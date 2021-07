Ein Leuchtturmprojekt für Martinsried

Neuer Campus der Max-Planck-Gesellschaft

Von Andreas Deny schließen

Die Max-Planck-Gesellschaft stellt sich in Martinsried komplett neu auf. Dort soll der Campus bis 2033 zu einem Flaggschiff für „Life Sciences“ und interdisziplinäre Spitzenforschung ausgebaut werden.

Planegg – Die Martinsrieder Max-Planck-Institute für Neurobiologie und Biochemie sind in die Jahre gekommen. Es bestehe erheblicher Sanierungsbedarf für die mehr als 50 Jahre alten Einrichtungen, erklärte Architekt Christoph Nagel-Hirschauer am Dienstagabend im Planegger Gemeinderat. Die Gebäudetechnik sei veraltet, der Brandschutz entspreche nicht mehr künftigen Anforderungen, und auch energetisch müsste nachgerüstet werden.

Offener Wissenschaftscampus

Nagel-Hirschauer ist Leiter Gruppe Life-Science-Campus Martinsried, ein Referat, das die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft eigens gegründet hat, um das 75 000 Quadratmeter große Areal neu zu überplanen. Dort soll in unmittelbarer Nähe zum Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) und den Fakultäten der LMU ein offener Wissenschaftscampus entstehen. Wie berichtet, werden das Max-Planck-Institut für Neurobiologie und das bisher in Seewiesen (Landkreis Starnberg) ansässige Institut für Ornithologie zu einem gemeinsamen neuen Institut für biologische Intelligenz zusammengeschlossen. „Der Campus soll ein internationales Leutturmprojekt der Bio-Wissenschaft werden“, sagte Nagel-Hirschauer.

In die Höhe bauen

Die Situierung der Einrichtungen soll sich an der neuen U-Bahn-Haltestelle in Martinsried orientieren. Bestehende Gebäude sollen größtenteils durch Neubauten ersetzt werden, wobei man mehr in die Höhe als in die Fläche gehen will. Wie viele Geschosse – möglicherweise auch abgestuft – an dem Standort verträglich sind, soll in enger Abstimmung mit der Gemeinde entschieden werden. „Wir leben in Zeiten, wo Flächen knapp sind. Flächig zu bauen, ist heute nicht mehr vertretbar“, befürwortete Jürgen Peters (Grüne) wie auch andere Gemeinderäte die Zielsetzung. Cornelia David (FWD) sprach sich dafür aus, frühzeitig die Bürger in die Planungen einzubinden.

Freistaat unterstützt Großprojekt mit 500 Millionen

Für das Großprojekt, das der Freistaat mit bis zu 500 Millionen Euro unterstützt, ist als erster Schritt eine Überarbeitung des Bebauungsplans erforderlich. In diesem Zusammenhang soll auch geklärt werden, welche Gebäude bestehen bleiben. Mehr Baurecht soll nicht entstehen, betonte Nagel-Hirschauer. Auch der westliche Grünzug werde nicht angetastet und die Baugrenze dort eingehalten. Angedacht ist aber, Erweiterungsflächen für das IZB und Gewerbeflächen für dort ausgegliederte Biotech-Firmen zu schaffen. Vor Baubeginn will die Max-Planck-Gesellschaft bereits ein neues Rechenzentrum errichten. Außerdem müsse eine zusätzliche Stromversorgung geschaffen werden.

Baubeginn für 2026 avisiert

Bei der Max-Planck-Gesellschaft hofft man, dass der Bebauungsplan bis 2023 überarbeitet ist. Anschließend soll über die städtebauliche Struktur des Campus entschieden werden – wahrscheinlich mit einem Architektenwettbewerb. Liegt die Baugenehmigung bis Ende 2025 vor, sollen im ersten Quartal 2026 die Bagger anrollen. Einen ersten Bauabschnitt will man gemäß Zeitplan bis 2029 abschließen, den zweiten bis 2033.