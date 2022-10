„Endlich an der Zeit, etwas zu tun“

Das Podium beim Würmtaler Energietag: (v.l.) Peter Köstler (Gräfelfing), Hermann Nafziger (Planegg), Harald Zipfel (Neuried), Moderator Martin Sambale, Rudolph Haux (Krailling) und Brigitte Kössinger (Gauting). © Dagmar Rutt

Geothermie, Windkraft und Photovoltaik: Die fünf Würmtal-Gemeinden bemühen sich nach Kräften, energieautark zu werden. Dass das Thema die Bürger bewegt, zeigte am Samstag der gut besuchte Würmtaler Energietag im Planegger Kupferhaus.

Planegg – Trotz sonnigen Spätherbstwetters war der Kupferhaus-Saal beim Würmtaler Energietag am Samstag dicht besetzt. „Wann und wie wird das Würmtal energieautark?“: Mit dieser seit Beginn des von Putin gestarteten Angriffskriegs in der Ukraine brennenden Frage eröffnete Katrin Möhle, die langjährige Vorsitzende des lokalen Energiewendevereins, die Podiumsdiskussion mit den Bürgermeistern aus Planegg, Gräfelfing, Neuried, Krailling und Gauting sowie Experten.

Interkommunales Geothermieprojekt

Große Hoffnung: Ab der Heizperiode im Winter 2025/ 26 werden die ersten Haushalte in Gauting West aus dem interkommunalen Geothermieprojekt auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen mit Fernwärme versorgt, erläuterte Gautings Rathauschefin Brigitte Kössinger.

„Bis 2035“ werde der Landkreis Starnberg „energieautark“, erinnerte Bürgermeister Rudolph Haux (Krailling). Mit dem Windkraftprojekt für vier Anlagen im Kreuzlinger Forst mache sich Krailling bereits auf den Weg in eine CO2-neutrale Zukunft übers neue Wind-an-Land-Gesetz.

Energiekonzept beschlossen

Seit der Agenda 2021, seit einem Vierteljahrhundert, „sind wir dran, auf Photovoltaik umzustellen“, sagte Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel. „Und jetzt ist‘s endlich an der Zeit, etwas zu tun“, so der Energieberater unter Applaus. Mit kostengünstiger Hilfe von Hochschul-Studenten habe die klamme Kommune Neuried bereits ein Energiekonzept beschlossen: Es gebe einen Grundsatzbeschluss für Photovoltaik (PV) auf Dächern mit Bürgerbeteiligung. Fürs neue Gewerbegebiet auf dem Hettlage-Grundstück habe er eine Fernwärme-Versorgung über die nahen Stadtwerke München (SWM) beantragt, aber: Seit fünf Jahren seien die „behäbigen“ SWM nicht in der Lage, ihm ein Angebot zu machen.

Anders als Gauting. Gräfelfing oder Pullach, „haben wir keinen eigenen Claim“ für Geothermie, so Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger. Doch in Martinsried liege bereits ein Fernwärmenetz: „Wenn wir einen Partner als Versorger finden, stehen wir Gewehr bei Fuß.“ Bis Jahresende liefen noch Studien zu Windkraft-Standorten. Als Bürgermodell plane Planegg Agro-Photovoltaik, also PV auf einer Fläche, die zugleich als Acker genutzt wird.

Dank sprudelnder Gewerbesteuer hat Gräfelfing sein besser denn je angenommenes Energiesparförderprogramm aufgestockt, berichtete Bürgermeister Peter Köstler. Mit Silenos Energy und dem Bauunternehmen STRABAG als Partner an der Seite, werde das Gewerbegebiet Gräfelfing künftig mit Tiefenwärme versorgt: Ab 2023 werde bereits der Bohrplatz sichtbar. In der ehemaligen Kiesgrube auf dem Martinsrieder Feld zwischen Gräfelfing und dem Planegger Ortsteil Martinsried sei ein innovativer Erdbecken-Wärmespeicher vorgesehen. Auch die Nachbargemeinde Planegg soll über die Geothermie Gräfelfing versorgt werden, denn: „Wir brauchen Partner.“

Mangels Geld habe Gauting die Gesellschaft Silenos Energy Geothermie Interkommunal gegründet, erläuterte Bürgermeisterin Kössinger. In Kooperation mit Gilching und Weßling, gemeinsam mit der KWA Contracting AG, „wird innovative Energieversorgung durch Fernwärme aus Tiefengeothermie“ beim Sonderflughafen Oberpfaffenhofen realisiert. „In 2800 Meter Tiefe erwarten wir bis zu 100 Grad heißes Thermalwasser, mit dem wir Kunden in Gauting und Gilching beliefern können“ – preisstabil und wetterunabhängig, so Jakob Sommer, Projektleiter der Silenos Energy. Ein Anschluss des neuen Handwerkerhofs in Gauting West, der Asklepios-Lungenfachklinik und des Neubaugebiets Patchway-Anger sei im ersten Schritt geplant, so Gautings Rathauschefin. „Ab wann können Sie liefern?“, fragte Moderator Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA). Laut Betreiber „ab Winter 2025“, so Kössinger. Bei der Beschleunigung der langwierigen Genehmigungsverfahren für „100-prozentige klimaneutrale Wärmeversorgung“ durch Geothermie sei Luft nach oben, forderte Bernd Schulte-Middelich, Geschäftsführer der Asto Geotec.

Andreas Lederle, Geschäftsführer der Erdwärme Grünwald, der in Königswiesen wohnt, machte Mut: In Grünwald und Unterhaching lebe „ein Großteil der Bürgerschaft“ seit einer Dekade mit Geothermie CO2-neutral. Und Neurieds Bürgermeister Zipfel präsentierte eine rasch praktikable Lösung: „Wenn jeder auf seinem Dach eine Solaranlage mit ergänzendem Pufferspeicher für den kalten Winter im Keller hätte, müssten wir keine großen Stromleitungen verlegen.“

Christine Cless-Wesle