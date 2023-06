Einbruch scheitert

Festnahme bei Martinsrieder Radgeschäft

Von Stefan Reich schließen

Es war gegen fünf Uhr morgens in der Nacht auf Dienstag, als es bei Dirk-Thomas Oswald zuhause an der Tür klingelte. Draußen standen Polizeibeamte, die eine schlechte Nachricht, aber auch eine gute Nachricht für ihn hatten. Es hatte einen Einbruchsversuch in den Fahrradladen Funsport gegeben, den Oswald in der Röntgenstraße in Martinsried betreibt.

Martinsried - Allerdings war der Täter nicht erfolgreich. Er konnte sogar festgenommen werden. „Ein Nachbar hat bemerkt, dass sich jemand am Hintereingang zu schaffen macht, und hat sich vorbildlich verhalten“, berichtet Oswald. Statt zu versuchen, den Täter zu vertreiben, habe der junge Mann, der selbst einmal eine Ausbildung bei der Polizei gemacht habe, nicht einmal das Licht eingeschaltet, sondern gleich den Notruf verständigt.

Was dann genau geschah, ist im Moment zum Teil Hörensagen. Oswald kennt das Geschehen nur aus Schilderungen. Und die Polizei will derzeit öffentlich noch keine näheren Angaben machen. Oswald berichtet, Polizeibeamte hätten den Täter noch vor Ort angetroffen und ihn nach einem kurzen Fluchtversuch, offenbar durch einen Garten, festnehmen können. Dann habe die Spurensicherung die Arbeit aufgenommen. „Da war schon einiges los mitten in der Nacht“, sagt Oswald. Das Polizeipräsidium München bestätigte auf Merkur-Anfrage lediglich, dass es einen Einbruchsversuch und auch eine Festnahme gegeben habe. Weiter will man sich aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht äußern.

Dirk-Thomas Oswald jedenfalls sagt, er sei froh, dass es in so einem Fall auch einmal eine Festnahme gegeben habe. Nicht nur, weil der Schaden sich für ihn selbst so in Grenzen hielt. Bis auf eine Beschädigung an der Ladentür ist nichts weiter passiert. Aber Fahrradhändler in der Region würden immer wieder Opfer von Einbrechern. Er verweist auf Bike Life Kaya in Herrsching, wo im Mai vergangenen Jahres eingebrochen wurde. In ein Radgeschäft in Starnberg war im November 2021 eingebrochen worden, in einen Fahrradladen in Inning im April 2022. Ziel von Einbrechern war im Juli 2022 auch ein Radladen in Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach diesem Fall hatte es zumindest die Festnahme eines Tatverdächtigen gegeben.

Die Kripo Fürstenfeldbruck wollte damals mögliche Zusammenhänge zu weiteren, ähnlich gelagerten Taten prüfen. Das dürfte nun auch Teil der Ermittlungsarbeit der Münchner Kriminalpolizei sein.