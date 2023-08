Einzelhandel mit Saison zufrieden

Von: Victoria Strachwitz

Schafft Platz für Herbst- und Wintermode: Evi Grundl in ihrem Gräfelfinger Modegeschäft. © Dagmar Rutt

Der Sommerschlussverkauf im Würmtal befindet sich in der heißen Phase. Die Geschäfte räumen ihre Lager, um Platz für die Herbstware zu schaffen. Der Einzelhandel zeigt sich mit der Saison zufrieden.

Würmtal – Sie hängen wieder, die Schilder mit den Prozentzeichen, die auf den Sommerschlussverkauf hinweisen. Und die Würmtaler lassen sich locken. „Es gibt bei den Kunden schon die klassischen Schnäppchenjäger, die hauptsächlich in diesen Zeiten kommen“, sagt Alexander Lugmaier vom gleichnamigen Schuhhaus in der Pasinger Straße in Planegg. Ihn stört das nicht. Den Ausverkauf findet er sinnvoll, denn auf diese Weise kann er Saison- und Modeware abverkaufen und Platz in seinem Lager schaffen. Den braucht er für die Herbstware.

Im Schlussverkauf, sagt er, „verkauft man doch das ein oder andere“, an Menschen, die ihre Bedarfskäufe eben dann erledigten. Früher ging der Ausverkauf zwei Wochen lang, die letzte Juli- und die erste Augustwoche. 2004 wurden die strengen Regeln mit der Novellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb abgeschafft. Das sollte für mehr Marktfreiheit und Wettbewerb sorgen. Die Geschäfte sind seitdem flexibler, was den Saisonschlussverkauf angeht.

Schnäppchen bis Ende August

Trotzdem hat Lugmaiers Ausverkauf pünktlich zum traditionellen Start Ende Juli begonnen, bis dahin habe er noch gut den vollen Preis für seine Ware verlangen können. Aber Sonderangebote gibt es bei ihm nicht nur zwei Wochen lang. Bis Ende August dürfen seine Kunden auf Schnäppchen bei Sandaletten, Stoffsneakers und Co. hoffen. Dann ist Schluss, und er dekoriert sein Geschäft um.

Bei Halleluja Street & Sportswear in der Planegger Bahnhofstraße hat der Summer-Sale, wie er dort heißt, bereits vor drei Wochen begonnen. „Wir versuchen, mit dem Sale-Wahnsinn online mitzuhalten, da geben wir unser Bestes“, so Sarah Bauer. Zunächst seien die Preise für einzelne Artikel oder Artikelgruppen reduziert worden. „Jetzt geht es in die heiße Phase“, erklärt sie. Mode und Marken, die künftig nicht mehr im Sortiment seien, gebe es günstiger. Artikel, die es immer gebe, seien vom Sale ausgeschlossen. Wie lange der Sale noch gehe, kann Bauer nicht genau sagen, das hänge vom Wetter ab und davon, wie viel Neuware komme. Aber: „Der 15. August ist ein Wendepunkt.“

Bei Evi Grundl vom gleichnamigen Modehaus in der Gräfelfinger Bahnhofstraße ist das Ende des Ausverkaufs absehbar. Der Sale dort ist schon fast vorbei. „Natürlich sind noch Restwaren da, aber es fließt täglich ab“, erzählt Evi Grundl. Sie beginnt den Schlussverkauf auch deutlich früher als ihre Kollegen im Würmtal. In ihrem Haus geht er stets bereits rund um den 10. Juli los. Da finde der Hauptausverkauf statt. „Die großen Häuser reduzieren alle, da brauche ich nicht Anfang August anfangen“, erklärt sie. Und: „Wir machen den relativ früh, weil wir ziemlich modisch orientiert sind.“ Die nächste Ware drücke schon rein.

Sowohl der Schlussverkauf als auch die Saison insgesamt sind „super gelaufen“, findet Grundl. „Da sind wir sehr zufrieden.“ Auch Sarah Bauer vom Halleluja-Laden in Planegg erklärt: „Wir können uns nicht beklagen.“ Man sei zufrieden mit Sale und Saison. Toi, toi, toi, sei es heuer auch bei ihm gut gelaufen, so Lugmaier. Er traut sich kaum, das zu sagen, schließlich melde ein Kollege nach dem anderen Insolvenz an. „Der Handel hat es gerade nicht einfach“, erklärt er. Aber „der Saisonverlauf ist bei uns ganz gut“.