleitungen sind schwer zu akzeptieren, bedeuten sie doch immensen Zeitverlust. Blöd auch, dass die Fahrzeuge breit und die Umleitungsstraßen schmal sind und gewohnte Kreuzungen urplötzlich kompliziert sind, praktisch kein Durchkommen, geht kaum! Parken im absoluten Halteverbot mit Ret-tungsweg-Hinweis vor Vinzenzmurr – wen stört das schon, wenn es Mann/Frau pressiert. Die Krönung des verkehrstaktischen Parkens dort: Warnblinkanlage ein und ab zum Einkaufen! Wenn aber auf einer Autobahn das Schild „Staugefahr“ auftaucht, dann wird sofort so gebremst, dass der „Stau“ auch wirklich entsteht. Bravo, wir tollen Autofahrer!

Florian Ernstberger