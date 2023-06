Seitenblick: X-Euro-Ticket

Florian Ernstberger © Michael Schönwälder

Das Wetter an diesem Pfingstmontag war einfach prächtig, und wir als Gartenliebhaber sagten uns, die Gartentage in Fürstenfeldbruck sind doch wieder einen Besuch wert. „Am späten Vormittag ist bestimmt nicht so viel los“, kalkulierte ich erfahrungsverdrängend.

Normal steuere ich mein Auto bei solchen Veranstaltungen stur bis zum Eingang (was meine Frau zutiefst nervt) und finde dort einen Parkplatz (was meine Frau noch mehr nervt). Beim Anblick der Autoschlange Richtung Kloster bin ich aber sofort auf den allerersten Parkplatz (1,80-Euro-Ticket), der ein sehr gutes Stück zu Fuß entfernt war. Eine Rikscha, ja Rikscha, passend geschmückt mit Blumen aus Plastik, hätte uns beide für ein 5-Euro-Ticket zum Einlass gefahren. Verlockend, aber natürlich Nein! 22-Euro-Ticket Eintritt und – wie kalkuliert – viel war nicht los, sondern ganz viel! Rolling-Stones-Konzert-Dichte und Würmtaler zahlreich.

Es gab eine unvorstellbare Menge zu sehen an Pflanzen, Kräutern (südperuanische Mischung), Bäumen, Gemüse, Rosen (Astrid bis Zarathustra), Möbeln („nicht zum Ausruhen, bitte haben Sie Verständnis“ – schade!), Skulpturen (verliebt: Wildschwein mit Frischlingen, lebensgroß aus Holz), Werkzeugen und Gartenhilfen (Mähroboter-Parade), Grills für echte Männer (schwarz, Chrom, Größe einer Einbauküche), Wasserspiele (speiende Schlange), Vogelhäuser (Asian-Style), Töpfe, Tiegel, Kannen – und und und. Da bräuchte man das XXXL-Euro-Ticket!

Die von uns so ersehnte normale Bratwurstsemmel fand sich erst nach endlosem Gewühle durch die Menge im allerletzten Innenhof. Dazu ein doppelter Espresso und ein Aperol-Spritz (24-Euro-Ticket), abseits im Gras sitzend der Blick über das wuselnde Gelände und das beeindruckende Kloster, blau-weißer Himmel – Bayern pur. Irgendwie hat es sich doch gelohnt. Wir fahren nächstes Jahr wieder hin!

Florian Ernstberger