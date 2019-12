Steigende Besucherzahlen beim Eiswunder

In den letzten Wochen kamen wieder mehr Besucher als im Vorjahr. So sind die Organisatoren des Planegger Eiswunders optimistisch für diese Wintersaison. Neben einer neuen Zamboni-Maschine funktioniert auch die Eismaschine wieder besser. Die Samstagvormittage zum Mieten der Eisfläche sind alle schon ausgebucht.

Planegg– Noch im vergangenen Winter musste das Eiswunder die schlechteste Saison in neun Jahren verzeichnen. Das oft schlechte Wetter und die regelmäßig defekte Eismaschine, die ein- oder teils sogar mehrmals die Woche kaputt ging, verhagelte der beliebten Planegger Eisfläche die Saison.

Zumindest in den ersten Wochen dieser Wintersaison hat sich das Bild nun offensichtlich wieder gewandelt, berichtet Betreiberin Susanna Mehr: „Wir haben einen kleinen Anstieg bei den Besucherzahlen. Gerade an den Nachmittagen, wo wir letztes Jahr Probleme hatten, ist wieder mehr los.“ Das Betreiber-Ehepaar ist daher für die laufende Wintersaison optimistisch. „Woran die größere Nachfrage liegt, kann ich nicht eindeutig sagen. Vielleicht liegt es an der stärkeren Werbung“, sagt Mehr. Ehemann Andreas und ein Mitarbeiter haben auf Facebook bezahlte Anzeigen inseriert, die in einem Umkreis von einigen Kilometern Mitgliedern von etwa 17 bis 40 Jahren angezeigt werden. „Die Bushäuschen in Martinsried und Planegg haben wir im Gegensatz zum letzten Jahr, wo die Flächen schon belegt waren, ebenfalls wieder für Werbung bekommen“, sagt Andreas Mehr. Die Gemeinde Planegg registriert das Eiswunder auf Google Maps als eigenen Ort, damit in dem Onlinedienst Routenplanungen dorthin möglich sind. Auch die wieder besser funktionierende Eismaschine sowie das bessere Wetter und die daher wegfallenden Sperrungen haben die Zahlen wohl gesteigert.

Das Eiswunder hat in diesem Jahr erstmals eine Zamboni-Eisbearbeitungsmaschine, die das Eis nach starker Benutzung wieder glättet. „Durch sie ist das Eis noch deutlich glänzender und schöner geworden“, freut sich Susanna Mehr. Auf der Eisfläche gibt es heuer zudem erstmals zusätzlich zu dem bestehenden Eingang einen Ausgang, damit sich ankommende und gehende Besucher nicht behindern.

Ansonsten ist das Angebot des Eiswunders das gleiche wie in den letzten Jahren: Montag bis Freitag ist die Bahn vormittags für Schulsport reserviert – außer in den Ferien. Von montags bis sonntags ist nachmittags allgemeiner Eislauf, genauso wie freitag- und samstagabends sowie sonntagvormittags. Dienstag- und donnerstagabends steht Eisstockschießen auf dem Programm. Mittwochabends haben der EC Planegg und der OSC Krailling Training. Sonntag- und montagabends steht Eishockey für jedermann an. Für die Samstagvormittage kann die Eisfläche gemietet werden. „Ich nehme Reservierungen stets ab dem 1. November an. Spätestens bis zum 5. November sind aber immer alle Termine belegt, zum Beispiel für private Geburtstage und andere Feiern“, sagt Mehr. Auch die Eintrittspreise, zum Beispiel 3,50 Euro tagsüber und 4,50 Euro abends für Erwachsene (Saisonkarte 70 Euro) sowie 1,50 Euro tagsüber und zwei Euro abends (Saisonkarte 40 Euro) für Jugendliche sind unverändert geblieben. Sie Bahn für das Eisstockschießen kostet etwa 20 Euro.

Neben den traditionellen Veranstaltungen wie dem Derby der Planegger Vereine, dem Benefiz-Turnier der Gemeinde sowie dem „Eiswunder-Cup“ des Planegger Waaghäusls plant Mehr auch für die Faschingsferien Ende Februar eine kleine Aktion, möglicherweise für maskierte Gäste. Am Samstag, 29. Februar, ist der letzte Öffnungstag der Saison. „Letztes Jahr haben wir wegen der späten Faschingsferien bis Anfang März verlängert, was aber im Nachhinein die falsche Entscheidung war, da in den Ferien so viele Leute weg sind“, sagt Susanna Mehr.

Peter Seybold