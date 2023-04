Erste Hilfe durch Feuerwehren neu geregelt

Von: Nicole Kalenda, Martin Schullerus

Teilen

Notfallkoffer, Defibrillator, Sanitätsmaterial: Benjamin Wegele, Markus Stadler und Daniel Eckhart (v.l.) sind drei von rund 50 in Erster Hilfe speziell ausgebildeten Feuerwehrleuten aus Gräfelfing. Ist kein Rettungsteam in der Nähe, rücken im Notfall die Feuerwehren aus. Dies soll nun im Landkreis München vereinheitlicht werden. © Dagmar Rutt

Unter den Hunderten Einsätzen, zu denen die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden jährlich ausrücken, gibt es eine ganz spezielle Kategorie: Erste Hilfe, wenn Leib und Leben unmittelbar in Gefahr sind. Weil das keine originäre Feuerwehr-Pflichtaufgabe ist, soll sie nun offiziell in deren Tätigkeitskatalog aufgenommen werden.

Würmtal – Das Rettungswesen mag in Bayern und dem Landkreis München gut organisiert sein; trotzdem wäre das Netz aus Rettungsdiensten und First Respondern, die im Notfall regulär ausrücken, zu großmaschig, würden nicht auch die freiwilligen Feuerwehren sich daran beteiligen und einspringen.

Vier Einsatzstichwörter

Eine solche Alarmierung der Feuerwehren erfolgt insbesondere bei den Einsatzstichwörtern „Reanimation Erwachsener“, „Reanimation Kind“, „starke Blutung“ oder „Person schwer verletzt“. Und dies nur in den Fällen, in denen ein schneller Einsatz des Regelrettungsdienstes nicht zeitnah zu leisten ist – etwa, weil die Rettungswagen gerade andernorts unterwegs sind. Das geschieht immer wieder, wenn beispielsweise Rettungswagen der Malteser mit einem Krankentransport nach München müssen und sie dort zu einem Notfall abkommandiert werden. So kommen die Feuerwehren jeweils zu rund zehn bis 20 Erste-Hilfe-Einsätzen im Jahr, die mit Brandrettung nichts zu tun haben.

Aktuell läuft im Landkreis München nun eine Initiative, diesen Einsätzen eine offizielle, korrekte Kategorisierung zu verleihen. Die Alarmierung zu dieser letztlich freiwilligen Aufgabe ist nur zulässig, wenn die Gemeinde als Trägerin der Feuerwehr zugestimmt hat. Gräfelfing machte am Dienstag den Anfang, als der Hauptausschuss des Gemeinderates sich mit dem Vorgehen einverstanden erklärte. Zuvor hatte Florian Renner, Gemeinderat und Vize-Kommandant der Feuerwehr, die Lage geschildert. Demnach verfügt die Gräfelfinger Feuerwehr über rund 50 Mitglieder, die für diese Erste-Hilfe-Einsätze in unterschiedlichem Maß, jedoch ausreichend ausgebildet sind. Außerdem sei die medizinische Ausstattung vorhanden, bis hin zum Defibrillator. „Wir leisten bisher schon etwa zehn solcher Einsätze im Jahr und können und wollen das auch fortführen.“

Weil es sich allerdings nicht um eine Pflichtaufgabe der Feuerwehr handelt, sind auch die Arbeitgeber nicht verpflichtet, die Helfer dafür freizustellen. Dies ist laut Renner indes kein Problem, weil die Freistellung ohnehin in gutem Einvernehmen und ohne gesetzlichen Zwang erfolgt. „Die meisten Arbeitgeber, die Feuerwehrleute beschäftigen, sind froh, diese Fachkräfte für Brandbekämpfung und Notlagen im Haus zu haben“, so Renner.

Zunehmende Tendenz in vergangenen Jahren

In Planegg wird laut Kommandant Martin Heizer zurzeit geprüft, ob die dortige Feuerwehrsatzung derlei Einsätze nicht bereits abdeckt. „Klar helfen wir, wenn wir gebraucht werden“, sagt Heizer. Er wies schon auf der jüngsten Bürgerversammlung darauf hin, dass bei Erste-Hilfe-Einsätzen in den vergangenen Jahren eine zunehmende Tendenz festzustellen gewesen sei. In Planegg waren es 2022 zwölf Erstversorgungen und neun Unterstützungen des Rettungsdienstes. „Es wird auf dem Rücken der Feuerwehr ausgetragen, dass die Hilfsfrist zu lang ist für den Rettungswagen, weil dieser in München herumgeschickt wird.“ Heizer warnt: „Wenn das zur Regelmäßigkeit wird, geht es zulasten der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.“

Das zu verhindern, ist mit ein Grund, warum die Kreisbrandinspektion im Landkreis München sich dazu entschlossen hat, das Thema Erste Hilfe durch die Feuerwehr in allen 29 Kommunen im Kreis zu klären. „Wir wollen klare Spielregeln, mit dem Ziel, dass Notfallereignisse bedient werden, aber eine zusätzliche Belastung der Feuerwehren vermieden wird“, sagt Kreisbrandrat Harald Stoiber. Und weiter: „Es geht darum, einen einheitlichen Standard für den Landkreis München zu erreichen.“

Alternative im Alarmvorschlag

Bisher sind die Landkreis-Feuerwehren im Gegensatz zur Feuerwehr in der Landeshauptstadt im Computer der Rettungsleitstelle bei Erster Hilfe nicht hinterlegt, werden also nicht als Alternative im Alarmvorschlag auf das Einsatzstichwort hin genannt. Wenn der Disponent sieht, dass ein sogenanntes „therapiefreies Intervall“ droht, weil der Rettungswagen zu lange braucht, kann er die Feuerwehr alarmieren. Stoiber: „Wir möchten diesen organisatorischen Fehler abstellen.“

Mit der Festlegung auf die vier Einsatzstichwörter „Reanimation Erwachsener“, „Reanimation Kind“, „starke Blutung“ oder „Person schwer verletzt“ sei klar, dass die Feuerwehr in anderen Fällen wie einer Platzwunde, nicht gerufen werde. Stoiber: „Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe.“

Sobald sich alle 29 Kommunen im Landkreis München mit dem Thema auseinandergesetzt haben, möchte die Kreisbrandinspektion mit einem Gesamtkonzept an den Rettungszweckverband München herantreten. Kreisbrandrat Harald Stoiber: „Das ist mit Sicherheit nicht nächste Woche.“