Ein schwieriger Name

Florian Ernstberger © Michael Schönwälder

VON FLORIAN ERNSTBERGER.

„Namen sind Schall und Rauch“ sagt Wolfgang von Goethe im Faust. Na ja, aber doch nicht unbedingt meiner! Eigentlich ganz einfach: Florian Ernstberger. Der Vorname Florian war Ende der 50er Jahre noch relativ ausgefallen und meine Namensgeber haben dabei sicher nicht bedacht, was von Kindheit an bis heute folgte: „Flo, Flori, Flotschi, Floggi“ und sogar „Florili“.Besonders schätze ich das lange „i“ zum „Floriiiiiii“. Am Gymnasium kam noch die damals beliebte Nachnamensverfremdung „Ernsti“ dazu und seit einiger Zeit von Kindermund gekürzt „Herr E“ .

Aber richtig kompliziert wird es dann am Telefon und hat mich schon viel kommunikative Zeit und Geduld gekostet: „Ernstberger, Grüß Gott, ich möchte …“ „Herr Berger, grüß Sie.“ „Nein, Ernstberger ist mein Name.“ „Selbstverständlich Herr Berger.“ „Nein, der Nachname ist Ernstberger.“ „Wie bitte?“ „Ich heiße Florian Ernstberger.“ „Achso, zwei Vornamen.“ „Nein, Vorname Florian und Nachname Ernstberger.“ „Ja verstehe, Herr Enzensberger, wie der Schriftsteller.“ „Nein, wie Lustig und Taler, Ernstberger mit st. Ein Name.“ „Jetzt habe ich es verstanden, ist ja wirklich ganz einfach.“ Als Krönung habe ich im Anschluss an ein solches Gespräch schon ein Schreiben erhalten mit der Anschrift: „Florian Ernst Berger-Einnahme.“

Meine Frau hat es da viel leichter, die heißt mit Vornamen Simone und da scheidet der zweite Vorname Ernst wohl von vorneherein aus. Zur Vereinfachung reserviere oder bestelle ich telefonisch seit Jahren immer auf „Berger“, ist ja eh „Schall und Rauch“.