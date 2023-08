„Kann doch nicht richtig sein“: Frau parkt in München – und muss statt 21 Cent über 80 Euro zahlen

Von: Martin Schullerus

Die Parkkosten in München sind für eine Frau von 21 Cent auf über 80 Euro gestiegen. Ein Rechtsanwalt aus Mainz nahm sich dem Fall an.

Martinsried – Wenn Maria Ampuero aus Martinsried mit ihrem Auto mal nach München fährt, nutzt sie zum Bezahlen gerne das Handy-Parken. „Es ist so praktisch. Man kann selbst eingeben, wann der Parkvorgang startet, und die Zeit anhalten, wenn man wieder wegfährt. Die Abbuchung vom Konto über die Kreditkarte läuft dann automatisch“, sagt Maria Ampuero. „Das hat bisher immer perfekt funktioniert.“

Maria Ampuero aus Martinsried benützt gerne ihr Handy, um das Parken zu bezahlen. Jetzt wurden aus 21 Cent Parkgebühr wegen Säumnis 83,15 Euro. Foto: Rutt © Dagmar Rutt

Parken in München wurde teuer: Kosten um das 400-fache höher als gedacht

Bisher bedeutet: bis zum 31. Mai dieses Jahres. Da parkte die Würmtalerin ihren BMW im Zentrum der Landeshauptstadt – für kurze Zeit. Als sie den Parkvorgang am Handy wenig später stoppte, um wegzufahren, betrug die Rechnung gerade mal 21 Cent. „Ich dachte, es wäre alles in Ordnung“, sagt Maria Ampuero. Schließlich funktioniere die App ihres Wissens überhaupt nur, wenn die Verbindung zum Bankkonto stehe. Weit gefehlt.

Am 31. Juli, genau zwei Monate nach dem Parkvorgang, war die ursprüngliche Forderung der Stadtwerke München (SWM), die die Parkplätze verwalten, von 21 Cent auf 83,15 Euro angewachsen – also das knapp 400-fache der originalen Parkgebühr, was einer Steigerung von knapp 40.000 Prozent entspricht. Das wäre so, als würde man einen Strafzettel für zu schnelles Fahren in Höhe von 40 Euro zu spät begleichen und dafür knapp 16.000 Euro bezahlen müssen. „Das kann doch nicht richtig sein“, sagt Maria Ampuero. „Das ist wirklich nicht verhältnismäßig.“

Erinnerung landete im Spam-Ordner: Rechtsanwalt eingeschaltet

Auf Merkur-Anfrage erklärte Michael Silva, Pressesprecher der Stadtwerke, dass am 5. Juni erfolglos versucht worden sei, „den Betrag vom hinterlegten Konto abzubuchen“. Es folgte eine Zahlungserinnerung per E-Mail an Maria Ampuero – inklusive Bankrücklastkosten von 6,50 Euro. „Die Mail muss in meinem Spam-Ordner gelandet sein“, sagt die Martinsriederin.

Wie dem auch sei: Am 27. Juni übergaben die Stadtwerke den Vorgang einem Inkassounternehmen, das zwei Mahnungen verschickte. Maria Ampuero und ihr Mann Ivo Susana mussten kürzlich nach einem Brand ihr Büro nach Hause verlegen; die Briefe gingen in dem Wust an Schreiben unter. „Das hätte mir nicht passieren dürfen“, gibt Ampuero zu. In der Zwischenzeit hatte ein Rechtsanwalt aus Mainz den Fall übernommen.

Am 31. Juli schickte er eine Mahnung über besagte 83,15 Euro – gerade mal zwei Monate nach dem Parkvorgang. Darin enthalten sein Honorar (63,70 Euro) und 12,74 Euro „Post- und Telekommunikationsentgeltpauschale“. Michael Silva: „Die SWM bedauern, dass es wegen der Nichtreaktion auf die Erinnerung und die Mahnungen nun zu dieser Aufsummierung gekommen ist.“ Maria Ampuero hat alles beglichen. Doch sie sagt: „Vielleicht wäre es besser gewesen, die paar Minuten gleich schwarz zu parken.“

